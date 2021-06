Juan Espadas: "Susana Díaz ha embarcado al partido en conflictos entre Andalucía y Ferraz"

Juan Espadas es, todavía, alcalde de Sevilla. Este domingo se juega, además, ser candidato a la Junta de Andalucía por el PSOE-A. Para lograrlo tendrá que ganar las elecciones primarias del partido en las que se enfrenta a Susana Díaz y a Luis Ángel Hierro.

En los últimos días de campaña, Espadas ha mostrado músculo: alcaldes, presidentes de diputaciones y centenares de militantes le han acompañado. Las jornadas están siendo largas, más de 600 kilómetros en furgoneta y una media de seis actos diarios. En uno de los tiempos de descanso, mientras se toma un café de sobremesa, atiende a EL ESPAÑOL.

Sus rivales le han colocado la etiqueta de candidato de Ferraz, ¿lo considera un estigma?

Si es algo negativo, que me lo expliquen. Yo ya he dicho que no soy el candidato de Ferraz porque desde allí no se ha intervenido en estas primarias. Por más que se empeñen, una cosa es que compañeros de la Ejecutiva federal entiendan que yo puedo ser el mejor candidato para unas elecciones en Andalucía, algo que es legítimo, y otra que Ferraz quiera intervenir en el proceso de primarias andaluzas.

Si es esto segundo, lo considero una falta de respeto: poner en duda la autonomía del PSOE-A o pensar que desde Madrid quieran hacer una sucursal es una acusación grave y carente de fundamento. La compañera Susana Díaz debería pensarse ese argumento, porque lo repite y creo que es faltar al respeto a los militantes.

Susana Díaz defendió un PSOE-A más autónomo, ¿considera usted que ahora no lo es?

La pregunta es: ¿el PSOE autónomo que ella quiere incluye que la militancia no la elija? Susana Díaz no es la dueña del partido. La autonomía pasa por elegir a quién quieres al frente del partido. Lo que no entiendo es que haya alguien con el temor de no ser elegida y entienda que, si no gana, es que hay alguien interviniendo en el proceso. Como mínimo, es una lectura sesgadísima.

¿Cuánto pesa la mochila de Susana Díaz? ¿Tendría hueco en un PSOE-A con Juan Espadas?

Yo no entiendo esto en términos de mochilas, no me gusta. Yo creo que tenemos que hablar de ciclos políticos. En política hay que saber llegar y saber irse. No lo dije para ofender a nadie, la decisión es de los militantes. Cuando uno analiza la coyuntura y ve que se consolida la derecha en Andalucía y el estancamiento o retroceso de nuestras expectativas políticas… por lo menos, sería para preocuparse y buscar una alternativa al proyecto. Eso es lo que planteo. Esto no es incompatible con que Susana Díaz siga desarrollando un papel político en el partido, pero no el del liderazgo del proyecto.

El suyo es un proyecto muy personalista. Eso nos ha llevado a estrategias personales de la secretaria general que han embarcado al partido en conflictos entre Andalucía y Ferraz.

Ha repetido en varias ocasiones que su partido debe dejar de ser el de los 'yo' para ser el de 'nosotros'. ¿Es un mensaje directo para Susana Díaz?

No, también para Luis Ángel Hierro. Son igual de yoístas. Luis Ángel piensa que siempre lleva la razón y escucha poco; sólo escucha a los que le dicen lo que él quiere escuchar. Me ha criticado que diga que hay que escuchar, pero es que ésa es la base para proponer.

Yo he escuchado mucho, mis propuestas en Sanidad y Educación son fruto de las reuniones que hemos mantenido con los profesionales de esos sectores. En el caso de Hierro, debería citar a los autores de las propuestas que presenta.

Y el PSOE federal, el de Pedro Sánchez, ¿es 'yoísta'?

Yo no estoy en la Ejecutiva Federal. Por tanto, no sé cómo funciona la toma de decisiones ni el gobierno del partido. Yo hablo de lo regional. No estoy en la Ejecutiva andaluza, pero soy alcalde del municipio más grande que gobernamos los socialistas. En ese nivel, no se ha caracterizado por coordinar a responsables municipales para diseñar estrategias políticas ni en el gobierno ni en la oposición.

