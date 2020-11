Colectivos progresistas cargan contra la Ley Celaá: "Marginar el español no es de izquierdas"

¿Es de izquierdas la eliminación del castellano como lengua vehicular en Cataluña? ¿Es progresista una norma que aboca a la desaparición de la Educación Especial que permite atender a niños con discapacidades físicas o psíquicas? ¿Contribuye a la llamada "justicia social" suprimir el límite de suspensos para pasar de curso?

No lo consideran así los nueve colectivos progresistas que han convocado para el próximo miércoles 2 de diciembre una concentración frente a la delegación del Gobierno en Barcelona para protestar contra la Ley Celaá de Educación.

Asociaciones como Izquierda En Positivo, el Partido Feminista, dCIDE y Somos España -entre otras- pretenden demostrar que no sólo el centro-derecha está en contra del proyecto educativo que impulsan PSOE y Unidas Podemos y que recoge, entre otras enmiendas polémicas, la erradicación del castellano en el sistema educativo catalán.

Esta medida es la que más enfada a los convocantes, que señalan que algo así no tiene "nada que ver con la izquierda", contribuye a "marginar el español" y sólo responde a la voluntad del Gobierno de buscar el apoyo de los separatistas de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

En esta línea, EL ESPAÑOL publicó recientemente una encuesta realizada por Sociométrica que demostraba que cuatro de cada diez socialistas desaprueban la enmienda aprobada por el Gobierno junto a los separatistas de ERC.

"Demandamos a los partidos del arco parlamentario que se reclaman de izquierdas que rectifiquen ese nefasto proyecto de ley con las enmiendas pertinentes", zanjan las asociaciones en un comunicado compartido con este medio.

Todo el apoyo desde @eljacobinoes a esta iniciativa. Necesaria, justa, imprescindible. La izquierda real. Gracias a todas las organizaciones convocantes por tomar partido. Es el camino. pic.twitter.com/k8vKUjO8eR — El Jacobino (@eljacobinoes) November 22, 2020

"Cesión al separatismo"

Entre los convocantes a la concentración progresista contra la Ley Celaá figura el vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, el histórico socialista Javier Marín, que abandonó recientemente el PSC tras acusar a Iceta de haber traicionado los principios de la izquierda por mostrar connivencia con el nacionalismo.

Otro exmilitante socialista, Luis Carlos Nogués, está detrás de la iniciativa. El ahora secretario general de Somos España se alejó del PSOE, dice, por "discrepancias ideológicas". "El Partido Socialista hace mucho tiempo que dejó de ser de izquierdas", sostiene en conversación con EL ESPAÑOL.

Nogués critica que por culpa del partido que preside Pedro Sánchez ahora se asocie a la izquierda con la "descentralización, la fragmentación y el derecho de autodeterminación". "La izquierda no tiene nada que ver con eso", asegura, aunque admite que iniciativas como la Ley Celaá sólo ayudan a afianzar ese estigma.

"Para ridiculizar a los críticos, el PSOE pone en nuestra boca cosas que no decimos", dice el promotor de la concentración en referencia a que la izquierda crítica no asevera "que el español esté en peligro y vaya a desaparecer", sino que "decimos lo que pone en la ley". Es decir, "que se elimina el español como lengua vehicular".

"Esta enmienda la exige Esquerra Republicana, una formación separatista, a instancias de Plataforma per la Llengua, que es una plataforma catalanista llena de fanáticos", apunta.

Además de "institucionalizar" la desaparición del español como lengua vehicular -algo que, por otro lado, lleva siendo así en la práctica desde hace tiempo en Cataluña-, desde Somos España denuncian la "desaparición de la figura del inspector de educación", lo que permitirá que "la Generalitat nombre a dedo a inspectores de su cuerda, que harán la vista gorda ante más atropellos al español".

-¿Lo consideran una cesión al separatismo?

-Una más. A cambio de que les aprueben los Presupuestos, ceden ante todas sus exigencias, como cuando en plena crisis de la Covid-19 los separatistas chantajearon con la Mesa de Diálogo. Se aprovechan de la debilidad del Gobierno para chantajear con sus criterios identitarios. Llegará el momento en el que cada taifa, cada comunidad autónoma tendrá su propio itinerario.

Con respecto a otras enmiendas polémicas, como la asfixia a la educación concertada o el ataque a la Educación Especial, el secretario general de Somos España dice no querer "poner el foco en esto" y prefieren centrar su crítica en la eliminación del castellano como lengua vehicular y en la supresión del límite de suspensos para pasar de curso: "¿Es de izquierdas regalar los títulos a los estudiantes y no fomentar la meritocracia? No lo creo".