Pedro Sánchez en 'La Revuelta' hoy: última hora, en directo | Siga la entrevista de David Broncano al presidente del Gobierno

El reproche más comprometedor que ha sido capaz de hacerle Broncano a Sánchez es que no ha sido lo suficientemente ambicioso en lo referente al cambio climático. Es usted bueno, presidente, pero no lo suficiente.

Lo que en principio iba a tratarse de una entrevista se ha convertido, de forma inopinada, en un soporífero coloquio repleto de simplezas sobre los retos y desafíos de la inteligencia artificial, uno de los que podría albergar alguno de esos foros donde los invitados sólo van por compromiso o para hacer "networking". Pero ya se sabe que, en el ecosistema cómico del audiovisual español actual (extensión de la política por otros medios), lo de menos es que el humor haga gracia.

Cuando he despertado de la cabezadita a la que me ha sido imposible resistirme, el presidente seguía allí. He oído que cantaban la palabra "Lorca", quien como todo el mundo sabe es el único escritor que ha existido nunca en España. Ovación arrebatada del respetable. Teniendo en cuenta que la entrevista está grabada antes de la emisión, ojalá poder reproducir el vídeo a velocidad 1,5x, como sí permite YouTube.