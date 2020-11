El preso Jordi Cuixart, premiado por una entidad que recibe 77.800 euros de la izquierda valenciana

Jordi Cuixart, condenado por el Tribunal Supremo a 9 años de cárcel por un delito de sedición en el proceso independentista catalán, recibió el pasado 8 de noviembre el premio a la Libertad de Expresión y Apoyo a la Cultura por parte del Col·lectiu Ovidi Montllor. Lo hizo en el marco de la 15 edición de los galardones musicales Premis Ovidi que organiza la entidad.

Se trata de una asociación integrada por “músicos que emplean el valenciano en sus creaciones” subvencionada por la izquierda valenciana con, al menos, 77.800 euros, según la información pública recopilada por EL ESPAÑOL. Pese a su naturaleza cultural, el colectivo convirtió este año en una loa al preso independentista los premios por los que recibe fondos públicos.

Del importe total destinado al colectivo por parte de administraciones públicas valencianas, la subvención más abultada se la acaban de asignar. Se trata de 35.000 euros concedidos por el Institut Valencià de Cultura, adscrito a la Conselleria de Educación de Vicent Marzà (Compromís) -según publicó el pasado 4 de noviembre el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-.

La asociación, preguntada al respecto por este periódico, explicó que le han concedido este dinero para organizar “el ciclo de conciertos del Any Ovidi”. “Es un proyecto presupuestado pero todavía no realizado”, apuntaron.

En el montante también destacan 24.800 euros concedidos de forma directa por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El líder socialista ha asignado dos subvenciones directas al colectivo. La primera fue de 8.000 euros en noviembre de 2016. La segunda, de 16.800 euros en octubre de 2018.

En ambos casos el motivo fue “la promoción sociocultural de la Comunidad Valenciana”, según consta también en sendas publicaciones en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Preguntadas al respecto, fuentes del Col·lectiu Ovidi Montllor trasladan que una de estas dos subvenciones -no precisan cuál- “no se cobró nunca porque, finalmente, las actividades programadas no se realizaron”. La ayuda, en cualquier caso, fue concedida por la administración autonómica.

Además de estas tres subvenciones, la Diputación de Valencia le asignó 18.000 euros en febrero de 2016, cuando la presidía el entonces socialista Jorge Rodríguez -apartado del partido por su imputación en el caso Alquería-. El motivo de la ayuda fue precisamente el patrocinio del Premio Ovidi Montllor, según comunicó la administración a través del Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

"Un escándalo y una injusticia"

El total de 77.800 euros concedidos son, en todos los casos, por la labor de difusión de la música en valenciano que realiza el Col·lectiu Ovidi Montllor. En efecto, su propósito es “la organización de conciertos colectivos, actos de homenaje y, muy especialmente, los Premios Ovidi”, según explican. Pero el dinero público que destinan a organizar estos galardones también sirvió en la pasada edición para ensalzar la figura del condenado por sedición.

El colectivo, preguntado sobre los motivos por los que dieron este premio, exhibió su afinidad hacia el preso del ‘procés’. “Preguntáis sobre las razones por las que el señor Jordi Cuixart puede ser premiado en un acontecimiento del ámbito musical. Creemos que el enunciado del premio es suficientemente explícito. La defensa de la libertad de expresión ha sido uno de los temas habituales en nuestros comunicados en tanto que, obviamente, es una cuestión esencial para poder desarrollar nuestra libertad creativa”, expusieron.

“El encarcelamiento del presidente de Òmnium Cultural nos parece un escándalo y una injusticia; así también lo han considerado organizaciones como Amnistía Internacional o el Grupo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU”, agregaron al respecto en un escrito firmado por su presidente, Manuel Miralles.

La organización, por último, justificó el premio con palabras del propio condenado. “Parafraseando al mismo Cuixart, ‘estamos convencidos de que es aquello que teníamos que hacer’. El mensaje que nos envió y que él mismo ha hecho público fue un testimonio de coraje y civismo destinado a hablar del valor referencial de artistas como Ovidi Montllor”, subrayaron.

En el cartel de los premios, tal y como publicó Las Provincias, la organización también agradece su apoyo a la Diputación de Castellón y a los ayuntamientos de Alcoi y Bocairent, además de a la Generalitat Valenciana y a la Diputación de Valencia.

El colectivo explicó al respecto que el primero de los municipios aportó el Teatro Calderón para la celebración de los premios. “El resto de instituciones citadas en el cartel no están por el acto de la gala de los premios, sino por apoyos puntuales a otros acontecimientos pasados y futuros (tales como conciertos, series de videos, etc.) encuadrados en el Any OhVidi. Ninguna de ellas ha tenido participación ni ha aportado ninguna financiación a los premios”, indicó.

La organización, por contra, rehusó a detallar a EL ESPAÑOL las subvenciones públicas que recibe. Tan solo se limitó a confirmar las halladas por este medio a través de la consulta de los boletines oficiales.