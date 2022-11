La consejera andaluza de Salud: "Ya no hay precariedad en el sistema pero faltan médicos"

La Junta de Andalucía espera y desea que la manifestación de este sábado en Sevilla por la situación sanitaria se quede en un conato. Contagiados por las celebradas en Madrid y por la huelga iniciada en la Comunidad por "el estado crítico" de la sanidad, la coordinadora Mareas Blancas ha convocado la marcha y secundada por los partidos de la izquierda.

La consejera de Salud, Catalina García (Barcelona, 1969), aunque creció en Jaén, reconoce que la sanidad no funciona como debiera. "Es fundamental reconocer un problema para poder solucionarlo", asegura. Por ello, se sentarán con miembros de Mareas Blancas para analizar la situación cuando pase la manifestación.

Entre Madrid y Andalucía y toda España cree que hay un punto en común y es la falta de médicos. Por ello piensa que habría que reorganizar el sistema desde la formación con más plazas MIR. No obstante, repite con insistencia que desde que llegó Juanma Moreno a la Junta se invierten 4.000 millones más en sanidad, un 7,4% del PIB y hay 30.000 profesionales más.

También ve "una falta de responsabilidad" que el PSOE secunde estas protestas. La última huelga de médicos fue en 2018 en plena campaña electoral, unos días después los socialistas perdieron el Gobierno. "Ellos saben la verdad de cómo dejaron el sistema y deberían hacer una lectura retrospectiva", asegura a EL ESPAÑOL desde su despacho del Parlamento andaluz.

Esta semana el Gobierno andaluz ha reconocido que la Sanidad no funciona al 100% ¿Está tan mal la Sanidad como la pintan los sindicatos y ciudadanos?

No estamos tan mal como lo pinta la coordinadora Marea Blanca. Seríamos muy malos gestores si después de un presupuesto record en Sanidad, con un 11% más que en 2021; 4.000 millones de euros más que en 2018, y un 7,4% del PIB cuando veníamos del 6,1, estaríamos reconociendo que estamos peor que hace cuatro años.

Los datos avalan que no es así. El sistema cuenta con 30.000 profesionales más, las listas de espera se han reducido un 5%, los andaluces esperan 90 días menos para ser operados y la demora en centros de salud es de 3,5 días de promedio, aunque hay centros con cinco días y otros con cero. Ahí es donde tenemos un mayor problema, en la Atención Primaria a la hora de cubrir las sustituciones, porque no hay médicos.

"Le hemos pedido al Ministerio un acuerdo respecto al sueldo de los profesionales para que no haya yincanas"

En Andalucía se jubilan 698 médicos en 2022, en 2023 serán 787 y casi 6.800 hasta 2032 y 2.917 son especialistas de Atención Primaria. No obstante, es la comunidad con el mayor número de médicos de familia con respecto a la media nacional. A pesar de eso tenemos déficit porque no somos capaces de sustituir jubilaciones, ausencias por enfermedad o por otro tipo de motivos.

También están haciendo una buena labor las consultas de acogida para descogestionar la Atención Primaria con personal de enfermería. Está implantada en más de 800 centros de salud de los 1.500 que hay en Andalucía.

Pero ¿por qué no hay médicos? ¿No hay suficientes en las facultades, el problema es el MIR o las condiciones económicas más atractivas en otras comunidades o fuera de España?

Es una mezcla un poco de todo. Por ejemplo, en Andalucía tenemos dos grados de medicina más, el de Almería y Jaén, que nos van a ayudar, pero el problema es que este año se van a convocar 8.000 plazas MIR cuando tenemos 12.000 candidatos.

Es decir, 4.000 personas que han terminado su carrera se van a quedar fuera sí o sí porque el número de plazas ya no va acorde el de egresados. De ahí que hayamos pedido al Ministerio que se baje la nota de corte para que puedan hacer el MIR.

¿La solución podría estar en un cambio del sistema en las propias facultades?

Estas medidas se acordaron hace muchos años era porque había un exceso y había que controlar el número, pero ahora ocurre lo contrario. Ahora lo que habría que permitir es un mayor acceso al MIR porque además, por la normativa europea, un médico no puede trabajar si no tiene la especialidad.

