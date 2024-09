Cancelan a última hora el mercado 'gastro' de este fin de semana en Madrid: "Teníamos toda la comida preparada"

Edición anterior de All Those Food Market. Mònica Figueras

Este fin de semana iba a llegar por primera vez a Madrid un gran mercadillo gastronómico de origen catalán. Se trataba del festival gastronómico All Those Food Market, que ha anunciado a última hora su cancelación.

All Those Food Market se ha visto obligado a posponer su primera edición en Madrid por motivos ajenos a la organización, según informan desde el mercado. "Las palabras se quedan cortas para pedir disculpas por todo lo que esta situación perjudica a tantas personas involucradas. A pesar de estar desolados por tener que dar esta noticia, ya estamos trabajando en buscar nuevas fechas que comunicaremos tan pronto como las sepamos. Muchas gracias por vuestra comprensión", anunciaban en un comunicado de prensa a primera hora de esta tarde de viernes All Those Food Market.

Sus organizadores han dado el aviso un día antes del inicio del evento y han pedido sus más sinceras disculpas por esta cancelación de última hora. Con las entradas ya vendidas, y los días 21 y 22 de septiembre en el calendario ya reservados, el evento no se va a realizar para sorpresa de los artesanos y reposteros que iban a participar en el festival.

Algunos hosteleros han anunciado en sus redes sociales que no saben qué van a hacer con la comida que habían preparado para el mercado. "Toda la comida la teníamos ya preparada", lamentan unos de los participantes, Verónica y Pablo.

"Nuestra mayor preocupación ahora, más allá del mal trago y el ataque de ansiedad, es no tirar la comida", compartían en su perfil de Instagram, el influencer gastronómico y la ganadora de una de las ediciones de MasterChef y propietaria de un catering. En su caso, habían preparado junto a su equipo comida para unas 1.000 personas. Además, no tienen un restaurante y habían creado una marca exclusiva para este evento.

Los días 21 y 22 de septiembre, se daban cita en el Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61) este proyecto barcelonés, con diecisiete ediciones a sus espaldas. El espacio unía gastronomía y productos artesanos de calidad en sus puestos. El festival contaba con un mercado repleto de proyectos gastronómicos como aceites AOVE, mieles, chocolates bean to bar o quesos de leche cruda. La cosmética natural y los productos 'desperdicio cero' también tenían protagonismo en All Those Food Market, así como la cerámica, la ilustración y las plantas.

Además, los restaurantes más atractivos de la capital se habían preparado para dar de comer a miles de personas este fin de semana en el Museo del Ferrocarril.

All Those Food Market era un animado festival gastronómico con música y talleres gastronómicos para todos los públicos, donde adultos y niños ponen las manos en la masa para aprender disfrutando. Además, era un festival 100% para niños.

En Barcelona, decenas de miles de asistentes ya han disfrutado de la experiencia All Those. Esta vez, iba a llegar por primera vez a Madrid.