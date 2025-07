Yolanda Díaz anuncia una reunión urgente con Sánchez tras entrar Cerdán en la cárcel: "La situación es una vergüenza"

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha sido muy dura con el PSOE a la hora de valorar la crisis de corrupción por el caso Santos Cerdán y su ingreso en prisión. "Lo que está viviendo España es muy grave", ha señalado.

La líder de Sumar ha exigido a sus socios de Gobierno "explicaciones, medidas de regeneración y giro copernicano" en la actitud del PSOE ante estos casos de corrupción. Sin embargo, ha evitado hablar de un posible adelanto electoral.

Esto ocurre mientras el PP sondea a los socios del PSOE sobre una posible moción de censura tras las últimas novedades del presunto caso de mordidas a cambio de obras públicas que afectaría a Santos Cerdán -ya en prisión-, José Luis Ábalos y Koldo.

Díaz ha señalado que el caso "es tan grave" que han convocado "de urgencia" a la comisión de seguimiento del pacto entre PSOE y Sumar para formar Gobierno. No ha desvelado qué pasará si no encuentran la respuesta que buscan, lo que deja el futuro del Ejecutivo en el aire.

"La corrupción es muy grave, erosiona la democracia", ha indicado Díaz, quien ha apuntado a que tiene "tolerancia cero con la corrupción". El caso "es una indecencia", ha calificado.

Corruptos

Contra esto, la socia de Sánchez en el Gobierno ha señalado que ella "nunca ha tenido compañeros corruptos" y ha negado haber siquiera hablado jamás con Santos Cerdán. "Le conozco la voz por los audios" del informe de la Guardia Civil, ha explicado.

"Hay que actuar ya", ha apremiado a Sánchez porque "hay que tomar medidas claras" que deben pasar por "explicar" qué ha pasado. "Ustedes no saben lo que ha pasado y yo tampoco. Desde la prudencia, claridad, que nos expliquen qué ha pasado", ha exigido.

Además, la líder de Sumar ha pedido medidas de regeneración democrática que no sean reactivas sino proactivas. Que estén antes, no después de que se den los casos de corrupción. Porque, ha defendido, "sí existe la corrupción cero, hay países de nuestro entorno donde no existe".

Ella misma se ha puesto de ejemplo: "Yo no robo; mis ministros no roban; nuestros equipos no roban", ha reivindicado frente al PSOE.

Para Díaz el caso Santos-Ábalos-Koldo ya no va del PSOE. "Va del país", ha señalado y "tienen que dar explicaciones. "¿Hasta dónde llega esto?", se ha preguntado.