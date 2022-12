Ayuso recrudece su guerra contra Vox: "No les beneficia que las cosas vayan bien en Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está atravesando una de sus semanas más duras al frente de la región. Mientras que su partido intenta frenar las iniciativas del Gobierno en el Congreso de los Diputados y el Senado, su principal socio en la Asamblea de Madrid ha decidido enfrentarse a ella.

Vox ha tumbado las cuentas públicas de la región en pleno año electoral y, mientras, la huelga de médicos casi cumple un mes. Pero la presidenta, lejos de amedrentarse, ha entonado este sábado un discurso fuerte frente a aquellos que, a su parecer, quieren lo "peor" para Madrid. Empezando por el grupo municipal de Rocío Monasterio.

Ayuso ha acusado a Vox de querer que las cosas en la región que aspiran a gobernar vayan "mal". "Tengo la sensación de que si las cosas van bien en la Comunidad de Madrid y transcurren con normalidad, eso a Vox parece que no le beneficia", ha denunciado durante la X Asamblea Nacional de los Pueblos Más Bonitos de España, en Chinchón.

["No cambio derechos por presupuestos": Ayuso se planta ante Vox y pone en evidencia a Sánchez]

"Ayer volvieron a traer en un momento que no se puede, por muchos motivos que ya hemos expuesto, dos leyes cuando el día anterior el mismo grupo de Vox en la Asamblea de Madrid, delante de los periodistas, habían dado vacaciones a sus diputados, luego si saben que no va a haber debate todo lo de ayer no sé a qué vino", ha recordado la presidente.

La líder de los populares madrileños y presidenta regional ha acusado a sus hasta ahora socios de actuar de una manera "insensata" que "no benefician a nadie".

"Les quiero recordar que yo no necesito los votos de Vox yo lo único que necesito son abstenciones o que no voten en contra constantemente las cosas para no perjudicar a incrementos presupuestarios como teníamos de mil millones para Sanidad", ha enfatizado.

Pese a que se han quedado sin presupuestos para el año 2023, unas cuentas que estaban adaptadas a la complicada situación económica que atraviesa el país, la presidenta ha pedido "tranquilidad".

Ha afirmado que los madrileños pueden "estar tranquilos" porque la región tiene unos "servicios públicos robustos". "Saldremos adelante, pero con más dificultad, sobre todo, para nosotros y vamos a tener que trabajar mucho".

Médicos

Después de que el sindicato médico AMYTS haya dado por concluido el encierro que comenzaron el pasado jueves en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la presidenta ha quitado peso a sus reivindicaciones profesionales, asegurando que es todo una cuestión "política".

[Los médicos se encierran en la dirección general de RRHH de Madrid para forzar a Ayuso a negociar]

Díaz Ayuso asegura que en Madrid no hay un problema sanitario y sí "un problema político que intenta que no se solucione un problema laboral". "Aquí hay un problema político que se está entrometiendo para intentar que no se solucione un problema laboral".

En este mismo sentido, ha asegurado que los médicos sólo quieren hacer ruido y están teniendo una actitud "muy infantil". Según ella, fueron a una reunión con la Comunidad de Madrid con la Consejería sabiendo que iban a encerrarse en un "espacio público". "Esto no son formas".

Sánchez

Sobre la situación política que se está viviendo en clave nacional, la presidenta ha querido apoyar al Partido Popular y seguir el mismo discurso que, desde Génova, ha marcado el presidente Alberto Núñez Feijóo.

"A mí me gustaría que los ciudadanos supieran también que esto no son cosas de políticos o jueces con políticos, no. Esto va mucho más allá, en el momento en el que los ciudadanos no somos iguales ante la ley", ha acusado.

[Exministros del PSOE firman contra las reformas de Sánchez: "Atentan contra la Constitución"]

De igual forma, ha dicho que Sánchez está haciendo una "irrupción en la separación de poderes" y que lo que quieren es "bloquear e imponer" su ley para el "deterioro democrático e institucional" de España.

"Para que esos tintes autoritarios queden eclipsados lanzan tinta de calamar e intentar trasladar a los ciudadanos que somos todos iguales y que hay que ver cómo somos los políticos. Aquí lo que está habiendo es una irrupción en la separación de poderes", ha manifestado ante los periodistas tras participar en la X Asamblea Nacional de Los Pueblos Más Bonitos de España, en Chinchón.

