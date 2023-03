El Supremo rechaza el incidente de nulidad de Griñán y del resto de los condenados por los ERE

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad planteados por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán y los otros ocho ex altos cargos que fueron condenados a penas de prisión por el caso ERE. Este trámite perseguía la suspensión de estas condenas.

No obstante, al igual que ocurrió con la sentencia del Supremo, el auto cuenta con un voto particular de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susan Polo. En el mismo vuelven a mostrar su discrepancia con el sentir mayoritario de la Sala respecto a la condena por el delito de malversación a Griñán y otros cuatro ex altos cargos ajenos a la consejería de Empleo con argumentos similares.

Ellos son los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el exdirector de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar. Todos estos exdirigentes ya están cumpliendo sus respectivas penas de prisión que oscilan entre los seis y siete años de cárcel.

La defensa de Griñán presentó este incidente de nulidad el pasado mes de septiembre, unos días después de que el Supremo confirmara el fallo, según ha adelantado el Diario de Sevilla. En el mismo, alegó la vulneración de varios derechos fundamentales y solicitó expresamente la suspensión de la ejecución de la sentencia para "evitar que el incidente pudiera perder su finalidad".

En un primer momento el Supremo negó esta posibilidad, sin embargo, Griñán aún no ha ingresado en la cárcel tras alegar su abogado ante la Audiencia de Sevilla que el expresidente andaluz padecía un cáncer de próstata que no podía tratar en prisión.

