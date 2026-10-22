Pedro Sánchez en 'La Revuelta': última hora, en directo | David Broncano entrevista al presidente del Gobierno en TVE

Pedro Sánchez visita La Revuelta de David Broncano a partir de las 21:40 horas.

Se trata de la primera visita del presidente del Gobierno al formato desde su llegada a La 1 de TVE.

David Broncano lanzó públicamente una invitación a los líderes de las principales fuerzas políticas de cara a las elecciones del 29-N. Pedro Sánchez fue el primero en confirmar y aceptar acudir al programa.