Camps pide apartar del juicio el vídeo de la boda de 'El Bigotes' que revela la cercanía de éste al PP

La Audiencia Nacional ha retomado este lunes el juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, después de que el tribunal suspendiese una semana la vista oral por problemas en el acceso a la documentación que han sufrido algunas de las partes.

El tribunal ha iniciado la vista con las cuestiones previas al juicio y la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se incorpore como prueba el vídeo grabado en 2008 en la boda de Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, y publicado en 2016 en exclusiva por EL ESPAÑOL. Las imágenes revelan la relación entre Álvaro Pérez, que se definía como "el albañil de la puta política", y el PP de Valencia.

Este documento gráfico es el que mejor refleja la estrecha vinculación personal y profesional de los responsables del denominado grupo Correa con el PP de Camps y altos cargos del Gobierno valenciano. "Se trata de una prueba que evidencia la relación entre Francisco Camps y Álvaro Perez", ha repetido este lunes la Fiscalía en el inicio del juicio.

[Los vídeos de la boda de ‘El Bigotes’: del abrazo a Correa a las loas a Camps "el cojonudo"]

Sin embargo, la defensa del exdirigente del PP se ha opuesto y ha asegurado que las imágenes no guardan ninguna relación con los hechos que se van a juzgar. Además, ha denunciado que no existe ninguna trascripción oficial de las conversaciones y que el vídeo está editado. "Para ser admitido debe ser directo de un instrumento de filmación, siendo este vídeo un mero montaje", ha denunciado.

Tras escuchar a las partes, el tribunal ha suspendido el juicio hasta mañana martes para valorar los argumentos de las acusaciones y las defensas.

El Bigotes hace referencias a Camps durante el discurso de su boda

En el vídeo se observa cómo El Bigotes cogió un micrófono el día de su boda para dedicar unas palabras a sus invitados. "Estoy feliz", dijo satisfecho. "Estáis todos a los que quiero y los que tenéis que estar". Pérez había dado la orden expresa de que su enlace, que concentró al poder político y empresarial valenciano, fuera grabado en alta definición y las imágenes del evento se mantuvieran en secreto hasta que este periódico las publicó en 2016.

En las imágenes se observa cómo Pérez hizo un par de bromas con sus familiares para romper el hielo pero se detuvo, tras hacer hincapié en algunos de sus grandes amigos personales, en una mesa en concreto. Aquella en la que, como destacó en su intervención, le gustaría haber estado "a cualquier periodista de España", que "se daría de hostias para saber lo que estaba pasando en ella".

La mesa la presidía Francisco Camps y reunía en torno a su figura a toda la gente que más "había ayudado" a Pérez en Valencia desde su aterrizaje cuatro años antes como ejecutivo de la empresa Orange Market, encargada de organizar mítines y eventos para el PP. O lo que es lo mismo, a los pesos pesados de su gobierno. Entre ellos, al ex secretario general del partido, Ricardo Costa; y a los exvicepresidentes Vicente Rambla y Víctor Campos.

El Bigotes, en su boda: "Si no hubiera sido por Correa..."

También asistieron el exdiputado y exvicesecretario general del PP valenciano David Serra; la extesorera de la formación Yolanda García; el expresidente de Feria de Valencia, Alberto Catalá; o el exresponsable de la televisión autonómica valenciana Pedro García. Serra también figura como acusado en el juicio de Camps y García fue condenado por desviar dinero de la extinta Canal 9 en las contrataciones realizadas por la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.

El Bigotes durante la celebración de su boda en 2008.

Pérez destacó por encima del resto, "uno de los dos Pacos más importantes" en su vida, Camps, que "un día le dijo que tenía que ir a vivir a Valencia". "Y aquí estoy, gracias a él y por él", remarcó. "Pero de él hablaré más adelante", apuntó manteniendo el suspense y reservando el gran momento del discurso para más adelante.

Se centró entonces en el otro Paco. "No puedo hablar de Paco Camps sin hablar de Paco Correa. Os podéis imaginar lo importante que es en mi vida". A Álvaro Pérez se le quebró la voz, rompió a llorar y se fundió en un abrazo con su jefe que sellaba su lealtad al líder.

A renglón seguido, en el vídeo se observa cómo el auditorio se giró instintivamente mirando al presidente de la comunidad autónoma, que aguardó su turno con una media sonrisa. Porque ya no quedaba nadie más que él por presentar. "Yo leía un artículo anteayer en el ABC de una periodista que era bonito de narices. Presidente, muy bonito", enfatizó El Bigotes.

"Decía: ‘Paco Camps, presidente de la Generalitat, al que todo el mundo le llama Paco’. Será ella, porque yo siempre te llamo presidente. Bueno, Isabel, tú sí", agregó dirigiéndose a su esposa. "¿Pero los demás? ¡Qué confianzas, joder!".

El Bigotes se define cómo 'El albañil de la Política'

"Chico, vente a Valencia"

"Bueno, un día me vio sufrir, me vio cansado de trabajar en Madrid y me dijo: ‘Chico, vente a Valencia’. Y aquí estoy, presidente. Siempre me ha dado cosas buenas, siempre se preocupa de mí. Y no es fácil… Todos los días está en los periódicos, en las radios, todo el mundo habla de él y dice que va a dirigir nuestro país pero yo no quiero que se vaya muy lejos porque es cojonudo como amigo... Y no falla jamás". El mayor de los aplausos puso punto final al speech y dio al pase al baile y a las copas, quedando inmortalizada toda una época.

Francisco Correa, jefe de la trama, este lunes en la Audiencia Nacional. EFE

Sin embargo, la alegría duró muy poco. Menos de un año después, en febrero de 2009, la Audiencia Nacional ordenó la detención de los principales responsables de la trama Gürtel por corrupción. 14 años después de la operación policial, Camps se enfrenta ahora a su último juicio por su supuesta implicación en Gürtel.

