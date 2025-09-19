Incendio forestal en Andújar.

Incendio forestal en Andújar. Infoca

Andalucía

Nuevo incendio forestal en Jaén: el Infoca trabaja para sofocar las llamas que se encuentran en una urbanización de Andújar

Hasta la zona se han trasladado un helicóptero ligero, dos semipesados, 70 bomberos forestales, tres TOP y un agente de medioambiente, entre otros medios.

Más información: Controlado el incendio forestal en Parauta: más de 10 medios aéreos han trabajado en la extinción.

Publicada

Nuevo incendio forestal en la provincia de Jaén. En esta ocasión las llamas se encuentran localizadas en la urbanización Las Viñas en Andújar, según han informado desde el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) a través de sus redes sociales.

Hasta la zona se han trasladado un helicóptero ligero, dos semipesados, dos pesados, un mando, dos aviones de carga tierra, un anfibio ligero, uno de coordinación.

Además, también trabajan en la zona 70 bomberos forestales, tres TOP, un agente de medio ambiente, un UMIF, un UMMT, cuatro autobombas y dos bulldócer.