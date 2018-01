Pablo Iglesias hace autocrítica sobre su posición en Cataluña: "Nos hemos equivocado"

Es su primera intervención de este 2018. Pablo Iglesias ha reaparecido en el consejo ciudadano de Podemos y lo ha hecho para hacer autocrítica sobre un 2017 "difícil" en el que el secretario general del partido morado reconoce que "nos hemos equivocado".

Iglesias entonó el mea culpa ante los resultados electorales de su partido en las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña. "Hay que reconocer que pretender que un mecanismo de solución sería un referéndum pactado no obtuvo un buen resultado electoral". El líder de Podemos reconoció ante su equipo que "muchos ciudadanos han percibido que estábamos hablando a otras formaciones políticas" y "no han sentido que estuviésemos también trabajando por los problemas que afectan a miles de compatriotas en Cataluña".

El desafío secesionista se llevó por delante todo lo demás. Consciente de ello, Iglesias también asumió que "no hemos sido capaces de impedir que los temas sociales desaparezcan de la agenda" ni conseguir erosionar al PP por temas de corrupción. "No hemos conseguido demostrar que la corrupción no es un tema de manzanas podridas". Como ejemplo pone el pacto de Mariano Rajoy con Albert Rivera. "Los que prometían que jamás pactarían con Rajoy, los que mintieron en campaña, se han visto cómodos en este nuevo escenario político".

Hubo también cierta melancolía en las palabras de Pablo Iglesias sobre lo que pudo haber pasado en 2017 y no sucedió. El líder de Podemos recordó aquella moción de censura "histórica" que lanzó sobre Mariano Rajoy y no fructificó. "Fue una demanda social. En España había alternativa al PP. Nuestra fuerza política estaba dispuesta a tender la mano a otras formaciones para sacar al PP del Gobierno". También aprovechó su intervención para reprochar al PSOE que haya "renunciado a que seamos su socio preferente" para "construir una alternativa política". Y esto, a su juicio, "no es una buena noticia para el cambio político".

Iglesias pidió a Podemos "asumir algo durísimo": que el PSOE de Pedro Sánchez "no quiere hacer una moción de censura, no quiere echar a Rajoy". Para rematar al secretario general socialista, el líder de Podemos criticó que "por desgracia" el líder socialista "está haciendo lo mismo que hubiera hecho Susana Díaz. Pecamos de ingenuos esperando a un Pedro Sánchez que se hizo viejo muy pronto".

Repitió en más de una ocasión que Podemos se equivocó cuando celebró Vistalegre II en lavar los trapos sucios del partido en los medios de comunicación. Y de aquellos enfrentamientos ha aprendido a que los debates deben tenerse dentro del partido. Sobre su reaparición casi un mes después de su última intervención, Iglesias aseguró que únicamente ha dejado de dar entrevistas y ruedas de prensa. Pero que, a partir del lunes, cuando el consejo ciudadano haya marcado el rumbo del 2018, "se van a cansar de verme".