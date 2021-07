De la Torre critica el "catetismo" de las Juntas socialistas por no pensar en Málaga

Prometía ser un acto de alianza entre las dos grandes ciudades de Andalucía, pero las pullas han sido protagonistas entre sus dos alcaldes. El regidor de Málaga, Francisco de la Torre (PP), no ha tenido pelos en la lengua y ha criticado a los anteriores gobiernos autonómicos de Andalucía, encabezados por el PSOE, por su "catetismo" de "pensar nada más en su ciudad capital", Sevilla.



Para De la Torre, la andaluza ha sido una "autonomía centralizada", lo que ha supuesto "un error histórico" que "no se le ocurre ni al que asó la manteca".



"Todavía al Estado centralista estábamos acostumbrados", en referencia a los años de la Transición. Sin embargo, el alcalde de Málaga ha contrapuesto la actitud de los primeros gobiernos socialistas: "Unos que salían de nuevos, que iban a ser ineficaces, que no tenían idea, que podían caer en el catetismo de pensar nada más en su ciudad capital y los demás: ¡Bah! Les pilla lejos y no lo entiendo", ha exclamado.





El regidor ha intervenido así este martes en un curso de verano de la Universidad de Málaga frente a su homólogo de Sevilla y recién electo líder del socialismo andaluz, Juan Espadas, que la ha dado la razón en "una buena parte".



"Tenías una visión municipalista más ambiciosa de la que en su momento había y luego se ha demostrado cierta, al César lo que es del César", ha dicho Espadas, que acto seguido ha propuesto a De la Torre solicitar juntos al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), la descentralización de políticas sociales o de empleo.



El alcalde malagueño había recordado que en 2003 solicitó al entonces presidente andaluz, el socialista Manuel Chaves, comenzar una prueba piloto de descentralización, para lo que propuso a la propia capital de la Costa del Sol y otro municipio de menor tamaño.



Por tanto, ha respondido a Espadas que, si solo las dos mayores ciudades de Andalucía solicitan esas competencias, las localidades más pequeñas podrían quejarse: "Pensemos en todos. Hagamos una visión global. Es evidente que, a más tiempo pasado, más difícil hacer todo eso. Es una asignatura pendiente".