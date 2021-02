Concentración en Espartinas, pueblo de 'Espartaco', por negar usar el polideportivo a toreros

Profesionales y aficionados taurinos han dicho basta. Una gran parte del sector y vecinos de Espartinas, localidad natal del torero Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', se han concentrado esta tarde en los alrededores de la plaza de toros del municipio en defensa de la Fiesta de los toros.

A la cita han asistido más de un centenar de personas. Entre ellas, el propio 'Espartaco', los diestros José Antonio Campuzano, Pablo Aguado, Roca Rey o Víctor Puerto, Javier y Borja Jiménez, ganaderos y empresarios como Ramón Valencia y José María Garzón, y dirigentes del PP de Sevilla, entre otros.

En Espartinas el PSOE gobierna a casi sus 16.000 vecinos, pero el ataque ha venido por parte del segundo teniente de alcalde de la localidad, José María Calado (IU), quien se ha mostrado tajante al respecto. "Mientras nosotros estemos en el Ayuntamiento no se autorizará ningún tipo de actividad taurina", aseguró a ABC hace unos días. Calado señaló también que en su ideología política "no tiene sitio la tauromaquia".

La polémica que ha hecho saltar la chispa ha sido la prohibición por razones ideológicas del uso de las instalaciones deportivas para el entrenamiento del torero Juan Leal y del banderillero Agustín de Espartinas, residentes allí. Según los promotores de la protesta, tampoco pueden utilizar la plaza de toros. El coso fue inaugurado en 2005 y Antonio Ruiz 'Espartaco', padre de Juan Antonio, llegó a dirigir en estas instalaciones una escuela taurina.

Posteriormente, la alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos (PSOE), recibió a ambos profesionales y les negó que la localidad aljarafeña se hubiera declarado antitaurina. No obstante, volvió a rechazar el uso del pabellón deportivo por "no encontrarse federados en ningún deporte", si bien les ofreció la caseta municipal para sus entrenamientos.

La regidora recalcó que el segundo teniente de alcalde había realizado esas declaraciones a "título estrictamente personal" y llegó a comprometerse con los toreros para que pudieran usar la plaza de toros cuando estuviera rehabilitada. Sin embargo, no despejó el futuro taurino del recinto, que ahora permanece sin uso y sumido en un imparable proceso de abandono.

Al comienzo de la concentración, varios efectivos policiales se convirtieron en protagonistas al intentar disuadirla procediendo a indentificar a algunos de los responsables. Finalmente, el acto se desarrolló con normalidad entre gritos de libertad.

"Me duele"

En conversación con EL ESPAÑOL, 'Espartaco' se siente "dolido" con esta situación. "No por mí, sino por los chavales que quieren entrenar y elegir libremente dedicarse a esto". No obstante, tiene claro que lo ocurrido es por el criterio de una persona -refiriéndose al concejal-. "Esto tiene su importancia porque no se puede acortar la libertad de las personas, siempre que estén dentro de la ley, pero este señor hoy gobierna y mañana no".

El diestro Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' durante la concentración. Cedida

A su juicio, "el pueblo no tiene nada que ver. En mi pueblo siempre confío". 'Espartaco' insiste en que el toreo "no tiene ideologías". "Ya está bien, que no nos pongan más trabas, que ya tenemos suficiente con la Covid-19".

Por su parte, la Fundación del Toro de Lidia (FTL) ha emitido un comunicado en el que recuerdan al Ayuntamiento de Espartinas que los tribunales se han pronunciado de forma tajante sobre la exigencia legal que los poderes públicos tienen de salvaguardar la tauromaquia.

La gestión de la plaza

La FTL, además, ha solicitado la gestión de la plaza de toros de Espartinas tras las declaraciones del segundo teniente de alcalde y recuerda que esos actos "podrían ser contrarios a la libertad de los ciudadanos, así como profundamente anticonstitucionales".

La localidad ha dado seis matadores de toros, Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', su padre Antonio y su hermano Francisco, Agustín de Espartinas y Javier y Borja Jiménez. En gran parte es conocida a nivel nacional, gracias a la saga taurina de los 'Espartaco'. Precisamente un monumento al diestro local preside la entrada del coso.

En su ruedo se han celebrado espectáculos de primer nivel, así como festejos de promoción y festivales. El último oficial celebrado tuvo lugar el 15 de abril de 2018 cuando el rejoneador Diego Ventura se encerró con seis toros en solitario.