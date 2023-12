El alcalde de La Unión no descarta movilizaciones contra el Ministerio para regenerar Portmán

Durante más de tres décadas se fueron vertiendo al mar los residuos de los materiales sobrantes de la minería de La Unión. No fue hasta 1990 cuando se ordenó poner fin a esos vertidos, por aquel entonces, ya había más de 60 millones de toneladas de materiales contaminantes en la Bahía de Portmán. El resultado fue que la línea de playa retrocedió 700 metros con respecto a su eje central, y desde entonces, se han presentado diferentes proyectos de regeneración para la mayor tragedia ambiental que ha causado la actividad minera en la Región de Murcia.

El último proyecto consiste en el sellado de la bahía y la creación de una gran playa artificial. Así lo ha trasladado el Ministerio para la Transición Ecológica en las últimas reuniones que se han llevado a cabo. Pero esta postura no ha satisfecho al Ayuntamiento de La Unión, ya que supone descartar la recuperación de la bahía y dejar los estériles mineros donde están. El alcalde, Joaquín Zapata (PP), advierte a la ministra Teresa Ribera (PSOE) de que "no estamos dispuestos a perder más tiempo".

La recuperación de la Bahía de Portmán está atascada desde el año 2016, cuando se iniciaron unas obras en las que se construyeron unas balsas en la playa, pero una serie de problemas técnicos llevó a la paralización de los trabajos y su posterior cancelación en 2019. De modo que el Ayuntamiento se vio obligado a empezar todo el proyecto desde el principio y el nuevo regidor, el popular Joaquín Zapata, se ha propuesto que en esta legislatura se solucione el impacto ambiental de los estériles.

El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata.

- ¿En qué punto se encuentra la regeneración de Portmán?

- Joaquín Zapata: Ahora mismo podemos afirmar que nunca antes nos habíamos encontrado más lejos de conseguirla. Evidentemente, eso es un problema. Por regeneración, se entiende recuperar la forma de herradura de la Bahía de Portmán y sacar los estériles para devolverlos al sitio del que vinieron: la sierra. Sin embargo, ahora hemos sabido que el Ministerio para la Transición Ecológica apuesta por un sellado de los estériles, lo que supondría que se quedasen íntegramente en la bahía y que las balsas que ya existen se eliminen y en su lugar, se cree una gran playa.

Eso para nosotros es inaceptable, pero también lo es para los colectivos vecinales y para la Comunidad Autónoma de Murcia. Por tanto, podemos afirmar que el Gobierno de España se ha quedado absolutamente solo en esto. Sin embargo, al concluir la misión de seguimiento de las obras de regeneración de la Bahía de Portmán que tuvo lugar el 23 de octubre, nos dijeron que aunque tomaban nota de cuáles eran nuestras intenciones, la decisión última la tomarían ellos.

Eso nos permite pensar, casi sin temor a equivocarnos, que lo que pretenden no es redactar un proyecto que implique la regeneración de la bahía. Por eso tenemos que ser muy beligerantes y desarrollar una estrategia a todos los niveles, de lo contrario nos podemos ver en la triste situación de que se lleven a cabo unas obras en Portmán que no sean de regeneración, sino de sellado.

- ¿Existe unanimidad entre los vecinos para Portmán?

- Sí, absolutamente. Todos los colectivos vecinales, también ecologistas, representados en la Fundación Sierra Minera, plantearon con mucha más beligerancia que el Ayuntamiento de La Unión que solo se aceptaría la opción 3B [del Ministerio] porque es la única que puede suponer la regeneración.También está la opción 3A que aunque sí prevé recuperar la forma de la bahía, implica dejar todos los estériles dentro, creando unas montañas que impedirían su contemplación desde cualquier parte de Portmán. Algo que nunca ha sucedido porque siempre se ha visto el mar.

Alternativa 3B: Supone la recuperación de parte de la playa y un puerto deportivo. Cedida

- ¿Cuáles fueron las causas de que se detuviese el último proyecto de regeneración que se estaba llevando a cabo?

- Joaquín Zapata: En mi opinión fueron causas exclusivamente políticas. Cuando ese proyecto se empezó a desarrollar, esencialmente incluía lo que todos queríamos en La Unión. Es cierto que se dieron cuenta de que había algunos obstáculos técnicos, pero la regeneración de la bahía de Portmán es una obra que nunca antes se había llevado a cabo, y por tanto, se tenía la certeza de que podían aparecer problemas.

