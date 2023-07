Marín, el 'runner' al que el PP murciano quiere de ministro con Feijóo: "Se bajarán impuestos"

Una de las aficiones del murciano Luis Alberto Marín es salir a correr y como buen runner ha esprintado en su carrera política para ganar peso orgánico en el PP. Primero, Fernando López Miras lo incorporó al comité de dirección regional, como vicesecretario de Desarrollo Económico; después, Alberto Núñez Feijóo lo fichó para la ejecutiva nacional, como secretario de Economía, y ahora, le ha situado como número 1 por Murcia en la lista al Congreso de las próximas elecciones generales.

Tales ascensos a nivel orgánico se han producido en solo dos años: desde que en julio de 2021 sustituyó a Javier Celdrán, al frente de la Consejería de Hacienda de Murcia. A partir de entonces, este doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales se ha convertido en uno de los hombres de confianza de López Miras y Feijóo.

Algunos miembros del PP murciano ven al exconsejero, como el candidato tapado de Feijóo para ocupar el Ministerio de Economía o Hacienda, en caso de que el líder popular gane las elecciones. Uno de sus avales es su perfil técnico porque su carrera profesional la desarrolló en la consultora empresarial Luis Marín Economistas Tributarios y cuenta con másteres en Auditoría de Cuentas, Tributación y Asesoría Fiscal. Además, es un firme defensor del liberalismo económico que suele gustar en Génova.

"El liberalismo es una forma de entender no sólo la política, sino la vida en general", según remarca Luis Alberto Marín (Murcia, 1969) en la entrevista que concede a EL ESPAÑOL.

¿Por qué le gusta tanto el liberalismo?

Por mi formación clásica como economista, siempre he sido defensor a ultranza del liberalismo económico porque ha traído las mayores dosis de libertad, crecimiento, estabilidad y progreso para este país. Los datos están ahí para demostrarlo. Estoy totalmente en contra del intervencionismo en todos los órdenes de la vida. Creo que el ser humano nació para ser libre en todos los ámbitos, no solo en el económico, también en el social, y es fundamental desarrollarse en libertad.

Marín, disputando una carrera. Cedida

En el PSOE se está criticando mucho que Alberto Núñez Feijóo no tiene un plan económico. ¿Cuál será la hoja de ruta del PP si gana las próximas elecciones generales?

La hoja de ruta va a estar marcada por la libertad económica, por las bajadas de impuestos, por la revisión del gasto público y la austeridad en el gasto público, poniendo el foco en las clases medias y bajas que son las que peor lo están pasando. Desde luego, en el PP tenemos los puntos bien marcados, todo está negro sobre blanco: sabemos lo que queremos hacer y solo falta que los españoles nos otorguen su confianza para desarrollar esa hoja de ruta para reducir la burocracia, los trámites administrativos y proporcionar seguridad jurídica a las empresas, las pymes y los autónomos.

Insisto, focalizaremos nuestra acción en aquellos que peor lo están pasando, con medidas tan inmediatas como la bajada del IVA en la carne y el pescado, algo que estamos pidiendo desde el minuto uno y que redundará en un descenso del coste de la cesta de la compra que tanto está castigando a los ciudadanos de este país.

Su carrera política comenzó en 2019 cuando fue nombrado director general del Instituto de Crédito y Finanzas, pero antes trabajó en una consultora. ¿Se parece algo el mundo de la política al de la empresa?

En el mundo empresarial hay que tomar decisiones con inmediatez que suelen ser relevantes y en el mundo de la política ocurre lo mismo, con lo cual, la ventaja de llegar a la política procedente de una empresa es que esa dinámica de toma de decisiones importantes y con celeridad ya las llevas adquiridas. Y eso es una gran ventaja, no cabe duda.

Su progresión en el PP a nivel orgánico ha sido meteórico, desde que pasó de ser secretario general a titular de la Consejería de Hacienda. ¿Siente vértigo como número del PP por Murcia al Congreso de los Diputados?

