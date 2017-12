Carmena descarta dimisiones en su Gobierno tras cesar a su edil de Hacienda

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha descartado este martes dimisiones en su Gobierno tras cesar el lunes a Carlos Sánchez Mato como delegado de Economía y Hacienda y ha anunciado que este concejal sumará competencias de distritos al "reorganizar" el Gobierno, aunque no "ampliará" la crisis.

Así lo ha asegurado la regidora en una entrevista en la Cadena Ser, donde ha dicho que el nuevo encargado de gestionar las cuentas municipales, Jorge García Castaño, no podrá mantenerse al frente de los dos distritos que preside en la actualidad, Centro y Chamberí, por lo que habrá una reorganización que no supondrá nuevos ceses.

"No, no lo creo", ha afirmado Carmena, preguntada sobre si teme "salidas" de otros ediles en solidaridad con Sánchez Mato, cuyo cese fue una decisión que estuvo "obligada" a tomar porque, por reglamento, el delegado de Hacienda debe defender el Plan Económico y Financiero (PEF) y el edil dijo que no lo haría a raíz de una decisión de IU.

Ante el rechazo de nueve de sus concejales, los de Ganemos, IU y la Plataforma Madrid 129 tanto al cese como al plan económico financiero aprobado ya por el Ministerio de Hacienda, la alcaldesa ha abogado por "repensar" la acción municipal desde la premisa de que no son "un Gobierno de coalición de partidos".

Ahora Madrid "fue una candidatura formada con muchas sensibilidades, pero sin que hubiera ninguna estructura de partidos políticos" pero en dos años y medio "algunos grupos que eran simplemente sensibilidades se han incluido más en estructuras más propias" y "esto es lo que hay corregir", ha recalcado Carmena.

La regidora quiere que quede "claro" que "es el Ayuntamiento quien toma sus decisiones, que no hay ningún partido minoritario o no minoritario que pueda imponer ninguna de sus decisiones".

Junto a la aprobación del PEF, tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como el Ayuntamiento han desistido de sus respectivos recursos judiciales, lo que permitirá desbloquear casi 300 millones de inversiones financiadas con remanente de tesorería y suspendidas cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.