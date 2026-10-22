Pedro Sánchez en 'La Revuelta' de David Broncano hoy, en directo | Última hora de la entrevista al presidente del Gobierno

Todos los telespectadores de España están en vilo conjeturando si David Broncano le lanzará al presidente del Gobierno las preguntas más esperadas en su inminente entrevista en La Revuelta.

Pero no nos referimos a la pregunta de si promovió dentro de su partido unas cloacas para hostigar a jueces, fiscales y periodistas que investigaban su corrupción familiar. O si sacó tajada de alguna manera a cambio del rescate irregular de la venezolana Plus Ultra. O si usó a su fiscal general como sicario contra Ayuso. O si obtuvo gracias a su vinculación familiar con el negocio de la prostitución alguna clase de “Sauna Files” para lanzar su carrera política. O si tuvo algo que ver con el "fundraising" nepotista de Begoña para su máster. O incluso qué le debe el PSOE a Marruecos.

No. Hablamos de las llamadas “preguntas clásicas” que el cómico formula a todos sus invitados: cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes y cuánto dinero tienes en el banco.

Todas las demás, si no se las plantearon los sedicentes periodistas de la casa en su entrevista del pasado septiembre, es dudoso que se las vaya a hacer Broncano, mordiendo la mano de quien le ha dado de comer con casi 60 millones de euros para alojar su sainete en TVE.