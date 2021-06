Ayuso asegura que Bildu y Vox "no están en el mismo espectro" porque "unos son asesinos y los otros no"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido de nuevo su acuerdo de investidura con Vox y ha descartado cualquier comparación con el apoyo de EH Bildu al Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, ha tildado de "asesinos" a los dirigentes de la formación independentista para sostener su argumento.

"A Vox no se le puede comparar con Bildu. No están en el mismo espectro, unos son asesinos y los otros no", ha opinado Isabel Díaz Ayuso este lunes en esRadio.

Ya el pasado viernes, durante la segunda sesión del debate de investidura, la presidenta madrileña salió en defensa de Vox y cargó contra EH Bildu para justificar su acuerdo con la formación de extrema derecha. "Critican a Vox cuando el Gobierno pacta con Bildu, los herederos de ETA", dijo desde la tribuna. Poco después afirmó que "no se puede poner al mismo nivel a Vox y Bildu, que justifican las extorsiones, los secuestros y los tiros en la nuca".

Sobre su relación con Vox, Ayuso ha reconocido que en las últimas semanas el "entendimiento es bueno" y que se llevan "muy bien", aunque ha señalado que "ahora no los necesito" para gobernar en la Comunidad de Madrid aunque sí para acuerdos puntuales. En esta línea, se ha mostrado partidaria de "buscar alianzas" con la ultraderecha en otras comunidades ya que les une su defensa de la unidad de España y cuestiones como los impuestos y el apoyo a las empresas.

Indultos, "absoluta traición"

En relación a los indultos, que llegarán este martes al Consejo de Ministros, Ayuso ha denunciado que son "una absoluta traición" y una "humillación" a España "que nunca se va a perdonar" y ha vaticinado que una vez los presos soberanistas estén en libertad "se buscará la independencia y convertir Cataluña es una república bananera".

"Nunca pensé que esto ocurriría", ha lamentado Ayuso, que ha destacado que el papel del PSOE en esta "operación necesaria". "Ojalá hubiera un partido diferente en La Moncloa", ha apuntado, convencida de que en dos años habrá un cambio en La Moncloa y Pablo Casado será presidente del Gobierno. "Este es el fin del sanchismo", ha vaticinado para destacar que "esto es una humillación a toda España, al Rey, a las instituciones, a las fuerzas de seguridad del Estado. Esta traición no se va a perdonar".

"Madrid es monarquía"

Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha advertido que la región "reivindicará la unidad de España" y ha defendido al rey Felipe VI. "El Rey de España está por encima de todos nosotros. Los políticos y partidos estamos de paso y él quedará porque no es de nadie, como la Constitución o la bandera. (...) Haré lo necesario para preservar y cuidar su figura y contribuir a que los ciudadanos sigan viéndolo de la misma manera porque nos iguala a todos", ha afirmado en esRadio.

En este sentido, Ayuso ha reivindicado que "Madrid es monarquía" y ha destacado que cuando un cargo político jura o promete su cargo se hace "con lealtad al Rey y a la Constitución", algo que no acatan los dirigentes independentistas. "Es una absoluta traición con el resto de España porque la soberanía recae en todo el pueblo español y por tanto todos los ciudadanos son propietarios de Cataluña, Murcia, Galicia o su destino", ha opinado.