9 escapadas rurales para 2022, baratas y a una hora de Madrid

Si eres de Madrid y te apasionaría hacer una escapada rural con amigos o familiares, pero te echa atrás el tener que conducir durante horas… ¡estás de suerte! En este artículo te enseñaremos a disfrutar de los mejores rincones rurales que podrás encontrar a tan sólo una hora de Madrid.

Ya no hay excusas para hacer esa escapada rural que te ronda por la cabeza en las noches de insomnio. Deja que tu imaginación vuele y descubre:

Pueblos medievales.

Refugios naturales.

Ciudades con encanto.

Preciosos monumentos de la naturaleza.

Y es que, ser de Madrid tiene sus ventajas, porque es una ciudad muy bien posicionada dentro de la Península. Esta característica hace que puedas desplazarte a lugares bellísimos en tan sólo una hora. ¿Preparado para descubrir las nueve mejores opciones de escapada rural?

Hayedo de Montejo

Hayedo de Montejo se encuentra al norte de Madrid. Concretamente está situado en el monte de El Chaparral. La compra del monte de El Chaparral se realizó en 1460, pero no fue hasta unos años después cuando Carlos I de España y V de Alemania, declaró que este territorio era de Montejo.

Hoy en día, se pueden realizar visitas guiadas con entrada gratuita. Aunque hay que destacar que, esa entrada se debe solicitar únicamente de forma online. Actualmente, es un espacio dedicado a la naturaleza, por lo que no es de extrañar que encuentres:

Robles albares.

Hayas.

Rebollos.

¿Sabías que según una leyenda, Hayedo de Montejo es un lugar donde las hadas atraían a los visitantes para convertirlos en árboles y fauna? Finalmente, debes saber que la UNESCO declaró Hayedo de Montejo como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Arenas de San Pedro

Si te gusta la naturaleza, Arenas de San Pedro te dejará con la boca abierta.

Este fantástico paraíso se localiza en el Valle del Tiétar y entre sus bellezas más destacables se pueden encontrar:

Paisajes idílicos para observar las estrellas.

El puente Aquelcabos, cuyo origen medieval se remonta a los siglos S.XIV y XV.

Además, podrás observar las Grutas del Águila con cuevas espectaculares de caliza donde encontrarás estalactitas y estalagmitas muy sorprendentes.

Hoces del Río Duratón

Este maravilloso lugar se encuentra en Segovia a poco más de una hora desde Madrid.

Si te gusta la naturaleza y el paisaje, te enamorarás de los cañones naturales que el río Duratón ha creado.

Por otro lado, puedes visitar la Ermita de San Frutos y el Monasterio de Hoz desde donde tendrás unas vistas de vértigo. Sin embargo, también podrás encontrar animales como:

Buitres

Alimoches

Halcones

Incluso, si te animas, podrás hacer piragüismo en el río. ¿A qué esperas para probarlo?

Belmonte

Belmonte es una ciudad con una larga tradición medieval. De hecho, podrás encontrar huellas de su pasado en el fabuloso castillo. ¿Sabías que todos los años Belmonte organiza un Torneo Nacional de Combate Medieval?

Muchos turistas acuden a ver el espectáculo dentro de las murallas del recinto. Y es que, este lugar ha dado vida a algunos personajes del medievo como El Cid. Si decides visitar su casco histórico, no olvides degustar el Morteruelo, pues es uno de sus mejores platos culinarios.

Brihuega

Si te gustan las flores, seguro que deseas contemplar los campos de lavanda de Brihuega en Guadalajara. Allí podrás encontrar 480 hectáreas dedicadas al cultivo de lavanda, por lo que el paisaje morado no puede faltar cada primavera.

No obstante, si quieres ver la lavanda en su máximo esplendor, te aconsejamos que visites Brihuega a finales de julio durante el Festival de la Lavanda.

Consuegra

Si te apasiona El Quijote, seguro que estás deseando ver Consuegra. Deja que su fiesta del Azafrán o mundial de la poesía te cautiven con su cultura llena de:

Espléndidos molinos

Ricas hortalizas

Azafrán

Vino

Aceite

¿Sabías que Consuegra está construida encima de Cosabura, una de las ciudades más prósperas del Imperio Romano?

Chinchón

Esta localidad está apenas media hora de Madrid y se caracteriza por seguir realizando su popular Anís de Chinchón.

Aunque hay que destacar que, su arquitectura es muy hermosa y ha servido para rodar películas como:

La vuelta al mundo en 80 días

Campanadas a medianoche

El fabuloso mundo del circo

Finalmente, cabe destacar que en Chinchón podrás encontrar dulces exquisitos como:

Las tetas de novicia.

Pelotas de Fraíle.

Sigüenza

Lo que llama la atención de esta ciudad es que posee un casco antiguo muy bien conservado donde destaca:

Su majestuoso castillo

La Catedral de Santa María

Además, si estás pensando en hacer una escapada rural, debes saber que encontrarás casas rurales a muy buen precio. ¿A qué estás esperando?

Aranda de Duero

Seguro que has escuchado hablar de Aranda de Duero por la calidad de sus vinos. No obstante, Aranda de Duero también posee otros encantos rurales entre los que encontramos:

Rutas para disfrutar de la micología

Elaboración única de la morcilla de Burgos

Paisajes de ensueño

¿Sabías que Aranda de Duero tiene bodegas subterráneas abiertas al público? Por lo que, si eres un amante del buen vino, no puedes perdértelo. Atrévete a descubrir la magia de sus calles y recorre el casco antiguo de la ciudad. Pero no olvides tomar el plato típico de Aranda de Duero antes de irte. ¡Verás como no has probado un lechazo tan jugoso en ninguna otra parte de España!

Estos han sido los 9 lugares más hermosos para realizar una escapada rural a tan sólo una hora de Madrid. ¿Con cuál te quedas?

