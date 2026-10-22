Pedro Sánchez en 'La Revuelta' de David Broncano hoy, en directo | Última hora de la entrevista al presidente del Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude como invitado a La Revuelta de David Broncano en TVE.
Pedro Sánchez visita por primera vez a La Revuelta de David Broncano desde que el programa se incorporó a La 1 de TVE. La entrevista está prevista para las 21:40 horas.
El programa puede seguirse en directo a través de La 1 de TVE y RTVE Play, la plataforma de emisión en línea de la cadena pública.
David Broncano invitó formalmente a los cuatro líderes políticos a participar en La Revuelta durante la precampaña. Pedro Sánchez ha sido el primero en acudir, mientras que Ada Colau ya ha confirmado su asistencia.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta' de David Broncano | España en vilo
Todos los telespectadores de España están en vilo conjeturando si David Broncano le lanzará al presidente del Gobierno las preguntas más esperadas en su inminente entrevista en La Revuelta.
Pero no nos referimos a la pregunta de si promovió dentro de su partido unas cloacas para hostigar a jueces, fiscales y periodistas que investigaban su corrupción familiar. O si sacó tajada de alguna manera a cambio del rescate irregular de la venezolana Plus Ultra. O si usó a su fiscal general como sicario contra Ayuso. O si obtuvo gracias a su vinculación familiar con el negocio de la prostitución alguna clase de “Sauna Files” para lanzar su carrera política. O si tuvo algo que ver con el "fundraising" nepotista de Begoña para su máster. O incluso qué le debe el PSOE a Marruecos.
No. Hablamos de las llamadas “preguntas clásicas” que el cómico formula a todos sus invitados: cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes y cuánto dinero tienes en el banco.
Todas las demás, si no se las plantearon los sedicentes periodistas de la casa en su entrevista del pasado septiembre, es dudoso que se las vaya a hacer Broncano, mordiendo la mano de quien le ha dado de comer con casi 60 millones de euros para alojar su sainete en TVE.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta', hoy en directo | ¡Cuenta atrás para el inicio del programa!
A escasos minutos de comenzar la emisión, la presencia del presidente del Gobierno en La Revuelta ha generado una enorme expectación mediática y en las redes sociales.
El candidato del PSOE será el primero de los cuatro líderes políticos en visitar el programa, después de que David Broncano les extendiera una invitación formal en el marco de la precampaña del 29N.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta' de David Broncano hoy | Ada Colau acepta la propuesta y será la próxima invitada
La exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplia ha confirmado a través de X su intención de visitar La Revuelta de David Broncano con pulla a Núñez Feijóo: "Broncano, acepto encantada. Y de paso te traigo una pizza, que dice Feijóo que así no se te puede desalojar".
Colau seguirá así los pasos de Pedro Sánchez, que será el primer invitado en aceptar la propuesta del presentador del programa.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta' de David Broncano | ¿Dónde puedo verlo en directo?
La entrevista de David Broncano a Pedro Sánchez se puede ver en directo a través de la televisión convencional sintonizando La 1 de TVE. La retransmisión dará comienzo a partir de las 21:45 horas, ocupando el espacio del access prime time justo al término del Telediario 2.
Para ver el programa en directo vía internet o desde dispositivos móviles, la emisión estará disponible en la plataforma gratuita RTVE Play.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta' de David Broncano | ¿A qué hora empieza el programa?
El programa conducido por David Broncano comenzará su emisión a las 21:45 horas en La 1 de TVE y RTVE Play. El espacio arranca puntualmente tras la emisión del bloque informativo del Telediario 2 y la sección de Deportes.
La cita de esta noche mantendrá la franja habitual del access prime time de la televisión pública.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta', en directo | El presidente del Gobierno opta por Broncano mientras mantiene en vilo a Jordi Wild
Pedro Sánchez acude hoy a La Revuelta convirtiéndose en el primer candidato en confirmar su asistencia a la ronda de entrevistas para el 29-N.
