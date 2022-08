Madrid justifica preguntar por la opción sexual para vacunar de la viruela del mono: "Es confidencial"

La Comunidad de Madrid ha defendido este lunes la realización de formularios "anónimos y voluntarios" para vacunar preventivamente contra la viruela del mono.

Así lo ha asegurado el consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que ha explicado que preguntar por prácticas sexuales cuando la vacuna se pone a un grupo de riesgo concreto es algo que responde a la naturaleza de la inmunización.

Sus explicaciones llegan después de que la concejal de Más Madrid, Marta Higueras, haya denunciado que para recibir la vacuna contra la viruela del mono sea obligatorio "confesar prácticas sexuales".

El consejero niega que sea así y ha pedido a Más Madrid que se informe de la labor que hacen los profesionales sanitarios antes de denunciar. "Son datos confidenciales y esa es una información que forma parte de la historia clínica. Deberían respetar el trabajo que hacen los profesionales sanitarios que hacen búsqueda activa", ha explicado.

Y es que, según el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, la vacuna contra la viruela del mono a personas no contagiadas o que no sean contactos estrechos no está recomendada a no ser que pertenezcan a un grupo de riesgo concreto.

Es ahí donde, según la consejería, toma relevancia la encuesta, puesto que permite al profesional sanitario valorar si la persona es indicada para recibir esta vacunación.

Hay que recordar que, según el Ministerio de Sanidad, se aconseja la vacunación para las personas contagiadas (si a este grupo se le vacuna entre cuatro y catorce días después de la infección, se reducen los riesgos de una enfermedad grave), para los contactos estrechos de casos confirmados, especialmente si están infectados de VIH, o para el personal sanitario; y la vacunación preventiva (preexposición), para las personas que realizan prácticas sexuales de alto riesgo, especialmente, hombres que mantienen sexo con hombres.

La concejal de Más Madrid, por su parte, ya ha elevado su queja a la Agencia Española de Protección de Datos. Allí, Marta Higueras ha denunciado a la Consejería de Sanidad por "vulnerar la ley al hacer pasar por anónima y voluntaria una encuesta de prácticas sexuales a los vacunados de viruela del mono, que permite identificar a los participantes sin obtener su consentimiento explícito".

En la denuncia, especifica que la encuesta "no es ni anónima ni voluntaria", ya que "se exige verbalmente la cumplimentación de la misma como requisito para recibir la vacuna".

A este respecto, el gobierno regional confirma que se trata de "encuestas confidenciales y voluntarias a rellenar total o parcialmente".

La polémica respecto al cuestionario coincide con la decisión de la Comunidad de Madrid de empezar a dividir cada vacuna de la viruela del mono en cinco pinchazos, tras recibir el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

El Ministerio de Sanidad pidió a las regiones esperar a que se celebrara la Comisión de Salud Pública esta semana, pero la región, que es la que más casos de la viruela del mono tiene, decidió empezar tras recibir el visto bueno de la Ponencia de Vacunas.

"No podemos perder ni una sola dosis y tendremos esa labor de vigilancia porque es una situación complicada", ha sostenido el consejero, al tiempo que ha añadido que la evolución clínica de los pacientes que padecen la viruela del mono es "bastante favorable".

Gracias a esta medida, Madrid asegura que de cada 200 viales que tienen pueden optimizar 800 dosis más, algo que les permitirá vacunar a más gente.

En estos momentos, la Comunidad de Madrid presenta 2.285 casos confirmados de viruela del mono, 288 han sido descartados y ya se han empleado 3.005 dosis preexposición y 220 postexposición

