Primer día laborable en estado de alarma: vagones y andenes llenos en Metro y Cercanías de Madrid

Si bien el tráfico rodado se ha reducido drásticamente en la hora punta en Madrid en el primer día laborable tras la activación del estado de alarma en toda España, el suburbano de la capital deja imágenes de vagones llenos de cientos de trabajadores que tienen que desplazarse para acudir a sus puestos en plena pandemia de coronavirus.

Son varios los usuarios de Metro de Madrid que han publicado fotografías en redes sociales en los que se ve cómo hay vagones repletos de gente en los que es prácticamente imposible mantener la distancia de seguridad de al menos un metro que recomiendan las autoridades sanitarias.

También los andenes de algunas líneas están llenos, a pesar de que Metro de Madrid no ha reducido sus servicios y ha ampliado la afluencia de trenes en las líneas con estaciones que tengan acceso cercano a hospitales. El Ayuntamiento de Madrid no ha reducido la afluencia de autobuses de la EMT, que este lunes van en su amplia mayoría con muy pocos usuarios. Solo se ha tomado la medida de que los viajeros no ocupen las filas posteriores al conductor en todos aquellos vehículos que no cuenten con mampara y paguen con tarjeta de crédito.

@psoe_m esto por vuestra culpa como se nota que vosotros no cogeis el transporte publico pa ir a trabajar pic.twitter.com/gD11riYFQV — adrian bustos (@Adrian40024) March 16, 2020

Aglomeraciones en Atocha

La situación es idéntica en los trenes de Cercanías de la capital. La estación de Atocha ha amanecido en plena hora apunta con vagones y andenes llenos de gente cuya distancia tampoco cumple el metro recomendado por la Ministerio de Sanidad.

@CercaniasMadrid @Adif_es llevamos 25 minutos en Atocha esperando en vía 8 y quedan 7 minutos aún, así respetamos la distancia de seguridad, u dicen que mejoran la afluencia.... No tenéis vergüenza!!!!!!!! pic.twitter.com/7DVO8tDJXQ — Lucía (@lucya_77a) March 16, 2020

Lo mismo ocurre en otras estaciones de la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid. Prácticamente nadie lleva mascarillas ni guantes y los usuarios de este transporte se sientan pegados los unos a los otros.

# Renfecoronavirus esta es la consecuencia de cortar en transporte público a la mitad Renfe Cercanías de Madrid llenos sin guardar la distancia de protección gente sin mascarilla ni guantes una vergüenza pic.twitter.com/hD0UCZsYNt — Carla Araya (@Carluchi38) March 16, 2020