La ILP del Mar Menor irá al Congreso con más de 500.000 firmas: desde reclusos a Pedro Sánchez

El habitual silencio que reina los sábados por la tarde en el Campus de la Merced de la Universidad de Murcia se rompió con un grito atronador, procedente del despacho que Teresa Vicente tiene en la Facultad de Derecho. El motivo se debía a que lo habían logrado: tenían más de 500.000 rúbricas para presentar en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el Mar Menor. "Empezamos a gritar y a darnos abrazos: tuvimos que salir al balcón porque nos faltaba el aire de la emoción", relata a EL ESPAÑOL Teresa Vicente, promotora de la ILP por la albufera.

En los once meses que ha estado trabajando sin descanso la Plataforma ILP se han recogido firmas de Canarias a Helsinki. Desde el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta la población reclusa de las cárceles: todas las rúbricas valían lo mismo para que el Congreso de los Diputados debata dotar de personalidad jurídica propia al Mar Menor. "Somos un ejemplo para Europa y para el mundo", subraya emocionada Teresa Vicente, profesora titular de la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Universidad de Murcia.

Esta abogada, nacida en 1962, ha pasado a la historia de la Región como la promotora de una iniciativa que transformó la indignación social -por la degradación de la albufera a una 'sopa verde'- en un mar de firmas, cuyos motores han sido la Plataforma ILP y el activismo ciudadano. "Me siento contentísima y estoy muy agradecida por este movimiento porque ha sido puro: sin apoyo de ninguna organización ni de ningún partido político, todo esto ha sido obra del pueblo que se ha sentido unido por el desastre del Mar Menor y ha reconocido que es un ser vivo".

Precisamente eso es lo que ahora deberá debatir el Congreso de los Diputados: dotar de una personalidad jurídica al Mar Menor. De forma que tendrá su propia normativa, sus derechos dependerían de su propia ley ecológica, podrá ejercer acciones legales en los juzgados como puede hacer cualquier ciudadano y contará con unos tutores legales que velarán por sus intereses medioambientales.

Pliegos de firmas que el sábado por la tarde se contaban en el despacho de Teresa Vicente. Plataforma ILP

"Esto ha sido un camino muy difícil". De hecho, la Plataforma ILP ha desarrollado su campaña lidiando con las restricciones de la pandemia de coronavirus. Esta semana, los activistas terminarán de recoger los pliegos de firmas con el objetivo de presentarlas en la Oficina del Censo Electoral y las cajas de los federatarios en la Junta Electoral Central. "Hemos sobrepasado con creces las 500.000 rúbricas que eran necesarias". La respuesta social ante el drama ambiental del Mar Menor ha llegado hasta de los centros penitenciarios de Campos del Río y Sangonera la Verde.

"Los presos de la Región de Murcia pidieron firmar y gracias a ellos también lo hemos conseguido", subraya la abogada Vicente. "Aquí todas las firmas valían lo mismo: la del presidente del Gobierno como la de cualquier otro ciudadano". La idea de los activistas es volver a repasar todos los pliegos y subir a Madrid con un colchón del 10% -50.000 firmas- para evitar errores por duplicidad de rúbricas o errores en la cumplimentación de las hojas.

Punto de recogida de hojas

Este lunes, de 19 horas a 22 horas, en la puerta de El Corte Inglés de Murcia se habilitará un punto de recogida de folios para cerrar el recuento y en los próximos días se ofrecerá el dato fino con el número definitivo de firmas que ha logrado la ILP por el Mar Menor. "Las personas somos capaces de hacer grandes desastres, pero también grandes maravillas", reflexiona Teresa Vicente.

"Estamos en un momento de la humanidad en el que los ecosistemas están colpsando y nos debemos de dar cuenta de que no podemos seguir con un modelo que no prioriza a la naturaleza y esa es la lectura que ha hecho la población de Murcia: se ha levantado y ha dado un ejemplo, con un acto de heroicidad, al haber logrado esta campaña en plena pandemia de coronavirus". No habla en vano la abogada y profesora de la UMU Teresa Vicente, ya que la sociedad murciana ha dado muestras de esa concienciación, no solo con esta campaña, sino con la manifestación por el Mar Menor que congregó a 70.000 personas en la capital del Segura.

Pedro Sánchez firmó la ILP del Mar Menor durante el Congreso Federal del PSOE en Valencia.

En cuanto las rúbricas se presenten, se iniciará todo el proceso de verificación en la Oficina del Censo Electoral y las cajas de los federatarios en la Junta Electoral Central. A partir de ese momento, la pelota estará en los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. "Esperamos que la iniciativa sea aprobada para dotar de personalidad jurídica propia al Mar Menor, porque el medio ambiente no tiene color ni ideología política", subraya Ada Garcia, miembro de la Plataforma ILP, que ha invertido su tiempo en luchar por la albufera.

De ser aprobada esta iniciativa en la Cámara Baja, se convertiría en un hito en la Unión Europea, ya que solo existen otros dos precedentes legales: el río Atrato (Colombia) y el río Whanganui (Nueva Zelanda).