¿Cuántas veces le han preguntado en campaña por los indultos a los independentistas catalanes?

Una vez cada dos días, más o menos (ríe).

No es para tanto entonces, ¿la respuesta es siempre la misma?

Sí. Primero, es una decisión compleja. Le corresponde al Consejo de Ministros y hay que respetar cualquier opinión al respecto. Confío en que la decisión que se tome va a ser la mejor para el interés general de España y va a favorecer el diálogo con Cataluña.

Creo que las personas que están encausadas podrían haber contribuido a que alguno de los requisitos jurídicos que facilitan el indulto se hubiera dado. Jurídicamente, no han ayudado nada. Pero el Gobierno de España, políticamente, debe tener sentido de Estado y decidir lo mejor. En esta línea, respetaré cualquier decisión.

¿Abandonaría la alcaldía de Sevilla si gana las primarias?

Yo he establecido que voy a seguir como alcalde de Sevilla hasta que haya una convocatoria de elecciones autonómicas. Como no sabemos si va a ser en meses o en un año y medio, estableceré un proceso ordenado que me permita seguir siendo alcalde de Sevilla, pero tendré equipos que vayan dialogando. Yo me incorporaré para ir recabando esos procesos. Ahora pasamos de un proceso personal, las primarias, a uno coral.

¿Cree que la situación de Granada, con el conflicto entre el PP y Ciudadanos, puede precipitar un adelanto electoral?

Lo que va a aflorar es hasta qué punto PP y Ciudadanos tienen una estrategia común o cada uno tiene la suya. La debilidad del gobierno de Granada era evidente desde hace tiempo, pero se sustentaba sobre un acuerdo con una persona que, finalmente, se ha salido del PP. A partir de ahí, los números no le salen al actual alcalde. Menos aún cuando personas de su propia formación política se han ido de su lado.

Lo que demuestra es que la situación de Ciudadanos se tiene que aclarar. Tienen que decidir qué quieren ser de mayores: más progresistas o más conservadores, si quieren gobernar con Vox… Granada está ahora en el centro. Yo sería políticamente responsable. ¿El PP quiere forzar una situación o dejar que gobierne quien decidieron los granadinos? La lista más votada es la del PSOE, encabezada por Paco Cuenca. Él debe ser alcalde.

Más concretamente, ¿cree que Moreno Bonilla adelantará elecciones?

No lo sé. Él ha dicho varias veces que no. Yo le pido que no nos engañe. Le ofrezco establecer una estrategia de estabilidad política e institucional hasta final del mandato y así sabemos todos a qué atenernos. Pero que no haga un Ayuso y nos levantemos una mañana y nos sorprenda a todos. Andalucía necesita estabilidad, recuperarse económicamente e ir a elecciones cuando toca.

Si este es el escenario, yo seré leal. Primero, porque soy alcalde y hablo con Moreno con frecuencia; tenemos proyectos en común y cooperamos. En segundo lugar, porque si tengo que liderar la candidatura en unas futuras elecciones autonómicas sabré medir bien los tiempos e introducir que la oposición se canalice en el Parlamento andaluz. Yo introduciré otro tipo de estrategia de oposición que será diferente y desde fuera.

Su perfil es marcadamente local. Es alcalde de Sevilla, ¿puede resultar negativo?

Yo tengo un perfil marcadamente local, sí, pero municipalista. En el proceso de primarias, en ningún rincón de Andalucía me han visto con recelo por ser alcalde de Sevilla. Eso, a nivel PSOE ha funcionado muy bien. La compenetración con mis compañeros, hablado el lenguaje del municipalismo, ha hecho que me miren como uno más.

Ahora mismo, por ejemplo, en Sevilla se ve con recelo que el presidente de la Junta sea de Málaga. Pero yo soy de los que defiende que eso es una estupidez, y soy sevillano. A la gente hay que medirla por sus decisiones. Tenemos que superar de una vez por todas esto de pensarse agraviado por ser de uno u otro territorio. Por los hechos nos conoceréis y yo me he dedicado siempre a trazar alianzas con otras ciudades.