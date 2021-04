Ayuso ve "negacionista" a Vox y dice que no son ultraderecha "según para qué cuestiones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado "en contra" del cartel de Vox sobre los menores extranjeros no acompañados y ha criticado la "corriente negacionista" de aquellos que se oponen al toque de queda y a las restricciones. También ha sostenido que Vox no es "según para qué cuestiones" un partido de ultraderecha, aunque para otras sí sin explicar cuáles.

En una entrevista en la SER, Ayuso ha rechazo la cartelería de Vox que incluye el mensaje 'Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes' y en la que se ve a una mujer de avanzada edad y a un joven encapuchado y enmascarado con tez oscura. "Estoy en contra del cartel", ha afirmado Ayuso, que ha recordado que el Gobierno regional está "obligado a integrarlos" y "darles herramientas para salir adelante". Eso sí, ha remarcado que no es una competencia autonómica sino del Gobierno en central, en concreto del Ministerio de Migraciones.

Ayuso ha explicado que en la Comunidad de Madrid hay 269 menores extranjeros no acompañados "en una población de 7 millones", por lo que considera que el debate que ha abierto Vox al respecto está "fuera de lugar" y "es maniqueo" porque contrapone a una mujer que recibe una pensión no contributiva "con el coste del mantenimiento de en mena, que es menor". "Lo que dicen no es cierto", ha añadido.

Vox, ¿ultraderecha?

Preguntada por Àngels Barceló por futuros pactos y si metería a la "ultraderecha en el Gobierno", Ayuso ha matizado que "bueno, ultraderecha dependiendo para qué cuestiones" ya que conoce miembros de Vox que antes estaban en el Partido Popular "y no me parece que sean ultraderecha". Ante la insistencia de la entrevistadora sobre si Vox es de ultraderecha, la dirigente popular ha mantenido su discurso: "Según para qué cuestiones, no", ha apuntado.

En esta línea, Ayuso ha explicado que "si empezamos con las etiquetas de los 'ultras' creo que en la política española hay personas que están por delante, como el señor Otegi, que nadie le está llamando 'ultranada', y según qué postulados, como el de Pablo Iglesias, que por cierto ha perdido el pulso de la calle de los barrios más humildes, que dice auténticas barbaridades como acabar directamente con la concertada o cerrar el Hospital Zendal".

El negacionismo de Vox

Ayuso también ha respondido al mensaje que el líder de Vox, Santiago Abascal, publicó este martes en redes sociales de "toque de queda o libertad" en plena campaña del 4-M. "Se está moviendo una corriente negacionista con el virus que está fuera de lugar. Sigue muriendo y contagiándose gente", ha afirmado Ayuso, en clara referencia al partido de ultraderecha.

Vox apuesta por eliminar cualquier tipo de restricción en la Comunidad de Madrid después del 4-M, una opción que no está sobre la mesa del Gobierno regional. "Hay que optar por el menor mal posible, tomar una decisión intermedia", ha explicado Ayuso.

Si la dirigente popular sigue en la Puerta del Sol extenderá el toque de queda más allá del fin del estado de alarma el 9 de mayo con el aval de los jueces, según ha adelantado, ante esa "ala negacionista" que denuncia que se quiere "acabar con las libertades de los ciudadanos porque los toque de queda son a las 23 horas".