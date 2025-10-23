Moreno afea a Amama que se niegue a reunirse: "Les abrí las puertas del despacho; prefieren manifestarse ante San Telmo"
El presidente de la Junta señala que pidió "ayuda" a la asociación de mujeres afectadas por cáncer de mama para afrontar la crisis del cribado, sin obtener respuesta.
Las claves
nuevo
Generado con IA
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, critica a la asociación Amama por rechazar reunirse para abordar el problema del cribado de cáncer de mama en Andalucía.
Amama ha preferido manifestarse frente al Palacio de San Telmo en lugar de dialogar con las autoridades, según Moreno.
Moreno destaca que otras asociaciones sí colaboran con el Gobierno andaluz para buscar soluciones al problema del cribado de cáncer.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afeado a la asociación Amama que rechace reunirse con su Ejecutivo para encontrar soluciones al problema del cribado de cáncer de mama. "Les abrí las puertas de mi despacho desde el primer día", ha señalado el presidente andaluz.
Preguntado por la relación de la presidenta de Amama, Ángela Claverol, con el PSOE, cuestión que publican varios medios este jueves, el presidente de la Junta ha señalado que ha tenido ocasión de ver las fotos de Claverol con María Jesús Montero o Pedro Sánchez.
"Tengo el máximo respeto no solo a la asociación sino también a las afiliadas", ha señalado sobre este asunto. Moreno, además, ha recordado cómo "personalmente" les abrió "las puertas del Palacio de San Telmo, de mi despacho, días después de tener conocimiento de los problemas del cribado y se negaron".
Moreno ha añadido que ese mismo 'no' lo recibió también el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, cuando contactó con la presidenta de Amama para escucharlas.
Las mujeres de esta asociación, ha indicado el presidente andaluz, "han preferido ir a manifestarse a San Telmo", ha indicado Moreno, en una "decisión" de "no querer dialogar, hablar".
"Ayuda" contra el cáncer
El presidente de la Junta ha señalado que les pidió a Amama "ayuda" para gestionar el problema del cribado de cáncer que se detectó hace tres semanas en Andalucía. "Desgraciadamente han optado por otra vía que no es la correcta desde mi punto de vista", ha valorado.
Sin embargo, "otras muchas asociaciones sí tienen relación con nosotros y se han reunido con el consejero y nos están dando propuestas. Echo de menos que Amama esté en esa actitud colaborativa y con propuestas", ha concluido.