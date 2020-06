Los okupas del chalé de Sevilla se van en un deportivo: "Han vivido por lo menos 15 personas"

A Francisco, a Macarena y a su bebé, por el momento, se les ha acabado la pensadilla de ver okupado el chalé de la localidad de Gines. Por el inmueble habían pagado una señal a una entidad bancaria. A última hora de este sábado se fueron los últimos que han pasado por la casa, que tiene piscina y jardín.

"Han vivido por lo menos 15 personas en distintos momentos. Son una mafia. No lo hacen por necesidad". Lo más sorprendente es que uno de ellos se marchó en un coche deportivo de alta gama. Le han comunicado la matrícula a la Guardia Civil. Francisco entiende que han cometido un delito, señala en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Como vivían con la luz y el agua enganchados el Ayuntamiento les ha cortado el suministro y, tras nuevas negociaciones con los dueños y con el propio alcalde de la localidad, Romualdo Garrido (PSOE), han abandonado la casa.

Del chalé aún no tenían las escrituras, aún no habían firmado la hipoteca, sólo habían dado la señal. Lo hicieron el pasado mes de febrero. "Ahora vamos a acelerar estos trámites para poder mudarnos cuanto antes y no vuelva a ser okupado". Pensaban poder vivir en la casa desde la pasada primavera pero el Covid-19 y estos okupas se lo impidieron.

"Nos gusta la casa"

Francisco siempre ha negociado con una única persona. Él, de unos 20 años, fue quien le pidió 3.500 euros para irse y el que le dijo que no se iban porque les gustaba la zona, tenían perro y querían una casa con jardín. Tampoco descarta que éste haya cobrado por dejar vivir allí desde el pasado mes de febrero a, al menos, 15 personas.

"Estamos muy contentos. Afortunadamente ya hemos podido entrar y el interior está muy sucio pero no está destrozado. El jardín sí lo está", remarca Francisco. A su vez, ha agradecido a los vecinos que durante esta semana han participado todos los días en las concentraciones que se organizaban en los alrededores para presionar a los okupas.

Reuniones políticas

En los últimos días Francisco y Macarena han mantenido reuniones en el Ayuntamiento de Gines para pedirles ayuda. También dirigentes de Vox en Sevilla -entre ellos el diputado provincial Rafael García Ortiz-, les ha acompañado en estas concentraciones.

Esta formación ha puesto en marcha una campaña anti-okupas ante la proliferación de asaltos a viviendas que se han incrementado de manera notable en los últimos días. Recientemente en la localidad sevillana de Espartinas otros okupas se instalaron en un chalé, pero sus dueños también han conseguido echarlos.