Esta es la pregunta que debes evitar hacer a un madrileño: "Hay pocas cosas de las que se sientan tan orgullosos"

Madrid es una de las ciudades favoritas para los extranjeros que deciden mudarse a España a vivir. Sin embargo, existen diferentes costumbres que, para algunas personas, pueden suponer un choque cultural importante cuando se trasladan a residir a la capital. Adaptarse a ellas será clave para encajar realmente en la ciudad.

En este sentido, el periodista del Financial Times Simon Hunter ha dedicado un artículo completo a hablar sobre algunas de las costumbres madrileñas más populares y cómo han cambiado con el paso de los años. Y es que en las últimas décadas la ciudad se ha convertido en un destino popular para los turistas, sobre todo dirigido al mercado de lujo, asegura el diario británico.

"La ciudad es ahora más diversa cultural y racialmente gracias a la inmigración, y en el sentido comercial se ha internacionalizado mucho más", señala el periodista, que destaca que una de las costumbres que han cambiado en los últimos años es la impuntualidad característica de los españoles, ya en desuso.

Las preguntas que hay que evitar

Financial Times habla sobre una de las costumbres más populares en España: la siesta. Según el medio británico, ya no es una práctica común entre semana. No obstante, puntualiza, si es habitual durante los fines de semana y en vacaciones. En este sentido, advierte: "Hoy en día es mejor no preguntar si la gente sigue durmiendo la siesta en una capital de negocios como Madrid, por riesgo a ofender".

Entre las cuestiones a evitar si visita la capital, subraya el medio, está preguntar "si el agua de Madrid es potable". "Hay pocas cosas de las que los madrileños se sientan tan orgullosos como de la calidad del agua del grifo", sostiene.

La vida social y la forma de hablar

El artículo alaba el carácter de los madrileños, personas muy "sociales", "abiertas" y "amables" desde el primer momento, "incluso en el ámbito de los negocios". "No se sorprenda si un completo desconocido le ofrece un sonoro y alegre 'Buenos días' al entrar con usted en un ascensor, o incluso en el cuarto de baño, o al estar uno al lado del otro en un urinario", señala.

En este sentido, el periodista hace una mención a la forma de saludar de los madrileños. Entre hombres, destaca, es a través de un apretón de manos, mientras que un hombre y una mujer suelen saludarse con dos besos en la mejilla. No obstante, aconseja saludar con la mano a las mujeres, un hábito que comenzó a popularizarse con la pandemia.

Un grupo de personas paseando en la Gran Vía. null

Uno de los aspectos a los que un extranjero deberá ajustarse es a los horarios tardíos de las comidas. Sobre ello, asegura, "la hora de comer sigue siendo sagrada para los españoles", señala el periodista, que indica que 90 minutos es lo mínimo para una comida de negocios y advierte: "No caigas en la tentación de almorzar en tu mesa: es un tiempo valioso para conocer mejor a compañeros y socios y forjar relaciones más sólidas".

Entre las costumbres más populares de los madrileños no podía faltar beber una cerveza o una copa de vino. "A los madrileños les encanta beber", sostiene Financial Times, aunque advierte: "No se emborrachan en un contexto de negocios. Y es muy importante que usted siga su ejemplo. Está mal visto beber en exceso en celebraciones de empresa como fiestas de Navidad o cenas".

En cuanto a la vida nocturna, señala que "salir por la noche en la capital de España es un maratón, no un sprint" debido a la tardía hora de cierre de los bares y discotecas. El periodista aconseja: "Cuando se busque la atención de un camarero o un barman, hay que saludar en voz alta y con confianza; de lo contrario, se puede esperar mucho más que los clientes españoles para ser atendido".

Financial Times habla sobre cuestiones como pagar la cuenta de un bar o restaurante: "Si un español dice que quiere 'invitarte', quiere decir que va a pagar: el verbo invitar significa pagar la cuenta. Sin embargo, es importante que la próxima vez insistas en que pagues tú, para evitar resentimientos a medida que avance la relación".

En cuanto a la vestimenta, señala que para los negocios es "informal": "Las corbatas son una rareza hoy en día". Respecto a los temas de conversación, el periodista recomienda evitar "la religión y la política", mientras que "preguntar por la familia de alguien suele ser una buena idea".

Precisamente a la hora de hablar, Financial Times destaca un hábito muy frecuente en España: interrumpir. "No se ofenda y no tema insistir si le han interrumpido, ya sea en una reunión de negocios o en un encuentro social", señala el periodista.