Andalucía, camino de cerrar un presupuesto récord de 50.000 millones para 2026 que "atienda a las familias"

Andalucía trabaja en el diseño de los presupuestos de 2026, donde previsiblemente se alcanzará una cifra récord de 50.000 millones de euros. Supone un incremento del 2 por ciento respecto a los de 2025, que ascendieron a los 48.836 millones de euros.

Es lo que revela la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Carolina España. Según ha explicado serán unas cuentas que "atiendan a las familias", con la sanidad, la educación y la dependencia como prioridades de gasto.

En declaraciones para Europa Press, ha reconocido la "incertidumbre" que supone para la elaboración del presupuesto el no saber si habrá o no presupuestos generales del estado.

Es una situación con la que viene trabajando la Junta de Andalucía desde 2024, pues el Gobierno Central no consigue llegar a un acuerdo para ello con sus socios desde 2023.

Pese a ello, España ha garantizado que será un presupuesto "expansivo y realista" y donde la Junta tiene "muy claras cuáles van a ser las prioridades".

Además de sanidad, educación y dependencia, el Gobierno de Juanma Moreno también se centrará en la creación de empleo y en el acceso a la vivienda, uno de los problemas que más preocupan a los andaluces.

La también portavoz del ejecutivo andaluz ve "razonable" que, debido al "incremento vegetativo de algunas partidas" se llegue a los 50.000 millones de presupuesto. No obstante, ha avisado de que las "cuantías globales" no están cerradas.

"El toro por los cuernos" en vivienda

En cuanto a la vivienda, España cree que "Andalucía ha cogido el toro por los cuernos", con la Ley Andaluza de Vivienda, que se llevará al Consejo de Gobierno en septiembre.

Según explica, "va a facilitar la puesta a disposición de suelos para que se agilice la construcción de viviendas".

Además, ha insistido en que la Junta de Andalucía ha "multiplicado por cuatro las viviendas públicas que se hicieron en la última etapa de un gobierno socialista en Andalucía".

"Esa es nuestra idea, seguir trabajando para que haya más viviendas públicas y más viviendas, en general, porque hay una escasez de oferta con respecto a la demanda", ha concluido Carolina España.