"Los 12.000 contratados por Covid sí se van a renovar a final de año, aunque aún no sabemos cómo"

Este año es la primera vez que Andalucía aporta el mayor número de plazas MIR: 1.456 plazas. Ello supone un crecimiento de un 26% desde 2018.

Luego está el problema retributivo. Le hemos pedido al Ministerio un acuerdo al respecto para evitar la lucha entre comunidades respecto al sueldo de los profesionales para que tengan una remuneración justa y no haya yincanas. En Andalucía hemos hecho un esfuerzo importante aportando 155 millones de euros más para salarios con los dos acuerdos de mesas sectoriales realizado con todos los sindicatos.

¿Esas negociaciones con el Ministerio cómo van?

Las comunidades autónomas del PP hemos pedido un consejo extraordinario urgente, monográfico y presencial para hablar de déficit de personal. Aún no tenemos una respuesta clara y la convocatoria extraordinaria del MIR tendría que salir para enero y no esperar dos años más.

La consejera de Salud en Andalucía, Catalina García, conversa con sanitarios.

¿Temen más que se manifiesten los ciudadanos o los médicos?

Yo respeto a los profesionales absolutamente, a las Mareas Bancas y las personas que puedan salir a la calle para mostrar su disconformidad y pedir soluciones. Les invitamos a sentarse a hablar con nosotros porque al final la salud y que esto funcione bien es un beneficio para todos y no debe ser un rédito para nadie.

¿Os habéis sentado con ellos?

Mareas Blancas no nos ha pedido ninguna reunión, sí lo han hecho en la delegación de Cádiz para abordar su situación.

¿Y vosotros no levantáis el teléfono?

Como ya estaba convocada esta manifestación, pensamos que mejor no porque no queremos coartar. Está convocada y después nos reuniremos con ellos.

Es decir ¿vais a contactar con ellos tras el sábado?

Sí. Antes no porque pueden considerar que lo hacemos para intentar que no salgan a la calle. Nos gustaría que no lo hicieran, pero es el derecho fundamental de todos.

Usted es enfermera de profesión y fue viceconsejera de Salud durante la pandemia. Cuando ve que el PSOE apoya estas manifestaciones tras dejar la Sanidad como la dejó, según vosotros ¿qué siente?

En el PSOE veo una falta de contacto con la realidad y una falta de responsabilidad porque ellos saben cuál es la situación y la verdad y la realidad que dejaron a los andaluces.

El presupuesto de 2018 todavía era 1,5 millones de euros menor que el del año 2010 y saben en qué grado de obsolescencia tecnológica la dejaron y la situación de las infraestructuras. Ellos redujeron el 20% de los complementos variables y contrataban a los sanitarios por un día o cinco días, para ahorrarse el fin de semana; 15 días o un mes.

Cuatro años después no hay precariedad en el sistema sanitario público andaluz. Se ha estabilizado al 67% de la plantilla, entre plazas aprobadas en OPE e interinidades, y partíamos de un 30%. Ahora ningún contrato es inferior a seis meses. Ahí están los profesionales, yo no veo a ninguna plataforma como las había antes de eventuales pidiendo, por favor, estabilidad en el empleo.

El PSOE debe de hacer lectura retrospectiva y comprensiva lo que ha sido sus últimos diez años dentro del sistema sanitario público andaluz y yo le pido que la hagan.

Usted ya ha dicho en esta semana que los 12.000 sanitarios que se contrataron por el Covid serán renovados el 31 de diciembre ¿sabe ya cómo se va a recolocar? El Sindicato Médico Andaluz (SMA) se queja de que entre ellos hay muy pocos médicos.

Los médicos son los que hay. El SMA se puede quejar todo lo que quiera, pero no hay más. De esos 12.000, 1.019 lo son, y sí se van a renovar, aunque aún no sabemos cómo. En total se contrataron a 20.000 cuando teníamos a 5.000 personas ingresadas por Covid con un presupuesto extraordinario del Gobierno del año 2020 y 2021. En el año 2022 esto lo ha asumido a pleno pulmón el Gobierno andaluz.

