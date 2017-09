Rivera exige la rebaja del IRPF y una ayuda para guarderías en los Presupuestos

Albert Rivera ha condicionado el apoyo de Ciudadanos a los Presupuestos Generales del Estado del 2018 a una rebaja del IRPF, un apoyo económico explícito a familias con niños de 0 a 3 años para pagar guarderías y una equiparación salarial de todos los cuerpos policiales del Estado -Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos y Ertzaintza-. Además, Rivera ha anunciado este martes que su partido "no participará" en la comisión sobre la reforma territorial que plantea el PSOE para dar salida a la crisis de Cataluña.

Rivera ha explicado que Gobierno y Ciudadanos negocian ya los Presupuestos del próximo año, cuyo proyecto presentará el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Ministros del viernes. El líder del partido naranja ha puesto precio al apoyo de sus 32 diputados. Además de la rebaja del IRPF ya conocida, Rivera ha condicionado su apoyo a una deducción específica del IRPF para la educación de 0 a 3 años. Es decir, una ayuda que permita a los padres afrontar el pago de guarderías.

Equiparación sueldos policiales

Rivera ha exigido además la continuidad de las políticas que ya se incluyeron en el Presupuesto del 2017: el complemento salarial, las cuatro semanas de los permisos de paternidad y los planes específicos contra la pobreza infantil. Además de estos puntos, Ciudadanos también ha reivindicado una equiparación salarial de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: Guardia Civil, Policía, Ertzaintza y Mossos.

"Si no cumple estos puntos, no tendrá el apoyo de Ciudadanos", ha dicho Rivera. "El Gobierno tendrá que buscar otros". Si Mariano Rajoy quiere repetir la fórmula de hace unos meses, necesita a Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha explicado que su grupo todavía no está negociando.

Cs se desmarca de la comisión sobre Cataluña

Rivera se ha mostrado muy crítico con el PSOE y la comisión territorial que ha planteado. Ciudadanos ha asegurado que "no participará de pasteleos con quienes quieren dar un golpe a la democracia", en referencia al apoyo del PDeCAT a la iniciativa del PSOE.

"No vamos a apoyar esa comisión. No voy a pactar con un político que me quiere quitar la nacionalidad española", ha asegurado. "Nosotros somos un partido que defiende una nación de ciudadanos libres e iguales".