Vértigo no, lo que siento es un gran sentido de la responsabilidad porque me toca encabezar una candidatura que representa al millón y medio de ciudadanos de la Región de Murcia. Por tanto, tengo asumido que tengo que responder por todos ellos. Tengo muchas de responder a las expectativas que los murcianos han depositado en nosotros.

¿Cómo enfocará el PP de Feijóo su campaña en Murcia?

Es una campaña atípica porque Sánchez ha decidido realizarla en mitad del verano y precisamente, la Región de Murcia, por su climatología, es poco propicia para desarrollar actos multitudinarios en pleno mes de julio. Por tanto, vamos a hacer actos que sean cómodos para los electores, de corte sectorial, muy focalizados, que permitan llevar nuestras ideas a aquellos colectivos que esperan que les demos una respuesta.

¿El PP maneja alguna encuesta interna sobre el 23-J?

Nosotros no nos fijamos en las encuestas. Yo no miro nunca atrás ni a los lados, solo al frente, porque si me dedico a mirar las encuestas pierdo velocidad y la visibilidad de mi objetivo: conseguir el mayor número de diputados.

El murciano Luis Alberto Marín con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El perfil técnico de Marín se nota en sus respuestas porque no es un político de soltar parrafadas. A cada interpelación responde de forma concreta. Le gusta ir al grano a este aficionado a la música indie que se hizo militante del PP, con solo 17 años, porque sus "referentes políticos" habían sido de Alianza Popular: Manuel Fraga y José María Aznar. "He tenido mis ideas claras desde bien jovencito y sin tener tradición familiar, entendí que el Partido Popular en aquel momento representaba aquellas ideas en las que yo creía en materia de sociedad, familia, convivencia y sentido constitucional", tal y como reflexiona este ávido lector, sobre todo de novela histórica, relacionada con Grecia y Roma.

¿Considera que en caso de que Feijóo llegue a la Moncloa se debería derogar la reforma laboral o alguna ley, como la de vivienda o la del 'solo sí es sí'?

Creo que lo que hay que derogar es el sanchismo: ese es el objetivo. Derogando el sanchismo, derogaremos o modificaremos algunas leyes que están teniendo efectos tremendamente perniciosos para la sociedad española. La ley del 'solo sí es sí' ha supuesto la revisión de mil sentencias y la puesta en la calle de cien agresores sexuales y esto es inconcebible. Esa ley requerirá de una urgente modificación y como esa, la ley de Vivienda porque protege más al okupa que al dueño legítimo del inmueble.

Vamos a hacer una profunda revisión de todas las leyes que van en contra del bienestar social, de la convivencia y de los intereses de los españoles. Vamos a revisar aquellas leyes en las que han intervenido partidos que no tienen como objetivo conseguir el mayor grado de convivencia de los ciudadanos, estoy hablando de partidos como Bildu y Esquerra Republicana. Vamos a hacer una revisión de todas aquellas leyes en las que han sido decisivos y eso lo haremos de manera inmediata.

También revisaremos legislación de ámbito fiscal y probablemente trabajaremos sobre la reforma laboral que como bien sabe no ha sido más que un trampantojo de la ministra Yolanda Díaz. Ha quedado demostrado que la reforma no ha dado los resultados que se esperaban en cuanto a los fijos discontinuos. En definitiva, hay un elenco de leyes que merecen ser revisadas y adaptadas y en el caso de que sea necesario, serán derogadas.

¿Usted se ve como ministro de Economía o de Hacienda en un hipotético Gobierno de Feijóo?

En modo alguno. Yo entré en política hace cuatro años para ayudar y ser útil. En primera instancia, para ayudar a la Región de Murcia, y ahora, en el Congreso porque así lo ha estimado mi partido. Mi único objetivo es corresponder a la sociedad con todo lo que he tenido la suerte de recibir. Cualquier persona de la junta directiva nacional o del comité ejecutivo nacional del PP, puede ser candidato a ostentar cualquier responsabilidad.

