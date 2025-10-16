El PSOE quiere que sea Juanma Moreno quien comparezca en el debate sobre Sanidad y le acusa de "mentir y esconderse"

Las claves nuevo Generado con IA El PSOE de Andalucía exige la comparecencia de Juanma Moreno en el debate sobre Sanidad, acusándolo de "mentir y esconderse" en relación a los cribados de cáncer de mama. María Márquez, vicesecretaria del PSOE andaluz, critica el nombramiento del nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, calificándolo como una solución política a un problema sanitario. El PSOE planea registrar iniciativas para una comisión de investigación sobre el cribado del cáncer de mama y reclama debates exclusivos sobre sanidad en el Parlamento andaluz. Márquez señala que el Gobierno de Moreno Bonilla está siendo investigado por presunta corrupción sanitaria, con gerentes del SAS imputados en causas de contratos irregulares.

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha pedido que sea el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien comparezca en el debate monográfico sobre Salud que se va a celebrar la próxima semana en el Parlamento de Andalucía.

Según Márquez, el presidente andaluz "se esconde" y "miente" sobre el problema con el cribado del cáncer de mama.

Esa es la razón, ha añadido, por la que el PSOE votó en contra del debate monográfico que llevaban pidiendo dos años y medio.

"No votamos en contra del debate -ha matizado Márquez- sino contra el orden del día". El mismo, ha señalado la socialista, no recogía que compareciese Juanma Moreno sino el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

Al PSOE andaluz tampoco le gusta el nuevo titular de Salud. Creen que es una solución política para un problema sanitario. "Esto no va de política, va de salud", ha abundado Márquez.

"Decepción"

Así, la líder socialista andaluza ha señalado que sienten "profunda decepción" ante el nombramiento de Sanz. "Esta es la prueba más evidente de que no va a dedicar ni un minuto a resolver la profunda crisis sanitaria que hay en Andalucía" sino a "salvar su vida política y su imagen".

Además, el PSOE andaluz ha anunciado que van a registrar todas las iniciativas posibles para realizar una comisión de investigación sobre el asunto del cribado de cáncer de mama.

Asimismo, ha señalado que, aunque a Moreno "no le interese un consejero con dedicación exclusiva al ámbito sanitario", el Grupo Socialista sí va a reclamar que "haya debates exclusivos" sobre sanidad en el Parlamento, de manera que no se incluyan en el ámbito de una nueva Comisión de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

A su juicio, Sanz "no puede venir al Parlamento a compartir una comisión en la que se debatan temas de presidencia y de sanidad", sino que tiene que haber dos comisiones diferenciadas, con celebración mensual.

"El mes que viene van a desfilar por el juzgado los tres gerentes del SAS imputados en la causa de los contratos irregulares, de los contratos a dedo y sin control. Moreno Bonilla y su Gobierno están investigados en los juzgados por presunta corrupción sanitaria", ha recordado Márquez.