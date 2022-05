Murcia rechaza una propuesta de Vox para prohibir la bandera LGTBI en edificios públicos

Varapalo parlamentario para Vox en su intento de dar visibilidad en Murcia a la organización católica polaca y ultraconservadora Ordo Iuris. Para lograrlo, los diputados de extrema derecha querían sacar adelante una moción que eliminaba de los edificios públicos cualquier enseña no contemplada por la ley de Banderas, de forma que no habría podido volver a ondear la bandera arcoíris en administraciones o sedes institucionales, como por ejemplo, los ayuntamientos o la Asamblea Regional.

La iniciativa traía de cabeza al Colectivo LGTBI y PP, PSOE, Podemos y Cs la han frenado. El texto solicitaba al Hemiciclo autonómico aprobar, este miércoles, la creación de un canal de denuncias para que los ciudadanos emprendiesen acciones contra el quebrantamiento de neutralidad ideológica, por parte de cualquier persona o administración.

Además, la moción solicitaba que junto a ese canal se habilitase "un tipo sancionador específico, que desincentive tan anticonstitucionales comportamientos". Es decir, que llevase apareja una multa la exhibición de la bandera arcoíris, con lo cual podrían ser sancionados hasta los funcionarios por colgarla en el balcón del ayuntamiento con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia o el Día del Orgullo.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox de Murcia, Juan José Liarte, junto a Zbigniew Przybylowski, director de desarrollo de la organización ultraconservadora Ordo Iuris, durante una reunión que mantuvieron en Budapest.

El portavoz de Vox, Juan José Liarte, ha defendido esta moción tras reunirse en Budapest con Zbigniew Przybylowski, director de desarrollo de la citada organización ultraconservadora. De hecho, días atrás, el grupo parlamentario lanzó un comunicado de prensa donde anunciaban que iban a "asumir plenamente" la campaña por una administración para todos que promueve Ordo Iuris en España.

Liarte ha buscado que la iniciativa se aprobase haciendo bueno el pacto que mantiene al PP al frente del Gobierno de Murcia, pero se ha encontrado con un 'zasca' político no solo en el voto de los populares, sino de todos los grupos del Hemiciclo, incluida la propia diputada de Vox, Mabel Campuzano, que también ha votado en contra de sus propios compañeros.

El líder parlamentario de extrema derecha ha defendido su moción 'antiarcoíris' apelando a la Constitución, a la ley de Banderas, y al principio de neutralidad ideológica que en su momento fue aprobado por la propia Asamblea Regional. Todo ello ha provocado una dura respuesta de PSOE, PP, Podemos y Cs que se ha traducido en 39 votos contrarios a una iniciativa que había levantado ampollas en el Colectivo LGTBI.

"Los ciudadanos de Murcia seguimos visitando nuestro ayuntamiento para pagar, siempre para pagar, ya sean tasas, impuestos o multas, y resulta que para acceder a sus dependencias nos toca pasar por debajo de símbolos políticos que no están contemplados en la ley de banderas, que no están amparados por ley alguna, aunque fuera inconstitucional, pero al menos que cubra la apariencia, y que las administraciones locales colocan ahí con absoluto desprecio no solo de sus ciudadanos sino de la legislación vigente, de la Constitución y de la Jurisprudencia Constitucional y del Tribunal Supremo", tal y como ha argumentado Liarte.

En su intervención, el diputado de Vox ha criticado a profesores que apoyan el Día Internacional de la Mujer: "Cuando salen del ayuntamiento, esos mismos ciudadanos van a recoger a sus hijos al colegio y entonces el hijo mayor les cuenta que su profesora ha explicado a la clase que todo aquel que no vaya a la manifestación del 8 de marzo es un machista y un homófobo. Y no se ha adoptado medida alguna para evitar que esto suceda".

También ha arremetido contra instituciones docentes: "Esos mismos ciudadanos ven en la prensa que una universidad pública se posiciona políticamente con el dinero de los impuestos de todos, en favor de una concreta tendencia política, o cómo exhibe símbolos políticos o ideológicos que contravienen la ley de banderas, y por tanto, la constitución y la jurisprudencia constitucional, o cómo gasta el dinero de su presupuesto en decenas de conferencias y actos de contenido no académico sino ideológico, siempre izquierdista. Y luego, sistemáticamente les faltan cuartos, por supuesto: eso es también muy izquierdista".

