Rafael Azor, el concejal conspiranoico de Vox: "En el 8-M hay mujeres que no son mujeres"

Rafael Azor, portavoz y único edil de Vox en el ayuntamiento granadino de Baza, ha saltado a la fama por sus declaraciones en el último pleno, celebrado el 24 de febrero. "No apoyo el 8-M porque no representan a la mujer real: al frente de ese movimiento hay mujeres que no son mujeres".

Azor no da "la misma importancia" a las mujeres que practican fútbol "que a los hombres porque hay deportes en los que el hombre tiene mucho más rendimiento", igual que "en el toreo", añade. Culmina afirmando que "no es que yo esté en contra de que las mujeres tengan equipos de fútbol, sino que no tienen el mismo rendimiento".

El concejal de Vox continuó: "A los hechos me consumo (sic), no hay que darse cuenta más que de los fichajes que hacen los equipos profesionales" mientras pedía algún nombre de una mujer que jugara en primera división.

Rafael Azor, concejal de Vox en Baza

"Yo creo que a todas las mujeres les gusta que les piropeen a no ser que amarguen", concluye en una intervención de apenas dos minutos con un contundente: "A todas las mujeres de verdad le gusta que les piropeen".

Por su parte, Vox decidió desmarcarse de las declaraciones de su concejal en el ayuntamiento granadino de Baza. Un comunicado de la formación de Abascal indicaba que las declaraciones de Azor "no están en absoluto en consonancia con el ideario político de nuestra formación y no representan nuestro modo de valorar el deporte femenino".

Azor, además, en esa misma intervención afirma que "desde que desenterraron a Franco se destapó la maldición de Tutankamón. Que lo vuelvan a enterrar en su sitio".

Teorías de la conspiración

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Baza es el único edil de esta formación. Azor tiene un blog propio donde, además de información sobre Vox, difunde teorías de la conspiración. En una de las últimas, pone en duda el esguince sufrido por Biden: "¿Tiene el cepo?" y aclara que "en EE. UU. lo llevan los detenidos y delincuentes".

Además, enlaza a páginas como Rafapal, uno de los más conocidos negacionistas de la pandemia y promulgador de teorías de la conspiración.

Bucear en su página personal es encontrar publicaciones trumpistas, llegando a poner en duda el proceso electoral estadounidense. De Baza a Washington a través de webs como The Gateway Pundit, un portal que comparte noticias pro-Trump.

Además, cuenta con un grupo de WhatsApp en el que se reúnen unos ochenta usuarios que comparten discusiones. Uno de los últimos mensajes es un vídeo en el que discute la eficacia de los medicamentos genéricos en comparación con los de marca.

Motero y empresario

Azor, además, es motero. Conduce una Honda Shadow 2100 y tiene un Mercedes 290, como consta en su declaración de bienes e intereses. En ella, a diferencia de sus compañeros en el Congreso, relaciona una decena de empresas de las que es administrador.

Es dueño de una cafetería que le trajo quebraderos de cabeza en la campaña a las municipales. Entonces tenía una deuda con la Seguridad Social de 7.000 euros por un conflicto laboral con sus trabajadores. También tiene alojamientos rurales y negocios de agricultura y ganadería.

Es dueño, en gananciales, de 14 terrenos, entre los que hay almendros, viñedos y fincas de secano y riego. En total, más de 20 hectáreas de propiedades. Cuenta también con un solar de 400 metros cuadrados, una nave industrial y una vivienda.