Rivera pide fecha para el debate del estado de la Nación para confrontar su proyecto al de Rajoy

Ciudadanos ha instado este lunes al Gobierno a que ponga fecha al debate sobre el estado del Nación, en el que Albert Rivera quiere confrontar su proyecto político para España al de Mariano Rajoy. El Gobierno dijo hace unos días que el debate se convocaría en primavera y que la prioridad es los Presupuestos.

Pero Ciudadanos ha congelado la negociación con el Gobierno por la situación de la senador Pilar Barreiro, imputada por la trama Púnica. Ciudadanos pide el acta de Barreiro en cumplimiento del pacto de investidura. Mientras el PP no se la pida, el partido naranja ha suspendido cualquier negociación con el Ejecutivo.

La petición de celebrar el debate sobre el Estado de la Nación evidencia la distancia creciente entre el partido naranja y el PP desde la victoria de Inés Arrimadas en Cataluña. El secretario General de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho que su partido quiere que se celebre este debate para que "los que tenemos un proyecto de futuro lo pongamos encima de la mesa".

Es decir, que Rivera no sólo se plantea el debate para hablar de los acuerdos suscritos entre los dos partidos, sino para hacer oposición al PP. "No se puede pasar ni un día más dando largas", ha dicho Villegas. "Parece que el Gobierno no tiene muchas ganas de dar la cara, pero han pasado cosas importantes para que el Gobierno dé explicaciones".