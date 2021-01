Feijóo carga contra Sánchez por el reparto de fondos europeos: "A Cataluña le tocó el Gordo"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este lunes contra el Gobierno central por haberse "inventado unos criterios nuevos" para el reparto de los fondos europeos, de tal modo que "se ha roto el sistema de financiación autonómica y los principios de la Unión Europea (UE)".

"A algunas comunidades autónomas les ha tocado el 'gordo' y a algunas nos ha tocado pagar el 'gordo'", ha sentenciado en una entrevista concedida a la Cadena COPE, en la que ha destacado a Cataluña como la principal "ganadora" en el reparto de los primeros 10.000 millones de euros.

En concreto, el presidente gallego ha afeado que a Galicia, que suma un 6,6% de la población española, "sólo le ha tocado el 4,4% de estos fondos", lo que supone una "bajada enorme" que "lamentablemente también le ha pasado a todas las comunidades gobernadas por el PP".

"Cuando nos invitaron a una conferencia con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, entendimos que iba a haber también una comisión en España para repartir los fondos; lo que hay aquí son decisiones es una oficina de Moncloa", ha proseguido Núñez Feijóo.

En todo caso, el titular del Ejecutivo ha apuntado que en España "llevamos algún tiempo así", toda vez que los fondos Covid "se repartieron siguiendo los criterios del Ministerio de Hacienda, que no coincidían con los de Sanidad, dentro del mismo Gobierno".

"Estos 10.000 millones se han repartido sin tener en cuenta los criterios de esos fondos Covid ni los del sistema de financiación autonómica, es decir, se han inventado unos criterios nuevos", ha añadido.

A pesar de esta situación, la Xunta de Galicia lleva trabajando desde abril con un comité de expertos para preparar proyectos para optar a los fondos Next Generation porque creía "que esto iba en serio", si bien seguirá "pretendiendo que se analicen y se sometan a concurrencia competitiva con el resto de proyectos de España".

Preguntado por la interlocución con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Feijóo ha sentenciado que ésta no existe ni con él ni tiene constancia de que la haya con los homólogos con los que tiene contacto.

"No sé si hay algún presidente autonómico que tenga relación bilateral, con los que yo hablo no", ha aseverado el presidente gallego, quien ha lamentado que "hace tiempo que no hay una conferencia de presidentes".