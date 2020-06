El PSOE no descarta una moción de censura en Madrid y Ayuso duda si acabará la legislatura

El delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, cree que existen motivos para una moción de censura al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid por su gestión de la crisis del coronavirus, sobre todo en las residencias.

"No descartamos nada", ha señalado Franco en una entrevista en TVE, en la que ha dejado claro que no será ahora. "No se puede propiciar de una manera frívola. Cuando se den las condiciones la presentaremos, pero ahora no es el momento", ha añadido.

Antes de presentarla, el socialista considera que "hay medidas muy importantes que desarrollar" en la región ante una futura crisis económica y social. "Ahora hay que arrimar el hombro", ha afirmado, recalcando que el partido que planteará la moción de censura será el que ganó las elecciones en Madrid y que habrá que ponerla encima de la mesa "con seriedad, con rigor y con un candidato". En este sentido, Franco ha querido aclarar que con la moción "no se trata de colocar en el foco a Ayuso, se trata de mejorar la oposición al Gobierno de Ayuso".

El PSOE de Madrid no descarta una moción de censura a Ayuso

Respecto a lo ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, en la que han fallecido más de 6.000 personas, el socialista ha recalcado su gestión era competencia del Gobierno de Ayuso. "Con las residencias y con lo relacionado con el coronavirus debemos hacer un ejercicio de humildad", ha dicho, para añadir que en todo momento la Comunidad contó con la ayuda del Gobierno. "Cuando se nos ha pedido ayuda, lo que hemos hecho ha sido prestarla y enviar a la UME", ha afirmado.

Preguntado por el informe de la Guardia Civil sobre el 8 de marzo, Franco ha dicho que aunque "no soy partidario de la teoría de la conspiración", sí ha habido elementos que "permitían pensarlo". "Me sorprendió el informe de la Guardia Civil", ha reconocido, añadiendo que "el cuerpo es un pilar esencial del Estado y tiene mi máximo respeto"

También ha opinado que "durante el fin de semana del 8 de marzo se celebraron multitud de acontecimientos en espacios cerrados". "Los contagios del 9 de marzo no se deben al 8-M", ha afirmado.

Ayuso: "Tengo lo que quiero"

La presidenta regional ha puesto en duda si agotará o no la legislatura en Madrid, después de varias semanas de rumores de adelanto electoral. "Yo si se acaba la legislatura o no realmente lo desconozco pero no será por mí porque yo tengo lo que quiero y lo que quería era gobernar con Ciudadanos. Ya tengo ese pacto, ya tengo ese Gobierno, pero si hay una moción de censura es algo que a mí se me escapa, no depende de mí", ha manifestado en una entrevista en Cope.

A pesar de estas palabras, la dirigente autonómica ha defendido que cree que esto no sería lo que quieren los madrileños porque "las políticas socialistas de subida de impuestos, de estigmatizar a la empresa privada o de demonizar la colaboración público-privada" es algo que "nunca ha funcionado en Madrid". A su parecer, lo que le conviene a la región son las políticas con las que su Ejecutivo se ha comprometido "a gobernar los próximos cuatro años".