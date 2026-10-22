Pedro Sánchez en 'La Revuelta': última hora, en directo | David Broncano entrevista al presidente del Gobierno en TVE
El presidente del Gobierno asistirá a La Revuelta a las 21:40 como parte de su precampaña para las elecciones generales del 29N.
Pedro Sánchez visita La Revuelta de David Broncano a partir de las 21:40 horas.
Se trata de la primera visita del presidente del Gobierno al formato desde su llegada a La 1 de TVE.
David Broncano lanzó públicamente una invitación a los líderes de las principales fuerzas políticas de cara a las elecciones del 29-N. Pedro Sánchez fue el primero en confirmar y aceptar acudir al programa.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta', última hora | ¿Dónde puedo verlo en directo?
La intervención del presidente del Gobierno en el espacio de David Broncano puede seguirse esta misma noche en abierto a través de La 1 de TVE. La emisión dará comienzo a partir de las 21:45 horas, justo al finalizar la segunda edición del Telediario.
Para quienes prefieran la opción digital o en línea, el programa estará disponible en directo y bajo demanda en la plataforma gratuita RTVE Play.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta' | El programa tira de ironía en redes para su invitación a Alberto Núñez Feijóo
El perfil oficial de 'La Revuelta' ha reaccionado en X tras la confirmación de Pedro Sánchez con un guiño directo al líder de la oposición. Con un mensaje desenfadado, el programa ha pedido irónicamente a sus seguidores que convenzan a Feijóo para asistir al plató.
La publicación refuerza la propuesta de Broncano de entrevistar a los candidatos clave antes de las generales del 29 de noviembre.
Me he reído, pero mejor mandadnos vosotros a Feijóo, va— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2026
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Sánchez acepta un 'cara a cara' con Feijóo el 16-N y rechaza que el debate a cuatro del día 26 sea en Atresmedia como pide el PP
Pedro Sánchez ha aceptado este jueves participar en un debate "cara a cara" en una cadena privada con Alberto Núñez Feijóo el lunes 16 de noviembre, fecha que los populares ya habían aceptado previamente.
A través de un comunicado, los socialistas informan también de que aceptan la invitación de RTVE para participar en un debate de los cuatro candidatos de los principales partidos políticos el jueves 26 de noviembre. En este caso, los populares habían confirmado su asistencia si éste se celebrara en un canal privado.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta', última hora | ¿A qué hora empieza el programa?
La entrevista de Pedro Sánchez en La Revuelta está programada para emitirse a partir de las 21:45 horas en La 1 de TVE y en RTVE Play.
La visita de Sánchez se enmarca en la precampaña de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta', hoy en directo | El presidente del Gobierno será entrevistado por David Broncano
El equipo de La Revuelta lanzó una invitación formal a los líderes de los cuatro principales partidos políticos para participar en el formato durante la precampaña. Pedro Sánchez fue el primero en confirmar su asistencia.
El presidente del Gobierno visitará el programa de David Broncano a las 21:40.