Eso no quiere decir que el proyecto sea inviable y a las pruebas me remito, en el estudio de alternativas que el Ministerio nos presentó: esa alternativa [la 3B] se estudió y se estableció como viable. Es cierto que con un coste importante, pero el Ministerio nos lleva diciendo, al menos desde que soy alcalde, que se van a poner los recursos económicos necesarios. Por tanto, vienen a reconocer que aquel proyecto que ellos mismos declararon inejecutable, sí que lo es, con las correspondientes modificaciones. Por eso, achaco exclusivamente a la voluntad política que no se haya realizado.

El proyecto se paralizó probablemente porque no hay interés en invertir en la Región de Murcia. Eso explicaría por qué hemos tenido retrasos para que llegue el AVE a Murcia, por qué no ha llegado todavía la alta velocidad a Cartagena ni a Lorca, o por qué aunque anuncian muchas medidas respecto del Mar Menor, tampoco hemos visto la ejecución material de una sola infraestructura. Yo lo considero, a título particular, un maltrato que el Gobierno de Pedro Sánchez impone a esta comunidad autónoma.

- En caso de que la decisión del Ministerio siga sin satisfacer a La Unión: ¿Cuál será la hoja de ruta del Ayuntamiento?

- Ya estamos en ello. Lo primero que hicimos en el Pleno fue proponer una declaración institucional redactada por mí, donde todos los grupos políticos que componemos el Ayuntamiento de La Unión dijimos que nuestra opción preferida es la 3B.

Esa declaración institucional salió aprobada por unanimidad. Eso me permite, además de como representante ordinario y legalmente establecido de los vecinos de La Unión, tener la certeza de que todos los grupos municipales estamos por esa opción. Con ese documento vamos a hacer lo que sea necesario, como presentar mociones, preguntas, e interpelaciones en las Cortes Generales, para lo cual ya estoy coordinándome con los parlamentarios del Partido Popular. Pero sin duda, si otros estuviesen dispuestos a hacerlo, por supuesto que también les tenderemos la mano.

No descartamos movilizaciones vecinales ni manifestaciones, por supuesto que no, incluso acciones que vayan más allá. También estamos valorando crear una marca que represente la voluntad del pueblo de regenerar la Bahía de Portmán, y eso puede ir acompañado de documentales para crear conciencia, acciones en redes sociales… En definitiva, no descartamos ninguna medida de presión para forzar al Ministerio de Teresa Ribera a mantener el compromiso que siempre tuvo: regenerar Portmán.

Estado actual de la Bahía de Portmán. J. I. M.

- ¿La Unión Europea está al tanto de lo que ocurre en Portmán?

- Joaquín Zapata: Mi sensación es que la Unión Europea trata esto como una cuestión doméstica. De hecho, el criterio unánime de todos los grupos del Parlamento Europeo también es que se lleve a cabo la regeneración. Pero aunque tradicionalmente se ha tratado como una cuestión doméstica, no lo es, ya que no podemos olvidar que Greenpeace ha declarado a la Bahía de Portmán como el mayor desastre ecológico del Mediterráneo.

La regeneración de la bahía sería una oportunidad para la ciencia y la técnica, en el sentido de que los mejores ingenieros del mundo viniesen a investigar y pudieran opinar. Portmán podría estudiarse cómo se solventan problemas de esta magnitud y así servir de guía para otras actuaciones que se tuvieran que desarrollar en un futuro.

- ¿El problema del Mar Menor puede estar acaparando parte de la atención que necesita Portmán?

- Antes de que el Mar Menor tuviera problemas ya existía el de Portmán. Sin embargo, vemos cómo la sociedad civil se ha movilizado para defenderlo. Honestamente, creo que quien defiende el Mar Menor como un paraíso, también debe defender Portmán. Si toda esa presión que se ha ejercido para restaurar el Mar Menor, que está actualmente mejor que en los últimos años, aunque aún le queda un gran margen de mejora, se hiciese aquí, el éxito de la regeneración estaría garantizado porque es un problema ambiental que creo que incluso es menos complejo que el del Mar Menor.

Por esta razón, yo le pido a todo el mundo que le demos a este problema una difusión nacional, porque así, el Ministerio para la Transición Ecológica tomaría conciencia y se pondría manos a la obra, dejando de tratar este asunto como una cuestión menor. Entonces, solo entonces, quizá sí que estemos más cerca de conseguir la regeneración de la Bahía de Portmán.

