Los 10 museos más singulares que visitar en Madrid este verano

Madrid es una de las ciudades de España en la que más se apuesta por la cultura y el entretenimiento. Tanto en la ciudad como en los municipios de la comunidad autónoma, se pueden encontrar gran número de museos, exposiciones de arte, cines, centros culturales, galerías, teatros y mucho más.

[Qué hacer si te quedas este verano en Madrid: 10 planes a prueba de calor]

En concreto, si nos centramos en los museos, son decenas de ellos los que podemos encontrar. Seguro que has oído hablar del Museo del Prado, del Reina Sofía o del Thyssen – Bornemisza, o incluso has visitado uno de ellos. Y no es de extrañar, ya que son algunos de los más famosos y prestigiosos por sus grandes exposiciones y las obras que contienen.

Pero, además del culto a la pintura, que es por lo que más destacan algunos de estos lugares, hay museos en los que se reconoce otro tipo de arte e, incluso temáticas curiosas que quizá salgan de ese mundo artístico, pero que aportan conocimientos o un rato agradable por lo original de las exposiciones.

Por ello, a continuación puedes encontrar un listado de los museos más raros y especiales que no te puedes perder si aún te quedan algunos días de vacaciones de verano. Para visitar solo, en familia, con amigos, en pareja, con niños… seguro que encuentras tu museo ideal, además, ¡algunos son gratuitos!

The Robot Museum

Dentro del Centro Comercial ABC Serrano se encuentra un secreto: el Museo del Robot de Madrid. En él se exponen diferentes modelos de robots que te dejarán con la boca abierta y encontrarás la explicación de su funcionamiento y otros datos básicos. Cabe mencionar que incluso podrás interactuar con ellos y que tienen una colección exclusivamente de perros robot. Una propuesta que gustará a mayores y niños.

Horarios:

Martes a jueves: de 16:20 a 19:20 h.

Viernes: de 16:20 a 20:20 h.

Sábados: de 12:20 a 20:20 h.

Precios:

General: Martes a jueves 5€ – Viernes, sábados y festivos: 7,90€

Infantil (de 0 a 11 años): Martes a jueves 4€ – Viernes, sábados y festivos: 6,90€

La visita es recomendada para mayores de 4 años.

Pack familiar 2+1: Martes a jueves 12€ – Viernes, sábados y festivos: 20,90€

(2 adultos + 1 niño).

Pack familiar 2+2: Martes a jueves 15,90€ – Viernes, sábados y festivos: 25,90€

(2 adultos + 2 niños).

Pack 15 entradas con exclusividad: 75€

Museo del Melón de Villaconejos

Has leído bien, existe un Museo del Melón, aunque no esperes que esté destinado a comer esta dulce fruta, pues realmente cumple con la función de museo. En él se expone toda la historia que rodea al melón del lugar que lo acoge y sus variantes, desde los meloneros, hasta la venta, pasando por su cultivo, además de utensilios y objetos relacionados con este mundo. El peculiar lugar se creó en 2003 gracias a algunos de los habitantes de Villaconejos.

Melones de Villaconejos. ME

Horarios:

Martes a viernes: de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h.

Sábados y domingos: de 10:00 a 14:00 h.

Museo japonés de Puebla de la Sierra

Su nombre oficial es Museo de Dibujo, Obra Gráfica y Obra Contemporánea Japonesa de Puebla de la Sierra, y se trata de una joya que pocos conocen y que puede sorprender a los amantes de este tipo de culturas y estilos. Y es que ya es especial solo empezando por su ubicación, un pequeñísimo pueblo de la sierra Madrileña, conocido por ser una de las localidades con más obras de arte por habitante y que está hermanado con Osaka, en Japón.

Además de entrar por El Valle de los Sueños, museo al aire libre con esculturas, el museo acoge numerosas obras de arte contemporáneo Japonés. Y, por si eso fuera poco, también se encuentran obras de pintores españoles como Tapies, Antonio López o Arroyo. ¿Lo mejor? Es gratis.

Horarios:

Jueves a domingos: de 10:00 a 18:00 h.

Precios:

GRATIS

Museo de los Bomberos

Museo de Bomberos

¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de los extintores? ¿O cómo se desplazaban los bomberos hace años? En este museo podrás dar respuesta a esas preguntas entre muchas otras. En concreto, la exposición recoge los utensilios, vehículos y herramientas que se han ido usando a lo largo de unos 400 años atrás, por lo que podrás ver de cerca todos ellos.

Si vas con niños, incluso puede que les dejen montar a algún camión o coche de bomberos. También se puede encontrar una exhibición de la rutina de un bombero cuando suena la sirena y tiene que salir.

Horarios:

Lunes a viernes (martes cerrado) : de 10:00 a 14:00 h.

