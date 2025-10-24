Más médicos, digitalización y un comité de expertos: así son las 16 recetas para construir la sanidad de Andalucía del futuro

El Gobierno andaluz presentó este miércoles hasta 16 propuestas para la mejora de la sanidad andaluza. Es la respuesta que detalló el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, para abordar los problemas detectados en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a raíz de los fallos en el sistema de cribado de cáncer de mama.

1. Plan de infraestructuras. Andalucía contará con dos nuevas unidades de protonoterapia para tratamientos oncológicos de máxima precisión, informó Sanz. Estarán en el hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla y en el Materno Infantil de Málaga.

El consejero, además, se comprometió a abordar las obras tanto del tercer hospital de Málaga como las del Materno Infantil de Huelva. Además, Sanz señaló que quiere "avanzar" en la construcción del nuevo hospital de Cádiz y en la nueva Ciudad Sanitaria de Jaén.

2. Ampliación de la plantilla. El consejero confirmó los más de 4.300 nuevos profesionales para el SAS que el Gobierno andaluz quiere contratar, y será, añadió, pronto. De hecho, se quiere que estén incorporados antes del final de 2025.

Según el titular de Sanidad, cuatro de cada diez plazas serán para los ambulatorios de la comunidad. Se contratará a médicos de familia, pediatras y personal de Enfermería.

Fisioterapia

Además, Sanz anunció la contratación de "nuevas categorías profesionales" como "fisioterapeutas, terapeutas

ocupacionales, logopedas, trabajadores sociales, administrativos sanitarios especializados y enfermeras especialistas en Ginecología y Obstetricia.

3. Cambios en la Bolsa de empleo. El consejero señaló que, para que el sistema de contratación funcione, hay que cambiar la Bolsa desde la que se llama a los candidatos. Y, para ello, se quiere llegar con los sindicatos de la Mesa Sectorial a un nuevo pacto para gestionarla.

El objetivo de esta nueva normativa de la Bolsa de empleo del SAS es evitar "retrasos excesivos en las baremaciones" así como "un sistema de contratación que no se adapta a la normativa" y "la conflictividad generada por la disminución en las puntuaciones sobre baremaciones anteriores". También se quiere con este cambio "disponer de soluciones tecnológicas" para la contratación de personal.

4. Cobertura de plazas difíciles. Sanz señaló que prepara un decreto específico para las plazas del SAS que están en zonas donde es complicado encontrar profesionales. Un problema que el sistema andaluz de salud arrastra hace tiempo, pero para el que no se ha dado aún con la tecla.

La propuesta del nuevo consejero pasa por "garantizar la permanencia de los profesionales que accedan por concurso durante al menos dos años, sin necesidad de tener que superar una fase de oposición".

5. Fortalecer la Atención Primaria. El nuevo consejero de Sanidad quiere incorporar "nuevos perfiles profesionales" así como ampliar "competencias". También quiere una "reforma funcional de los equipos".

Sanz habló también de incorporar el "uso de herramientas digitales para mejorar la accesibilidad, respuesta y continuidad asistencial".

6. Centros residenciales. El plan para la sanidad andaluza incluye un apartado para los centros de mayores y demás personas institucionalizadas. En este caso se buscará una "atención personalizada, continua y más segura", señaló Sanz, quien recordó que en Andalucía hay 46.000 personas que viven en centros de mayores.

¿Cómo se hará esto? Señaló Sanz que mediante 27 nuevos profesionales de Atención Primaria que se incorporarían a la atención de los mayores. La idea, avanzó, es que Andalucía "consolide el modelo de Unidades de Residencia" en toda la comunidad.

7. Atención hospitalaria. La idea que transmitió el consejero es que Andalucía quiere "reforzar" el modelo de colaboración de dicho sistema para "garantizar" la igualdad en el acceso a estos servicios sanitarios. Eso se hará combinando "asistencia en centros y herramientas digitales de apoyo", detalló Sanz.

8. Trasplantes. Andalucía "está a la vanguardia en trasplantes. La tasa de donación es de 60 donantes por millón de habitantes", indicó el consejero de Salud durante el Pleno del Parlamento que se dedicó en exclusiva a la Sanidad. "Es la tasa más elevada de España", añadió, cuestión que se quiere mantener.

