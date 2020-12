Madrid blinda la escuela concertada frente a la Ley Celaá: amplía a 10 años los convenios con los colegios

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tramitará mañana un decreto para elevar a de seis a 10 años la duración de los conciertos educativos en la Comunidad de Madrid para blindar la concertada ante la Ley Celaá.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, con este movimiento el Gobierno de Ayuso quiere dar mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada alargando la duración de los conciertos hasta 10 años.

Según la Ley Orgánica de Educación las comunidades autónomas pueden elevar la duración de los conciertos con los colegios, que hasta hora tienen en la Comunidad de Madrid una duración de 6 años. De este modo los conciertos con los centros educativos en la región no vencerán dentro de dos años sino dentro de seis.

Fuentes del Gobierno regional explican a este diario que la duración de la educación obligatoria es de 10 años y, por ese motivo, se ha considerado acertado hacer coincidir ese plazo con la vigencia de los conciertos y dar a las familias madrileñas esa garantía.

La estrategia del PP

Esta es la última estrategia de la Comunidad de Madrid contra la LOMLOE, la nueva ley educativa del Gobierno. Fue este fin de semana cuando el presidente del PP, Pablo Casado, anunció que las comunidades en las que gobierna su partido adelantarán el curso escolar para no aplicar la Ley Celaá.

Además, prorrogarían los conciertos con los colegios concertados, aquí Madrid ha tomado la delantera, y "defenderán" la educación especial, "atacada", dicen, por esta nueva ley educativa. No se permitirá tampoco pasar de curso con suspensos y el castellano será la lengua vehicular en zonas con lengua cooficial, como Galicia.

Adelanto del calendario escolar

A la decisión de blindar la concertada durante una década, se suma también que Madrid ha adelantado el proceso de matriculación para el próximo curso 2021/2022 para "garantizar la libertad de elección" de las familias ante la inminente aprobación de la nueva ley de Educación, pendiente de tramitación en el Senado.

Por el momento, el resto de comunidades del PP -Andalucía, Murcia, Castilla y León y Galicia- no han tomado ninguna decisión respecto a las directrices marcadas por Casado para sortear la Ley Celaá.

De hecho, el grupo de Ciudadanos en la Región de Murcia, socio de gobierno regional con el PP, ha rechazado el anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de adelantar el plazo de inscripción para el próximo curso como pedía Casado, por ser una decisión adoptada con "fines partidistas".

Críticas de Celaá

La ministra de Educación, Isabel Celaá, rechazó este lunes la "estrategia política" del PP de adelantar la matriculación escolar para el próximo curso para no verse afectados por la LOMLOE, ya que "no es verdad" y, además, "confunde a la ciudadanía".



"No observo ni siquiera la posibilidad de que una de las fuerzas políticas que se dice ser de Gobierno como el PP pueda incitar de alguna manera al no cumplimiento de esa ley", señaló la ministra.



Además, especificó que "no hay tal adelanto", porque, en concreto, la Comunidad de Madrid ya sacó la resolución sobre la matriculación del pasado curso el 18 de diciembre o en 2017 la publicó el 2 de diciembre. "No están adelantando nada", enfatizó.