Estoy tremendamente feliz de haber tenido la oportunidad de ser director general, secretario general y consejero de Hacienda. Aquello que tenga reservado mi partido para mí, lo asumiré con responsabilidad, pero no anhelo nada, más allá de trabajar por todos los españoles.

¿Qué ha cambiado para que usted pase de un segundo plano político a ser punta de lanza autonómico para el Congreso?

Lo único que ofrezco es trabajo y compromiso con el PP en el que milito desde hace 36 años. Toda mi vida ha estado en el PP, sí que es cierto que no he tenido ninguna responsabilidad durante un largo periodo de tiempo porque en su momento entendí que algún día podría ser útil para mi partido, si me dedicaba a formarme académicamente y profesionalmente. Así lo hice, hasta que hace cuatro años decidieron contar conmigo.

No exagera el número 1 por Murcia del Partido Popular: un político que suele lucir un outfit británico y que atesora un brillante currículum profesional en la consultora Luis Marín Economistas Tributarios, como profesor asociado del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia, en ENAE Business School, en la Confederación Regional de Empresarios de Murcia...

Marín, en la sede del PP murciano, con su característico out feet británico.

El efímero paso de Marín por la Consejería de Hacienda, de julio de 2021 a junio de 2023, se ha saldado con dos hitos: la puesta en marcha de la Agencia de Transformación Digital y un acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada laboral de los más de 60.000 funcionarios de la Región de Murcia, a 35 horas semanales, a partir de enero de 2024. Esta medida, según cálculos de UGT, supondrá la creación de 2.950 puestos de trabajo. "Ha sido mi obra póstuma: un pacto que ha resultado difícil y laborioso, máxime en la situación de infrafinanciación que tenemos".

El sistema de financiación autonómica es uno de los caballos de batalla históricos de la Región de Murcia...

El actual modelo beneficia enormemente a algunas autonomías y perjudica soberanamente a otras. Murcia tiene el ignominioso honor de ser la comunidad peor financiada de España desde el inicio de este sistema de financiación. Nos hemos alternado en la última posición con la Comunidad Valenciana, pero desde 2021 somos la región peor financiada. Los murcianos reciben de media, al año, 300 euros menos que la media nacional.

¿Feijóo reformará el actual sistema de financiación autonómica si llega a la Moncloa?

La primera premisa de la reforma del presidente Feijóo será que sea un sistema justo, equitativo y suficiente para cubrir las necesidades de todos los españoles, independientemente de la comunidad en la que residan. Se realizará una reforma del sistema de financiación autonómica que al menos, iguale las cantidades que reciben todas las comunidades.

Hay ocho diferenciadores en la reforma del sistema, como la dispersión geográfica o la edad de los ciudadanos. Eso son factores que influyen a la hora de la prestación de los servicios públicos y todos esos factores se introducen en el sistema mediante unas ponderaciones que en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ya tenemos trabajadas, porque mientras el Gobierno de Sánchez se ha dedicado a enfrentar a unas comunidades con otras, las que están gobernadas por el PP se han dedicado a trabajar en un sistema de financiación común.

Evidentemente, quedan aspectos por perfilar como es el importe de esas ponderaciones, pero hay una base común: debe ser un sistema que satisfaga la prestación de los servicios públicos en todos los territorios.

Durante su periplo en la Consejería de Hacienda se han rebajado distintos tramos autonómicos del IRPF o impuestos como el de sucesiones y donaciones. Haga un poco de autocrítica. ¿Qué se ha dejado en el tintero?

Hemos establecido en Murcia un procedimiento de revisión del gasto público, muy similar al que va a poner en marcha Feijóo, a partir del 24 de julio, primando criterios de austeridad y de eficiencia. Este proceso de revisión lo iniciamos conmigo y no me ha dado tiempo a terminarlo, espero que mi sucesor lo termine porque es muy relevanta para nosotros conseguir ese nivel de austeridad en las cuentas públicas.

¿Cuál será el mensaje del PP murciano durante la campaña electoral de julio?