En contraste, el presidente del Gobierno no ha respondido al ultimátum del podcaster Jordi Wild para participar en su especial electoral en YouTube (The Wild Project) mientras Feijóo, Abascal y Ada Colau ya han dado el 'sí'.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta', última hora | ¿Visitarán otros políticos el programa de David Broncano?
Tras confirmar la visita de Pedro Sánchez, el presentador de La Revuelta anunció que ha enviado invitaciones formales a otros líderes políticos de cara a los comicios del 29-N, destacando a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.
Además, avanzó que la próxima semana acudirá otro representante del ámbito político al programa, aunque de momento no se ha revelado su identidad.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta' | ¿A qué hora es el programa?
La emisión de La Revuelta está fijada a partir de las 21:45 horas en La 1 de TVE y en la plataforma en línea RTVE Play. La cita se produce en su franja habitual de access prime time, justo al terminar la segunda edición del Telediario.
El encuentro de David Broncano con el presidente del Gobierno dará inicio al programa especial en directo en el Teatro Albéniz.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta', última hora en directo | ¿Cuándo fue la última visita del presidente del Gobierno a un programa de televisión?
El presidente del Gobierno visita hoy mismo, 22 de octubre, el plató del espacio conducido por David Broncano. Se trata de su debut en directo en el programa desde que este inició su andadura en La 1 de TVE.
Anteriormente, sus apariciones en grandes formatos de entretenimiento generalista se concentraron en las elecciones de 2023, en espacios como El Hormiguero o pódcasts dirigidos al público joven.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta' | El PSOE ante la visita del presidente del Gobierno al programa: "Vuestro futuro depende de esto"
La cuenta oficial del PSOE ha respondido con ironía al anuncio del programa dirigiéndose directamente a David Broncano: "A ver, David, el futuro del programa depende de esta entrevista".
La publicación utiliza el tono desenfadado habitual del formato para calentar motores antes de la emisión.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta', última hora | ¿Dónde puedo verlo en directo?
La intervención del presidente del Gobierno en el espacio de David Broncano puede seguirse esta misma noche en abierto a través de La 1 de TVE. La emisión dará comienzo a partir de las 21:45 horas, justo al finalizar la segunda edición del Telediario.
Para quienes prefieran la opción digital o en línea, el programa estará disponible en directo y bajo demanda en la plataforma gratuita RTVE Play.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta' | El programa tira de ironía en redes para su invitación a Alberto Núñez Feijóo
El perfil oficial de 'La Revuelta' ha reaccionado en X tras la confirmación de Pedro Sánchez con un guiño directo al líder de la oposición. Con un mensaje desenfadado, el programa ha pedido irónicamente a sus seguidores que convenzan a Feijóo para asistir al plató.
La publicación refuerza la propuesta de Broncano de entrevistar a los candidatos clave antes de las generales del 29 de noviembre.
Me he reído, pero mejor mandadnos vosotros a Feijóo, va— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2026
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Sánchez acepta un 'cara a cara' con Feijóo el 16-N y rechaza que el debate a cuatro del día 26 sea en Atresmedia como pide el PP
Pedro Sánchez ha aceptado este jueves participar en un debate "cara a cara" en una cadena privada con Alberto Núñez Feijóo el lunes 16 de noviembre, fecha que los populares ya habían aceptado previamente.
A través de un comunicado, los socialistas informan también de que aceptan la invitación de RTVE para participar en un debate de los cuatro candidatos de los principales partidos políticos el jueves 26 de noviembre. En este caso, los populares habían confirmado su asistencia si éste se celebrara en un canal privado.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta', última hora | ¿A qué hora empieza el programa?
La entrevista de Pedro Sánchez en La Revuelta está programada para emitirse a partir de las 21:45 horas en La 1 de TVE y en RTVE Play.
La visita de Sánchez se enmarca en la precampaña de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre.
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta', hoy en directo | El presidente del Gobierno será entrevistado por David Broncano
El equipo de La Revuelta lanzó una invitación formal a los líderes de los cuatro principales partidos políticos para participar en el formato durante la precampaña. Pedro Sánchez fue el primero en confirmar su asistencia.
El presidente del Gobierno visitará el programa de David Broncano a las 21:40.