Precios:

GRATIS

Casita-Museo del Ratón Pérez

Una opción perfecta para los más pequeños es adentrarse en el mundo del famoso Ratoncito Pérez. Allí descubrirán su historia, podrán pintar y también aprenderán todo lo necesario para cuidar sus dientes y mantenerlos en perfecto estado para que el roedor pueda llevárselos cuando estos se caigan y dejarles una recompensa. El museo, cercano a la puerta del Sol, acoge visitas para colegios y tiene talleres, además de su propia tienda donde podrás hacerte con la moneda oficial y otros objetos.

Horarios:

Lunes: 11:00 a 14:00 h y tarde cerrado (excepto agosto y lunes 4 de septiembre de 17:00 a 20:00 h).

Martes a viernes: 11:00 a 14:00 y 17:00-20-00 h.

Sábados: 11:00 a 14:30 y 16:00 a 20:00 h.

Domingos y festivos: 11:00 a 14:30 y 16:00- 20:00 h. Todos los festivos menos 25 de diciembre, 1 y 6 de enero)

Precios:

General: 5€

Menores de 2 años: GRATIS

Museo Picasso de Buitrago del Lozoya

Museo Picasso de Buitrago del Lozoya sierranortemadrid.org

Eugenio Arias, barbero y amigo de Pablo Picasso, también exiliado como el artista, fue el encargado de trasladar, de Francia a su pueblo (Buitrago del Lozoya), una colección de objetos y obras únicas y exclusivas, fruto de la larga relación de amistad con el pintor cubista. Desde 1985 están expuestas obras como dibujos, carteles, cerámicas e incluso objetos de peluquería. Una exposición muy especial y cuya entrada es gratuita.

Horarios:

Martes a viernes: de 11:00 a 13:45 y de 16:00 a 18:00 h.

Sábados: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.

Domingos y festivos: de 10:00 a 14:00 h.

Precios:

GRATIS

Museo del Cine

Nos trasladamos hasta el paraíso de los amantes del mundo cinematográfico: el primer Museo de Cine Profesional de España. Dentro de él hallaremos “una de las colecciones más ricas de Europa en ingenios del periodo precinematográfico y proyectores, contando con piezas de Edison y los Hermanos Lumière” según se puede leer en su web. Carlos Jiménez ha reunido una amplia exposición dividida en diferentes salas, épocas y temáticas, cuya asistencia mejora con las visitas guiadas.

Horarios:

Sábados y domingos: desde 12:30 h. Resto de horarios mediante cita previa.

Precios:

General: 5€

Menores de 5 años: GRATIS

Museo de Esculturas al Aire Libre (de la Castellana)

Si te gusta la escultura no puedes perderte este museo, que justo ha sido remodelado este pasado julio. Este es un caso especial, ya que no se trata de un museo normal que tenga una entrada y una salida, si no que está en la calle y puede ser admirado por cualquiera que pasee bajo el puente que une el paseo de Eduardo Dato y la calle Juan Bravo.

Y como espacio público, no hay horarios, es completamente gratis visitarlo y puedes hacer fotos o mirar cada obra todo lo que quieras. Eso sí, siempre respetando las piezas y cuidando el entorno.

Museo del Bonsái Luis Vallejo

Museo del Bonsái luisvallejo.com

Al norte de Madrid ciudad, en Alcobendas, concretamente en el Parque de la Vega, se ubica el Museo del Bonsái de Madrid, con una de las mejores colecciones del mundo, sin tener en cuenta los de Japón. El también llamado Jardín Japonés, posee una amplia calidad y cantidad de ejemplares, razón por la que ha recibido varios premios y reconocimientos. Además también podrás descubrir otros tipos de especies vegetales y se puede visitar por grupos.

Horarios:

Sábados, domingos y festivos: 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h.

Aforo limitado y posibilidad de visitas concertadas durante la semana.

Precios:

General: 3€

Reducida: 1,5€ (jubilados y personas discapacitadas)

Museo de Cera

En esta lista de museos singulares no podía faltar el Museo de Cera. Más popular y visitado que las anteriores opciones, en muchas ocasiones este museo ha destacado por el cuestionado parecido de sus figuras de cera que representan a diferentes famosos tanto de España como internacionales, en total hay 450 figuras. Sin duda es una opción divertida para pasar el rato sin irte muy lejos del centro de la ciudad.

Horarios:

De junio a septiembre:

Jueves a lunes: de 11:00 a 20:00 h.

De octubre a mayo:

Viernes, sábados y domingos: de 11:00 a 19:00 h.

Precios:

Adulto: 18€

Niños y mayores de 65: 14€

Descuento de 2€ a estudiantes y carnet joven.

Sigue los temas que te interesan