Para ello, indicó Sanz, se cuenta con centros como el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que "es

el segundo centro del mundo en número de trasplantes pulmonares", indicó.

9. Medicina de rescisión y terapias de precisión. "Andalucía se ha consolidado como referente en terapias avanzadas", explicó el consejero. Algunas, como las terapias CAR-T "se han convertido en una realidad clínica consolidada", añadió.

Este tipo de terapias, que se quieren potenciar en el sistema público "usan las propias defensas del paciente, linfocitos T, modificadas en laboratorio, para reconocer y destruir las células del cáncer", señaló.

Medicinas

10. Medicamentos. El consejero quiere impulsar el "uso racional" de las medicinas. ¿Cómo? Reforzando, señaló, los equipos de farmacia para "asegurar un uso racional, seguro y equitativo de los medicamentos". De esta forma, "en 2026 se impulsarán nuevas fórmulas de colaboración con la farmacia comunitaria", adelantó Sanz.

11. Revolución digital. El SAS aspira a una "digitalización integral de pruebas diagnósticas", señaló el consejero de Sanidad, así como a la "incorporación de soluciones basadas en inteligencia artificial como soporte a la práctica

clínica" y la "interoperabilidad clínica para garantizar continuidad asistencial y equidad en el sistema nacional de

salud".

Además, dentro del apartado de la digitalización, Sanz quiere una "renovación tecnológica en Atención Primaria" y "la integración completa de la historia clínica electrónica en todos los hospitales públicos de Andalucía" así como "la implantación de la Red Wifi Vuela en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud", detalló.

Web y apps

12. SaludResponde. El Gobierno andaluz quiere que este servicio tenga una sola marca para todos los contactos de los ciudadanos con su salud. Simplificar lo que ahora supone varias plataformas, webs y aplicaciones. Será en breve solo una: SaludResponde+.

13. Salud mental. Para este apartado el consejero se comprometió a contratar hasta a 69 enfermeras especialistas. El objetivo es que se pueda dar una "atención cada vez más cercana y humana, con especial incidencia en la población infanto-juvenil", señaló Sanz.

14. Atención Temprana. El Gobierno andaluz quiere reforzar este servicio, señaló el consejero de Salud. "Andalucía ya dispone de una Ley de Atención Temprana y de 209 centros de Atención Infantil Temprana", indicó Sanz. De hecho, la comunidad cuenta con 23 centros más ahora que hace siete años", detalló, un número que quieren que crezca.

Farmacia

15. Farmacia comunitaria. El consejero de Sanidad señaló que este recurso es un "aliado estratégico del sistema sanitario". Para darle el papel que merece, Sanz apostó por una "colaboración con la farmacia comunitaria para

pacientes crónicos" así como el uso de la "prescripción electrónica única" y el que los profesionales queden integrados en la estructura del SAS.

Así, Sanz explicó que "desde 2021 se han incorporado 34 farmacéuticos hospitalarios y de Atención Primaria con fondos finalistas".

16. Comité de expertos. Todo este trabajo, señaló el consejero de Sanidad, no lo hará el Gobierno andaluz solo. Para asesorarse y presentar propuestas contará, como ya hiciera con el caso del Covid o de la sequía, con un "comité de expertos" que reúna opiniones fundamentadas del sector.

Oposición

Desde la oposición criticaron el plan. Para el PSOE y la izquierda, estas medidas llegan tarde y, sobre todo, suponen una "enmienda a la totalidad", han indicado en el Pleno del Parlamento, a la política del PP en materia sanitaria los últimos siete años.

Para los socialistas, así como para Adelante Andalucía y Por Andalucía, el problema no está en el cribado del cáncer sino, acusan, en el modelo sanitario del Gobierno de Juanma Moreno.

Vox, por su parte, también se sumó a las críticas. Para los de Santiago Abascal en el Parlamento de Andalucía, el PP sigue las mismas medidas que ya estableció el PSOE y eso provoca que las dificultades de la sanidad en la comunidad, señalan, sean "estructurales, no coyunturales".