Podemos pide sancionar a los 52 diputados de Vox por no declarar sus "intereses" económicos

Unidas Podemos ha solicitado este martes a la Mesa del Congreso que proceda a abrir un expediente sancionador a los 52 diputados de Vox por no haber detallado en sus declaraciones de intereses los contratos laborales de los últimos cinco años, los regalos recibidos y las donaciones efectuadas.

La semana pasada, el Congreso publicó por primera vez las declaraciones de intereses económicos de todas sus señorías, en aplicación del Código de Conducta aprobado por las Cortes el pasado mes de octubre.

En ellas el diputado debía consignar detalles como las actividades que desarrolló en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y "que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos", así como los obsequios recibidos o las fundaciones y otras asociaciones a las que hayan contribuido.

Sin embargo, ninguno de los 52 diputados Vox dio ningún tipo de detalle en sus declaraciones y todos optaron por rellenar ese documento de una manera idéntica, señalando que su actividad está siempre al servicio del "interés superior de España" y en ningún caso se puede ver condicionada por otros factores.

Código de Conducta

Así las cosas, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sofía Castañón, ha anunciado que su grupo parlamentario ha pedido la apertura de un expediente sancionador a los 52 diputados de Vox por haber sido los únicos que han "vulnerado" el Código de Conducta de las Cortes.

En rueda de prensa desde el Congreso, Castañón ha dicho no entender los motivos que han llevado a los de Santiago Abascal a no rellenar, como el resto de sus señorías, la plantilla con sus intereses económicos, a no ser que respondan al hecho de que tengan "apellidos compuestos" o sean "herederos del expolio franquista".

"Pero, en cualquier caso, ya no es una cuestión únicamente de estética sino de ejercicio responsable de la representación de la ciudadanía", ha apostillado Castañón, recalcando que ese documento no supone una suerte de "pornografía bancaria" sino que sirve para dar "buena cuenta" de si los diputados tienen depositados o no sus intereses en grandes empresas y plataformas o en oligopolios.

"Entendemos que ese ejercicio de responsabilidad debe interpelar a toda la Cámara sin excepciones", ha insistido Castañón para justificar que Unidas Podemos reclame ahora al Congreso, a través de su portavoz, Pablo Echenique, la apertura de un expediente a los 52 diputados de Vox "por posible vulneración del Código de Conducta de las Cortes Generales", según reza el escrito registrado.