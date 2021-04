Así es el "carnet de vacunación" que la Comunidad Valenciana reparte desde este lunes

La Comunidad Valenciana empezará a entregar desde este lunes a las personas vacunadas un tríptico con un carnet de vacunación, que incluye información como el tipo de inmunización recibido, la fecha o el número de dosis suministradas.

Desde la Conselleria de Sanidad explicaron que este documento sirve también como justificante de desplazamiento hacia los puntos de vacunación "e incorpora recomendaciones para mantener medidas de precaución frente a la Covid tras la vacunación".

Las mismas fuentes especificaron que el carnet "tiene un valor informativo, por lo que no se debe confundir con el pasaporte de vacunación que quiere desarrollar la Unión Europea" y que está previsto que se ponga en marcha a lo largo del mes de junio.

Carnet de vacunación.

Tal como ha informado El Español, este lunes comienza una nueva etapa en la vacunación en la Comunidad Valenciana con la habilitación de cuatro grandes centros para suministrar las dosis: la Ciudad de las Artes y las Cientas en Valencia, la Ciudad de la Luz en Alicante, IFA en Elche y el Auditorio de Castellón.

En algunos casos el Consell ha habilitado transporte público para los desplazamientos. En el caso de Alicante, por ejemplo, habrá dos líneas de autobuses, desde Oscar Esplá y la Puerta del Marq, que saldrán cada 20 y 30 minutos, respectivamente.

Además de en estos espacios, se vacunará en 18 otros puntos habilitados específicamente para ello; también habrá otros 48 puntos adicionales "de proximidad" a lo largo de todo el territorio "para acercar los lugares de inmunización a toda la población".

💉 El dilluns comença en la Comunitat Valenciana una nova etapa de vacunació:

🔸 4 Grans Punts de Vacunació

🔸 18 Punts de Vacunació

🔸48 Zones Bàsiques de Salut pic.twitter.com/6PNi9qP1hU — Generalitat (@generalitat) April 17, 2021

"Estos puntos corresponden a 48 zonas básicas de salud, con sus correspondientes centros de salud y a los que se suman los consultorios auxiliares dependientes, lo que permite evitar desplazamientos", informó Sanidad.

Solo los 22 puntos específicos, que contaran con más de 1.000 profesionales que pueden administrar más de 4.000 dosis cada hora. Los clálculos del Gobierno valenciano son que esta estructura pueda inocular medio millón de dosis a la semana.

Llegada de dosis

El problema con el que probablemente se encuentre la Administración autonómica será, probablemente, que no hay suficientes vacunas para aprovechar toda la estructura. Por el momento el aliado más fiable es Pfizer, que cada semana suministra unas 120.000 dosis.

La llegada de vacunas de Moderna ha sido mucho más marginal, y las limitaciones y problemas derivados de AstraZeneca (actualmente solo se le suministra a los mayores de 60 años, mientras que en febrero se empezó a inocular la primera dosis a los menores de 55) también han complicado el calendario.

Instalaciones preparadas para la vacunación masiva en Ciudad de la Luz, Alicante.

Finalmente, la farmacéutica Janssen ha retrasado el envío de su vacuna a Europa tras darse algunos casos de trombos en Estados Unidos (uno por cada millón de habitantes), lo que ha paralizado unas 15.000 dosis semanales a la Comunidad Valenciana.

Por este motivo las mismas fuentes indicaron que los 70 puntos de vacunación (más los consultorios auxiliares dependientes de las 48 zonas básicas de salud) que se han dispuesto en total "son más que suficientes para administrar las vacunes que están llegando". Si hiciera falta, se pueden incrementar hasta 161.

Finalmente, la Conselleria de Sanidad ha destacado la importancia de "respetar el horario" para evitar aglomeraciones, por lo que ha solicitado la colaboración de las personas citadas para que acudan a la hora asignada, sin adelantarse, y así agilizar el proceso.