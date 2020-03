Aguado sobre la escasez de material: "Esto es un drama. Estamos al borde de no poder atender"

"Lo que no está llegando es poco. Llega con cuentagotas". Los hospitales de Madrid necesitan de manera urgente un material sanitario que, según el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, no es suficiente. Por ello, Madrid, ha tenido que recurrir a comprar a China todo ese material que no llega para hacer frente a la crisis del coronavirus. "Hemos fletado dos aviones que llegarán en las próximas horas a Madrid. Pedimos que cuando lleguen nos dejen actuar de manera autónoma para redistribuirlo a los hospitales madrileños. Esto es cuestión de horas y podemos salvar vidas", afirma.

En una entrevista en Onda Cero, Aguado ha asegurado que esta situación es "un drama" y que "los hospitales están al borde de no poder atender ni proteger a nuestros sanitarios ni a los contagiados". Ha explicado, además, que la acción del Gobierno de Pedro Sánchez "está ralentizando" el trabajo que se realiza desde la autonomía. "No hay mal hacer por parte de nadie, simplemente que al introducir una nueva capa de dirección y de coordinación pues frena. Frena las dinámicas con las que estábamos trabajando", ha considerado.

Aguado solicita al Gobierno que permita a la Comunidad de Madrid trabajar de forma "autónoma" y seguir adquiriendo material porque, por encima de cualquier decisión política, este tiene que llegar "porque la gente se está muriendo". Así, ha adelantado que en las próximas horas llegarán a Madrid dos aviones procedentes de China y espera que el Gobierno no imponga "problemas en las aduanas". "Cada hora que pasa es decisiva para cientos de personas", ha remarcado.

Las residencias, foco de preocupación

Ignacio Aguado también ha reconocido que uno de los principales focos de preocupación son las residencias de mayores y ha advertido que el 20% de ellas tienen casos, por lo que están siendo desinfectadas por la Unidad Militar de Emergencias (UME).

"El problema de las residencias es que claro ahí vive gente muy vulnerable, que son nuestros mayores. Cuando entra el virus es realmente devastador. Tenemos que ser conscientes de que al igual que potenciamos los hospitales, las residencias son un lugar que proteger", ha apuntado. Por eso, se necesitan equipos de EPIs y es tan importante que haya desinfección y más personal médico. En este sentido, ha recordado que han pedido al Ministerio de Defensa que active al personal militar sanitario para que actúe en las residencias porque ahora mismo con el que cuentan en ellas es personal preparado en lo social.

Derivar pacientes a otras CCAA

Sobre el colapso de la sanidad madrileña, Aguado ha asegurado que "todavía tenemos camas de UCI" y que "hemos superado la barrera de las 1.500 camas". A pesar de ello, no descarta que si la situación empeora los pacientes de Madrid puedan ser derivados a hospitales de otras comunidades autónomas. "Todas las opciones están sobre la mesa", ha dicho.

"Lo que hay que hacer es cumplir el estado de alarma. Si la gente cumple, la curva se empezará a mitigar", ha considerado.