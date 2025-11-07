Un estudio de la UMU a 500 mayores de 60 años detecta más niveles de soledad y depresión en La Manga

El Centro de Día de Personas Mayores de San Javier en una imagen de archivo. Ayto. San Javier

Las claves nuevo Generado con IA Un estudio de la Universidad de Murcia a más de 500 mayores de 60 años en San Javier revela buenos parámetros de salud y funcionalidad general, aunque destaca la necesidad de mejorar la fuerza muscular. Los mayores residentes en La Manga presentan mayores niveles de soledad y depresión, debido a menor apoyo familiar y social, en comparación con otras zonas como San Javier o Santiago de la Ribera. Las mujeres han mostrado mayor interés en participar en las mediciones de salud, superando ampliamente en número a los hombres (400 frente a 100). Los mayores que viven en residencias muestran los niveles más bajos en todos los parámetros, en parte por una edad significativamente superior al resto de los participantes.

La población mayor de 60 años de San Javier presenta -en general- buenos parámetros de salud y funcionalidad, pero debe aumentar el trabajo de fuerza porque tiene valores bajos. Así lo recoge un estudio en el que han participado más de 500 personas y que ha sido elaborado por la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia, a través del Programa Envejecimiento 2.0 de la Concejalía de Derechos Sociales y Familia.

El estudio medía tanto la condición física como psicosocial. Una veintena de profesionales, durante ocho sesiones, se han ocupado de medir valores de agilidad, velocidad en desplazamientos cortos, fuerza y composición corporal de los mayores participantes, así como aspectos psicosociales, como soledad y depresión.

Todos estos datos se han analizado desde distintas perspectivas, como su lugar de residencia dentro del término municipal, con el fin de ayudar en el diseño de programas específicos para atender las necesidades que se detecten.

De forma que arroja otras conclusiones como que las personas de La Manga presentan mayores niveles de soledad y depresión, al sentir menos el apoyo de familia y amigos. Los mayores de El Mirador, presentan un peor nivel de condición física, en comparación con los de San Javier y Santiago de la Ribera.

Las mujeres se han mostrado mucho más interesadas que los hombres en medir sus parámetros de salud y funcionalidad porque han participado 400 frente a solo 100 varones. Cada uno de los participantes recibirá un informe personalizado y una tabla de ejercicios de fuerza para realizar en casa, el próximo miércoles 12 de noviembre, durante la presentación de los resultados de este estudio que tendrá lugar en el Teatro de Invierno de San Javier.

El estudio también tuvo en cuenta a los mayores con plaza en residencias donde se dan los niveles más bajos de todos los parámetros, entre otros factores, debido a que superan en 10 o 15 años la edad del resto de participantes. De hecho, la edad es otro factor determinante y los mejores valores se registran entre los más jóvenes dentro de la franja objeto de estudio.

“Esto nos permitirá enfocar mejor nuestros recursos y dar una respuesta más ajustada a las necesidades de la población mayor de nuestro municipio”, según ha reflexionado María del Mar Pérez, concejal de Derechos Sociales y Familia.