Además, el resto, los otros 8.000 que no fueron renovados, también están trabajando todos en el sistema, pero tampoco hay médicos.

Marea Blanca dice que el sistema necesita 8.000 médicos, 4.000 en Atención Primaria y otros 4.000 en especialistas y el SMA cifran esta necesidad entre 1.000 y 1.500 ¿por qué cifra se decanta la Consejería de Sanidad para tener un servicio decente?

Yo me voy más a la cifra del SMA porque los que estamos cubriendo son jubilaciones. Entre 1.000 y 1.500 médicos son necesarios en Andalucía para mejorar el sistema. No obstante, desde 2018 contamos con 1.400 médicos más y 9.422 enfermeras más.

¿Cuánto está la media de pacientes al día?

La media está entre 30, 32 y 35 pacientes diarios. Cuando hablan de 60 es porque ese día un médico o dos o tres ha faltado. En teoría eso debería pasar esa jornada porque al día siguiente deberían activar el plan de continuidad asistencial. En algunos sitios está pasando y en otros CSIF nos decía que no estaba pasando así.

¿Tienen contabilizados cuántos profesionales sanitarios se quedan en el sistema público?

El número de profesionales que antes se quedaban en Andalucía cuando finalizan el MIR era del 50%, el resto se iba a la privada, a otra comunidad o fuera de España. Ahora se quedan ahora el 70% y de médicos de familia el 78%. También se lo agradecemos.

¿En qué se diferencia la situación de Madrid y Andalucía?

Tenemos cosas comunes las dos comunidades, pero son muy distintas todas las regiones. El principal problema es el déficit de profesionales, es el denominador común, pero cada región tiene una problemática distinta, como la dispersión geográfica.

"Si de verdad a todos nos importa la salud de las personas y creo sinceramente que es así, no debería haber huelga en Andalucía, pero no lo sé"

Por ejemplo, Madrid es una comunidad uniprovincial, lo tiene todo muy concentrado y necesita menos recursos y menos dinero para lo mismo. Andalucía, en cambio, si nos comparamos por población, necesita más profesionales y más presupuesto que Madrid. Igual que Castilla y León, que necesita más presupuesto que nosotros para una menor población porque tiene una mayor dispersión.

¿Cree que esa postura de reconocer la situación juega a favor?

Es que si no lo hacemos es un error, si un gestor no es capaz de reconocer los problemas que tiene que afrontar en su gestión difícilmente los va a poder solucionar.

¿Cree que en cuanto a la huelga en Andalucía puede llegar la sangre al río?

Si de verdad a todos nos importa lo importante y creo sinceramente que es así, no debería de llegar la sangre al río porque al final lo que tenemos que hacer es reconocer problemas, abordarlos y solucionarlos. Eso sí, no todos a la vez.

¿Ve lejos una huelga?

No lo sé. No me atrevo a decirle porque muchas veces nos nubla a los políticos lo que no es lo importante y aquí lo importante es la salud y bienestar de los pacientes.

La consejera de Salud, Catalina García, visita una residencia. Junta de Andalucía

¿Teme el contagio de las batas blancas de Madrid?

Temer tememos todos, el que al final los profesionales puedan pensar que lo que está pasando en Madrid les pueda pasar a ellos, que en cierta medida es verdad porque el déficit de médicos es el mismo aquí, pero bueno sabemos que no los podemos poner al servicio del sistema porque no los tenemos.

Sin embargo, el presupuesto de Sanidad por habitante en Andalucía sigue siendo uno de los más bajos...

Sí, pero el esfuerzo en cuatro años han sido de más de 4.000 millones de euros y hemos llegado al 7,4% del PIB.

¿Cómo va en Andalucía el desarrollo de la aplicación de la eutanasia?

Es una ley complicada, pero está funcionando la comisión, están haciendo un gran esfuerzo todos los que la conforman. Desde que se puso en marcha se han cursado 79 solicitudes, 29 favorables y 24 prestaciones.

¿Cree que Andalucía tiene posibilidades de acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública?

La petición encima de la mesa. La hizo el presidente de la Junta y nosotros también al Consejo Interterritorial. Creemos que tenemos posibilidades y esperemos que los criterios del Ministerio no sean excluyentes.

