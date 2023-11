López Miras exige a Pedro Sánchez que "condone" la deuda de Murcia tras el 'pacto catalán' del PSOE

El presidente murciano, Fernando López Miras, ha alertado de que el pacto que el PSOE ha cerrado con Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez, perjudicará a la financiación autonómica que la Región de Murcia percibe del Gobierno central. "A mí me gustaría saber qué es lo que han firmado en esos presupuesto y ya aviso de que la beneficiada no va a ser la Región de Murcia ni sus ciudadanos", según ha advertido López Miras.

"Vamos a leer la letra pequeña de ese acuerdo, ese acuerdo que ha firmado con Junts: el partido del fugado Carles Puigdemont, a cambio de los dos primeros presupuestos de esta legislatura", tal y como ha advertido López Miras. "Es inaceptable que Pedro Sánchez y los independentistas catalanes de ERC negocien un trato privilegiado que premia la deslealtad y deja fuera al 84% de los españoles que no residen en Cataluña".

El jefe del Ejecutivo murciano se ha mostrado muy crítico con los efectos que tendrá para el resto de autonomías los acuerdos económicos y presupuestarios que el PSOE ha pactado con los partidos independentistas, a cambio de lograr sus votos en la sesión de investidura del secretario general de los socialistas: Pedro Sánchez. "Los grandes perjudicados vamos a ser aquellos que somos leales a España y a la Constitución y aquellos que defendemos la igualdad de todos los territorios y aquellos que estamos peor financiados".

Murcia es una de las comunidades con mayor déficit de financiación, junto a Valencia y Andalucía. En concreto, el Gobierno murciano estima que la Región recibe del Estado casi 750 euros menos por habitante de los que necesita para sanidad, educación y protección social. "Estamos rotundamente en contra de que el Gobierno pacte, de forma unilateral, asuntos que afectan a todas las comunidades autónomas", según ha lamentado López Miras. "No permitiremos más desigualdad y si es necesario, buscaremos amparo en los tribunales de Justicia".

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, este jueves, criticando el pacto del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

El presidente murciano ha reclamado una reforma del sistema de financiación, "como venimos haciendo desde hace años", a través "de la negociación y del consenso entre todas las comunidades autónomas, no de la imposición y el chantaje de unas pocas". Lópz Miras ha sido muy duro con Pedro Sánchez porque su acuerdo con Junts y ERC "impone un modelo a la carta de independentistas y secesionistas, mientras que condena al resto de españoles a tener que conformarse con las migajas".

A la vista del 'pacto catalán' de financiación que ha cerrado el PSOE, al margen del resto de autonomías, López Miras ha exigido a Pedro Sánchez que "condone" la deuda de su comunidad para compensar su histórica infrafinanciación: "Por tanto, si el presidente del Gobierno en funciones está dispuesto a condonar deudas, la Región de Murcia debería ser la primera en beneficiarse de esa medida".

