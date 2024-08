Moreno advierte de que Andalucía saldrá a la calle ante la independencia fiscal de Cataluña

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha abierto la puerta a que durante el próximo mes de otoño los andaluces salgan a la calle en caso de que el Gobierno central y Pedro Sánchez no den marcha atrás en el acuerdo que supone la independencia fiscal de Cataluña.

"Quiero recordarle al señor Sánchez que los andaluces no olvidan; si cree que somos tontos, que haciendo estas negociaciones en verano y por la puerta de atrás, vamos a olvidar, está muy equivocado", ha afirmado el también presidente regional del Partido Popular tras visitar los terrenos que fueron afectados por un incendio en Mijas en el año 2022.

Moreno ha apuntado que igual que ocurrió en la década de los años 70, cuando la región dio la cara "para que hubiese café para todos y para que los españoles fuésemos iguales", lo volverá a hacer si no hay una rectificación por parte del presidente del Gobierno. Y ello como consecuencia del "malestar general" que hay en la comunidad, del que participan dirigentes del PSOE, advirtiendo de que Andalucía se defenderá con todos los instrumento su alcance, incluida la movilización.

En un tono duro, ha calificado de "inédita" la situación actual en España, que, si no hay cambio de rumbo, va a suponer un cambio del modelo de Estado. Frente al pactado y acordado en el marco de la Constitución, "un modelo confederal, asimétrico, donde los españoles no vamos a ser iguales".

"Mientras el señor Sánchez está disfrutando de sus vacaciones se perpetra un cambio de modelo de Estado; en julio nos hemos ido de vacaciones y volveremos en septiembre siendo españoles de primera y segunda; nos fuimos con un principio de igualación y volveremos habiendo españoles que tendrán más posibilidades, más privilegios y más recursos", ha explicado.

Para Moreno, esta es la "enésima concesión al independentismo", que supone cargarse el principio de solidaridad e igualdad. "Es como si mañana dijeran que el IRPF no es proporcional; o como si Alemania dijese que no contribuye a los fondos de cohesión porque no le interesa", ha expuesto.

El presidente andaluz, que ha apoyado la propuesta del presidente de Galicia, Alfonso Rueda, de afrontar este asunto de manera coordinada entre todas las comunidades, ha recordado que aunque es Sánchez el principal valedor de este acuerdo, quien podrá el sello final será una andaluza, en alusión a María Jesús Montero.