La UCO cree que Cerdán mandó a su cuñado como peón a la obra del puente del Centenario de Sevilla, por la que cobró 2M€

La UCO investiga mordidas a Cerdán y su socio Antxon Alonso en la reforma del Puente del Centenario de Sevilla

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) cree que el número 2 de Pedro Sánchez en el PSOE, Santos Cerdán, 'colocó' a su cuñado en la obra del puente del Centenario de Sevilla como peón. Por esa obra, la empresa de la que el socialista tiene el 45% de las acciones, Servinabar, se habría llevado 2 millones de euros.

Según el informe de la UCO, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Servinabar habría percibido esos cerca de dos millones de euros por trabajos y “ayudas” prestadas a Acciona, empresa concesionaria de la obra del puente.

Sin embargo, la empresa solo habría destinado un "peón", señalan los investigadores, a este proyecto. Que, además, es el cuñado de Santos Cerdán y al que se contrató como "peón especialista".

De esta forma, la Guardia Civil sitúa de nuevo la obra del puente sevillano, cuya ampliación debió costar algo más de 70 millones de euros pero ya está en más de 130, en el centro de la trama de presunta corrupción de altos cargos del PSOE vinculados a Pedro Sánchez.

Los agentes de UCO recuerdan que la empresa Servinabar, de la que Cerdán poseía el 45% de las participaciones, era parte de una Unión Temporal de Empresas (UTE) junto a Acciona.

Cuando no aparecían juntas, la multinacional contrató directamente a la empresa vinculada a Santos Cerdán para cuestiones que los propios investigadores tachan de “imprecisas”.

Así, el Tribunal Supremo (TS) investiga si varias adjudicaciones de obra pública fueron dirigidas a favorecer a Servinabar, lo que habría permitido el cobro de una posible comisión cercana al 2% del importe adjudicado.

El contenido del informe ha sido remitido al magistrado instructor, que ha citado a declarar a tres directivos de Acciona el 3 de diciembre. Este documento refuerza las conclusiones de un anterior informe policial, en el que ya se hablaba ya del interés de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García en la tramitación del proyecto. Aquel análisis sostenía que Cerdán habría gestionado una contraprestación de 450.000 euros vinculada a la obra.

La nueva documentación recoge que Acciona y Servinabar firmaron el 27 de noviembre de 2018 un Memorándum de Entendimiento para colaborar en la “oportunidad de negocio” de la ampliación del Puente del Centenario.

Este acuerdo precedió tanto al anuncio oficial del proyecto por parte del Gobierno, con Ábalos ya como ministro, como a la adjudicación por vía de emergencia de las obras asociadas a los desvíos de tráfico en el entorno del Puerto de Sevilla.

El memorándum establecía que, en caso de que Acciona resultara adjudicataria, Servinabar sería contratada para labores de prevención, seguridad y salud “sin proceso de licitación” y con un importe equivalente al 2% de los cobros netos que la empresa percibiera del Estado.

La UCO también analiza varios mensajes intercambiados entre Cerdán y Koldo García en 2019 relacionados con el proyecto.

En ellos, el exsecretario de Organización del PSOE insistía en que debía “cerrarse Sevilla”, lo que llevó a Koldo a trasladar a Ábalos la presión que, según él mismo relata, estaba ejerciendo Cerdán sobre el desarrollo de la obra del Centenario.

Los agentes también relatan comunicaciones entre otros responsables políticos entonces en activo. Entre ellas, insistencias del director general de Carreteras de la época, Javier Herrero —actualmente investigado—, dirigidas al entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura.