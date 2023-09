Vox responde al PP que para ellos también "habría sido más adecuado un gobierno en solitario"

El inicio del debate de investidura de Fernando López Miras como presidente murciano ha vuelto a poner de manifiesto los desencuentros del PP con sus futuros socios en el Palacio de San Esteban: Vox. López Miras ha lanzado dos mensajes al partido de Santiago Abascal, remarcando que un gobierno en solitario habría sido la mejor opción para la Región de Murcia y advirtiendo de su compromiso con la Ley de Protección del Mar Menor. Tales recados han obtenido respuesta en la rueda de prensa que ha ofrecido el portavoz de Vox: Rubén Martínez Alpañez.

"Igual que dice que hubiera resultado para él más adecuado conformar un gobierno en solitario, les puedo decir que para nosotros, para Vox, también habría sido más adecuado un gobierno en solitario encabezado por José Ángel Antelo, pero la realidad dimanada de las urnas nos dijo que teníamos que llegar a un acuerdo de coalición que representara a más del 60% de los murcianos. Ha costado, pero lo ha llegado a entender el Partido Popular", tal y como ha reprochado Alpañez, tras el discurso de investidura de López Miras.

El portavoz del partido de Abascal en territorio murciano también ha respondido al mensaje de López Miras, sobre la postura del PP en defensa de la Ley de Protección del Mar Menor que pone coto a la actividad agrícola en el Campo de Cartagena. De hecho, Alpañez le ha reprochado al dirigente popular su postura: "Él blinda los pasos atrás y nosotros animamos a dar pasos adelante. Estamos perfectamente de acuerdo en que el Mar Menor necesita seguir recibiendo actuaciones ejecutivas y legislativas de infraestructuras, concretamente, para que se regenere".

Esta ha sido la segunda intervención de Rubén Martínez Alpañez, en las últimas 48 horas desde la firma del acuerdo de gobernabilidad, donde el portavoz de Vox ha ofrecido una opinión opuesta al PP en lo que respecta a lo contemplado para el Mar Menor en el documento que ambos partidos han firmado. Prueba de ello es que Alpañez también anunció la puesta en marcha de un pin parental, una medida que no figura en el acuerdo, o avanzó la eliminación de las ayudas públicas a los sindicatos.

Rubén Martínez Alpañez, portavoz parlamentario de Vox, este miércoles, en la rueda de prensa posterior a la intervención de Fernando López Miras. Badía

Hasta el PSOE se ha referido a estos desencuentros en la comparecencia que todos los grupos parlamentarios han ofrecido tras la primera sesión del debate de investidura. "Estos días estamos viendo como Vox dice una cosa e inmediatamente sale el Partido Popular para decir la contraria, en temas tan importantes como el pin parental, la violencia de género o el Mar Menor", según ha reflexionado el secretario general de los socialistas murcianos, José Vélez.

"Lo más preocupante es lo que habrá pactado el Partido Popular con Vox y que no se menciona en el documento: las negociaciones se han hecho con absoluta opacidad", según ha criticado Vélez, antes de reprochar al que no se haya dirigido al PSOE durante el tiempo en el que ha estado bloqueada su investidura: "López Miras ha demostrado que su única preocupación es seguir en el sillón. Es capaz de hacer cualquier cosa y nos lo ha demostrado. En más de tres meses no se ha dignado a llamar al PSOE para hablar sobre la investidura y los intereses de la Región de Murcia".

El líder de los socialistas murcianos ha lamentado que el acuerdo de gobernabilidad firmado por PP y Vox "no menciona la violencia de género ni al colectivo LGTBI". Unas carencias que Vélez ha asegurado que paliara el PSOE: "Estaremos enfrente y nos dejaremos la piel para defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos de la Región de Murcia. Eso lo debe tener claro este grupo de la derecha ultra que acaba de conformarse: no nos van a mover, estaremos defendiendo a la ciudadanía".

Vélez ha zanjado que este pacto de las derechas "agravará la situación" de la Región de Murcia que ya se encuentra "a la cola de todos los indicadores": sociales, educativos, salariales...

Sigue los temas que te interesan