El portavoz de Vox, Juan José Liarte, este miércoles, durante su intervención en el pleno de la Asamblea Regional de Murcia.

Liarte ha arremetido contra "socialistas y podemistas" porque "son las izquierdas las que cada día vulneran el principio de neutralidad, las que han colonizado ideológicamente las instituciones y las que sacan de dicha colonización importantes ventajas de todo tipo".

Tales argumentos no han convencido al Partido Popular, cuya portavoz, Miriam Guardiola, le ha reprochado a Vox que elevase al Pleno esta moción: "Ha caído en la trampa de la izquierda porque cuando estamos enzarzados en debates ideológicos no estamos en lo que interesa a millones de españoles, de autónomos y empresarios. No estamos en los problemas reales de los murcianos".

Guardiola le ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular está centrado en defender el Trasvase Tajo-Segura, en luchar contra el incremento de la factura de la luz y el combustible. La portavoz del PP ha recordado a Vox que solo encontrarán su apoyo en iniciativas que busquen devolver la democracia a España: "Señor Liarte, nos preocupa la neutralidad ideológica porque sufrimos al peor presidente del Gobierno, que está socavando todas las instituciones, utilizándolas de forma sectaria y cuando acabe la legislatura no quedará ninguna que no haya sido manoseada".

El momento arcoíris

En las intervenciones del PSOE y Podemos se han escuchado los reproches más duros a esta iniciativa que llevaba la impronta de Ordo Iuris: la organización ultraconservadora de Polonia, que en 2016 redactó un proyecto de ley fallido para prohibir el aborto en el país.

"Señorías, les sobran las personas LGTBI, les sobran las mujeres feministas que luchan por la igualdad, les sobran los inmigrantes, les sobran las miles de personas progresistas de esta Región. Y parece que también les sobran los funcionarios públicos", tal y como ha lamentado el diputado socialista Antonio José Espín, en un turno de réplica duro, que ha arrancado los aplausos de toda la bancada socialista.

"Les sobramos prácticamente todos, porque no somos como ustedes. La intolerancia y el resquemor que demuestran con sus trasnochadas iniciativas son alarmantes". Espín también ha tirado de legislación para defender la presencia de la bandera arcoíris en los balcones de los ayuntamientos o de la Asamblea Regional, al aludir a la ley autonómica de Igualdad Social.

"Lo que ustedes plantean no es la solución a un problema real, sino la creación de un problema que en realidad, no existe, al menos, más allá de sus filas", según ha proseguido el socialista Espín. "Para la extrema derecha, que nuestro país avance en materia de igualdad es una cuestión ideológica; que a las mujeres se les reconozcan derechos sobre su reproducción, es una cuestión ideológica; que las instituciones promocionen el respeto a la diversidad, es una cuestión ideológica: todo lo que está fuera de sus rancios postulados, para ustedes son cuestiones ideológicas".

La portavoz de Unidas Podemos, María Marín, este miércoles, exhibiendo una bandera arcoíris durante el pleno de la Asamblea Regional de Murcia.

La portavoz de Unidas Podemos, María Marín, se ha subido al atril de la Asamblea Regional y no ha dudado en mostrar una enseña LGTBI: "Tienen alergia a esta bandera, pero esta bandera no se come a nadie, no provoca ningún mal, es inclusiva y es complementaria con la bandera de España, con la bandera de la Región de Murcia, con la bandera negra del estado del Mar Menor... Es una bandera que solo significa paz, amor e inclusividad".

Marín ha lanzado dos reflexiones que han retumbado en el Hemiciclo. La primera: "Traen una iniciativa que consiste en perseguir y multar, son mucho más cercanos al pensamiento de Tomás de Torquemada". La segunda: "Les molesta que la Asamblea Regional se ilumine de morado cada 8 de marzo: ¿Acaso debemos ser neutrales ante los maltratadores?"

Sigue los temas que te interesan