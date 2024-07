La última edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier deja unos ingresos de 500.000€

El Festival Internacional de Jazz de San Javier ha llegado a su fin. Una actuación soberbia de Diana Krall puso el broche de oro al certamen más importante que se celebra en la Región de Murcia, desde hace 26 años, junto al Mar Menor. El director del Festival, David Martínez, celebra que esta edición ha batido un récord de asistencia: "Casi 25.000 personas nos han visitado este año, 6.000 más que la edición anterior".

"Podemos decir que ha sido una edición histórica, no se alcanzaban unas cifras de público así desde antes de la crisis del 2007", subraya Martínez. Esta gran afluencia de público se ha traducido en unos números brillantes para el Festival Internacional de Jazz de San Javier: "Esta edición ha generado en torno a unos 500.000 euros de ingresos".

El motor de estas cifras ha sido una programación plagada de grandes artistas de este género musical y una cartelera sobresaliente: trece galas repletas de arte, calidad y talento que han abarcado casi un mes, desde el 28 de junio hasta el 22 de julio.. Nombres como Gregory Porter, Roberto Fonesca, Calexico o la propia Diana Krall, a cuyo concierto acudió el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, asiste al concierto de Diana Krall en el Festival Internacional de Jazz de San Javier. Cedida

El director del Festival Internacional de Jazz de San Javier y concejal de Cultura, David Martínez, subraya que "la mitad de las noches hemos tenido sold out". En cuanto al resto de los espectáculos: "No se ha bajado ninguna noche de los mil espectadores". No en vano, el propio alcalde, José Miguel Luengo, adelantaba a este diario una semana antes del inicio del certamen que "los 250 abonos que salieron a la venta, ya estaban vendidos".

El Ayuntamiento está elaborando un estudio conjunto del impacto económico y turístico que generan en San Javier sus dos festivales internacionales: el de Jazz y el de Teatro, Música y Danza. Por esta razón, Martínez explica que "habrá que esperar hasta después del Festival de Teatro que se celebra del 2 al 22 de agosto para tener los datos completos".

De momento, el edil expone un dato como botón de muestra de la repercursión que este certamen de jazz en la economía local: "Muchos de los asistentes han llegado a pernoctar hasta tres noches seguidas en el municipio, para disfrutar al completo de todos los espectáculos de alguno de los fines de semana en los que se ha celebrado esta edición 26".

El director del Festival Internacional de Jazz de San Javier, David Martínez (i), posa junto a Gregory Porter (d) en el backstage. Cedida

Otro de los puntos a destacar en 2024 es la mayor asistencia de un público más joven con respecto a 2023. "Hemos notado una bajada en la media de edad bastante considerable, con una mayor afluencia de un público de entre 25 y 35 años". Pese a ello, el perfil tradicional de los asistentes, según recuerda David Martínez, ha continuado siendo mayoritario: "La mayoría de los asistentes han sido extranjeros que vienen principalmente de Europa central: países como Francia, Alemania, Reino Unido... Todos ellos, amantes del jazz de entre 35 y 55 años".

"También estamos muy sorprendidos por la alta llegada de visitantes desde otras comunidades", remarca el director del Festival Internacional de Jazz y concejal de Cultura. "Estamos deseando que acabe el verano para conocer los datos concretos de los asistentes, porque sabemos que van a ser positivos. Los restaurantes de San Javier, por ejemplo, estaban a tope antes de cada concierto".