Que el presidente Feijóo va a ser el mejor aliado de la Región de Murcia. No tiene parangón el maltrato sistemático e injustificado al que nos ha sometido el presidente Sánchez, en estos cuatro años. En los últimos Presupuestos Generales del Estado se ha destinado un 33% menos para inversiones en Murcia, respecto al año anterior.

A eso le sumamos la ausencia de infraestructuras, el AVE que nos han enviado, en el que llegas más tarde a Madrid en tren que en coche, y el hachazo al Trasvase Tajo – Segura que supone un golpe a la línea de flotación de la economía de esta comunidad. Es difícil que un presidente del Gobierno golpee tanto a una comunidad autónoma, como ha hecho Sánchez con Murcia, por tanto, el mensaje está claro: con Alberto Núñez Feijóo vamos a tener un aliado fiel que va a mirar por los intereses de los murcianos.

El presidente en funciones de la Región de Murcia, Fernando López Miras, junto al entonces consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín.

Usted es un hombre de números: ¿El incremento de los caudales ecológicos del nuevo Plan del Tajo a qué datos macroeconómicos afecta del trasvase?

El sector agrícola y ganadero contribuye un 30% al PIB de la Región de Murcia. El agua que riega el Trasvase Tajo-Segura afecta a 300.000 empleos y eso es inasumible para cualquier comunidad autónoma. Es un tremendo golpe a nuestra economía regional que desde el Partido Popular a nivel nacional vamos a intentar revertir.

¿Qué le parece el pacto de gobierno que PP y Vox han firmado en la Comunidad Valenciana obviando la violencia machista?

Nosotros somos firmes defensores de la lucha contra la violencia de género. Le voy a dar un dato, en un reciente Consejo del Gobierno de la Región de Murcia se ha aprobado una ayuda de 1,2 millones de euros contra la violencia machista, con lo cual, nuestra postura es clara e indubitada.

¿El pacto valenciano le ha complicado la campaña a Feijóo?

No lo sé. Habría que preguntarle al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, o al presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, cada uno es responsable de sus actos. Entiendo que cada uno cree que debe hacer lo mejor para su territorio, pero yo debo ceñirme a lo que ocurre en la Región de Murcia.

¿Y qué va a ocurrir en Murcia? ¿Cederán algo a Vox para que se abstenga y se garantice la investidura de Fernando López Miras?

El PP de la Región de Murcia obtuvo en mayo el 43% de los votos: 21 de los 45 diputados de la Asamblea Regional, a solo 2 de la mayoría absoluta. El mensaje que ha mandado la sociedad murciana ha sido muy claro: quiere un gobierno monocolor del Partido Popular.

Esa es la posición en la que nosotros estamos, sin perjuicio de que desde el minuto uno, tendimos la mano a otras fuerzas políticas para constituir un gobierno sólido y estable. Esa seguirá siendo nuestra postura porque los datos nos legitiman para tener un gobierno en solitario del PP.

¿Cree que Vox materializará su amenaza y se repetirán las elecciones autonómicas si no entra en el Gobierno regional?

Creo que no sería bueno para la Región de Murcia. El millón y medio de murcianos no se merecen acudir tres veces a las urnas en apenas unos meses. Además, la repetición electoral ralentizaría la gestión diaria del Gobierno autonómico. En cualquier caso, esa decisión no nos corresponde a nosotros ni llevar a los ciudadanos a un tercer proceso electoral.

Uno de los mensajes de PSOE y Sumar para movilizar su electorado es alertar de un pacto del PP con la extrema derecha de Vox que nos hará retroceder en libertades. ¿Usted qué opina?

No están legitimados para hablar de pactos, cuando ellos han pactado la gobernabilidad de 47 millones de españoles con Bildu o Esquerra Republicana: partidos que no creen en la unidad de España, partidos que han exigido un nuevo referéndum de independencia. Por tanto, consejos vendo que para mí no tengo. No creo que PSOE y Sumar puedan dar consejos al Partido Popular de cómo debe pactar con otras fuerzas políticas.

