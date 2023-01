El PSOE de Murcia estalla contra el Plan del Tajo de Sánchez: "Suponemos que cede a presiones de Page"

El 24 de mayo de 2021 fue la última vez que el PSOE de la Región de Murcia se colocó públicamente detrás de las pancartas, como partido, para defender la viabilidad del Trasvase Tajo-Segura. Y lo hizo en Madrid, junto a miles de agricultores y regantes, un electorado que tradicionalmente es un caladero de votos de la derecha.

Un año y ocho meses después, este miércoles, en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica se volverá a repetir aquella imagen de los socialistas murcianos exigiendo el agua ante el Gobierno de Pedro Sánchez.

De la nueva foto en contra del nuevo Plan de Cuenca del Tajo que quiere aprobar la ministra Teresa Ribera, se desprenden consecuencias políticas porque los socialistas murcianos no se han sumado a las protestas que desde 2021 se han producido en Murcia o Alicante.

Además, es la primera gran movilización contra el Gobierno central en un año marcado en rojo en el calendario electoral y a nadie se le escapa que si el Consejo de Ministros decide dar luz verde al citado planeamiento hidrológico, se tensarán las relaciones territoriales entre los socialistas de Castilla-La Mancha y de la Región de Murcia.

"Si no estamos de acuerdo con el Gobierno se lo diremos", advierte un alto dirigente del PSOE en Murcia. De hecho, seis miembros de la ejecutiva regional se desplazan este miércoles a Madrid, entre ellos, Alfonso Martínez Baños, presidente del PSOE, Nuria García, secretaría de Organización, y Carmina Fernández, vicesecretaria general.

La escenificación del rechazo frontal del socialismo murciano al nuevo Plan del Tajo que defiende la ministra Ribera se consumará con la presencia de alcaldes de poblaciones donde el trasvase es crucial para sus economías agrícolas: Lorca, Mazarrón, Mula...

"Los alcaldes van a ir en su mayoría, acompañando a sus comunidades de regantes en los autobuses que han fletado", señalan fuentes socialistas. De momento, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, como convocante de la protesta, no ha ofrecido una previsión sobre la cifra de agricultores de Murcia, Almería y Alicante que se concentrarán en la Plaza de San Juan de la Cruz, pero se espera reunir a 5.000 manifestantes como en mayo de 2021.

Este año, a diferencia de lo ocurrido entonces, se celebran elecciones autonómicas y municipales en la comunidad murciana por lo que es inevitable pensar en los efectos que puede tener la protesta en las urnas.

No obstante, las fuentes del PSOE murciano aseguran a EL ESPAÑOL que no se movilizan buscando votos: "Nosotros no estamos en clave electoral, en si vamos a ganar cuatro votos o a perder tres votos, lo que queremos es resolver este problema para no replicar esta guerra periódicamente, porque a quien más perjudica es a los agricultores: los intereses de nuestra región están por encima de cualquier tipo de interés".

El portavoz del PSOE murciano en la Asamblea Regional, Francisco Lucas, la vicesecretaria general, Carmina Fernández, el secretario general, José Vélez, y Alfonso Martínez Baños, presidente del partido.

La presencia de la cúpula del PSOE murciano en la capital, a excepción de su secretario general, José Vélez, por protocolo, debido a que es el delegado del Gobierno en Murcia, se va a producir para lanzar un mensaje claro a la Moncloa: "Nosotros vamos a Madrid a defender lo que José Vélez y Ximo Puig acordaron con el Ministerio para la Transición Ecológica porque tenía el respaldo de agricultores y regantes".

Intercambio de documentos

EL ESPAÑOL ha podido saber que el secretario general del PSOE en Murcia, José Vélez, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, estuvieron intercambiando documentos con el Ministerio durante meses, para cerrar un pacto sobre el Real Decreto que se llevó al último Consejo Nacional del Agua.

El acuerdo consistía en acatar una subida de los caudales ecológicos, pero el 1 de enero de 2026 se revisaría la calidad de la masa del agua del Tajo y, si era óptima, no se volverían a elevar los caudales ecológicos, manteniéndose fijos 7 metros cúbicos. Sin embargo, tras celebrarse el Consejo Nacional del Agua, el departamento de Teresa Ribera modificó el Real Decreto, de forma que los caudales ecológicos del Tajo se elevarían cada año, hasta llegar en 2027 a 8,65 metros cúbicos.

Tal incremento anual, desligado de la evolución ecológica del Tajo y de criterios técnicos, se traduciría en un recorte de 105 hectómetros cúbicos en las aportaciones hídricas que recibe la Cuenca del Segura, a través del trasvase, para regar fincas agrícolas de Murcia, Almería y Alicante.

Ese cambio es el que ha puesto en pie de guerra a los agricultores y ha provocado que los socialistas murcianos se manifiesten este miércoles en Madrid para exigir a Teresa Ribera que respete el pacto con el secretario general del PSOE de Murcia y el presidente valenciano.

"Desconocemos porqué hace eso el Ministerio: suponemos que será por presiones de Castilla-La Mancha", tal y como señala un alto dirigente del PSOE de Murcia, en alusión directa al presidente castellano-manchego: Emiliano García-Page. "Si el 1 de enero de 2026, la calidad de la masa del agua es adecuada ambientalmente en el río Tajo, a su paso por Aranjuez, no vemos ningún sentido a que se sigan subiendo los caudales ecológicos", añade.

De hecho, Teresa Ribera se escuda en que esa subida se produce para cumplir con las cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligan a fijar un caudal ecológico en la cuenca cedente, aunque no es menos cierto que esos fallos no precisan una cifra concreta de metros por segundo.

El presidente de Catilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una rueda de prensa en 2019. Efe / Ángeles Visdomine

Por ahora, no se sabe cuándo se abordará en el Consejo de Ministros la aprobación del nuevo Plan del Tajo, pero extraoficialmente se habla que a finales de enero. En caso de posicionarse a favor de Castilla-La Mancha, desde el PSOE de Murcia advierten al Gobierno de que no guardarán silencio a pesar de ser año electoral: "Discreparemos de la solución que ha adoptado el Gobierno de España y diremos públicamente que estamos en desacuerdo si llegado el caso adoptase esa resolución".

La concentración pro-trasvasista de este miércoles contará con la presencia de representantes políticos de los gobiernos autonómicos de las tres comunidades receptoras de agua del río Tajo: la Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Los socialistas murcianos esperan que su presencia en Madrid ayude a que en el Ministerio se replanteen los efectos de la subida de los caudales ecológicos en el trasvase y para que se reúnan con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez. "Confiamos en que esa reunión se producirá", asegura este dirigente del PSOE de Murcia, tras varias semanas tratando de apagar el incendio político que ha supuesto el cambio de criterio del departamento de Teresa Ribera.

Sigue los temas que te interesan