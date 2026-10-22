Pedro Sánchez en 'La Revuelta' hoy: última hora, en directo | Siga la entrevista de David Broncano al presidente del Gobierno
Pedro Sánchez responde a las preguntas de David Broncano durante su visita a La Revuelta en La 1 de TVE.
Pedro Sánchez acude por primera vez a La Revuelta de David Broncano desde que el programa se incorporó a La 1 de TVE.
El presidente del Gobierno ha asegurado que "aspira a renovar cuatro años" y ha ofrecido a Broncano que el programa siga en emisión cuatro años más.
Sánchez ha afirmado que en su Gobierno se ha construido un millón de viviendas en España. Según el Ministerio de Vivienda, en 2025 se terminaron 88.254 viviendas, un 10% menos que en 2024.
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Sánchez carga contra los fondos a los que él mismo cortejó
Sánchez culpa del problema de la vivienda a los "aticazos y fondos buitre": "A esos hay que poner pie en pared con sus abusos y amenazas".
Pero la hemeroteca le deja en evidencia. En julio de 2021, en Nueva York, se reunió con altos cargos de grandes gestoras como Blackstone y, después, con Larry Fink, presidente de BlackRock.
En enero de 2023 volvió a verse con Fink en Davos y celebró que BlackRock y Mubadala "confían en nuestras buenas perspectivas económicas".
Tres años después, los grandes fondos se han convertido en el blanco de su campaña.
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Han cantado Lorca
El reproche más comprometedor que ha sido capaz de hacerle Broncano a Sánchez es que no ha sido lo suficientemente ambicioso en lo referente al cambio climático. Es usted bueno, presidente, pero no lo suficiente.
Lo que en principio iba a tratarse de una entrevista se ha convertido, de forma inopinada, en un soporífero coloquio repleto de simplezas sobre los retos y desafíos de la inteligencia artificial, uno de los que podría albergar alguno de esos foros donde los invitados sólo van por compromiso o para hacer "networking". Pero ya se sabe que, en el ecosistema cómico del audiovisual español actual (extensión de la política por otros medios), lo de menos es que el humor haga gracia.
Cuando he despertado de la cabezadita a la que me ha sido imposible resistirme, el presidente seguía allí. He oído que cantaban la palabra "Lorca", quien como todo el mundo sabe es el único escritor que ha existido nunca en España. Ovación arrebatada del respetable. Teniendo en cuenta que la entrevista está grabada antes de la emisión, ojalá poder reproducir el vídeo a velocidad 1,5x, como sí permite YouTube.
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Sánchez se inventa un millón de viviendas
Sánchez asegura que en los últimos años se ha construido un millón de viviendas en España. Los datos de su propio Gobierno lo desmienten.
Según el Ministerio de Vivienda, en 2025 se terminaron 88.254 viviendas, un 10% menos que en 2024. Al ritmo actual, de unas 100.000 al año, ni sumando todo su mandato desde 2018 se llega a esa cifra.
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Broncano echa en cara a Sánchez su falta de trabajo para mejorar el acceso a la vivienda: "¡Os habéis esperado muy al final, eh!"
El cómico David Broncano echó en cara este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su falta de trabajo desde el Ejecutivo para mejorar el acceso a la vivienda de los españoles.
"Os habéis esperado muy al final, eh Pedro, a octubre del 2026", dijo Broncano al abrir el melón del acceso a la vivienda, uno de los caballos de batalla de La Revuelta.
"Que habéis llegado tarde es evidente (...) La gente tiene una decepción con respecto al PSOE", le espetó Broncano a Sánchez, cuando trató de defender su política.
Fue la primera vez en que los asistentes entregaron un aplauso crítico a Sánchez.
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Duelo de balbuceos
Los balbuceos de Broncano mientras interpreta la pantomima de preguntas incómodas al entrevistado son enternecedores. Hasta donde me alcanza la memoria, nunca un tartamudo había llegado tan lejos en la televisión, y eso es un éxito incontestable que puede apuntarse la España diversa del Gobierno de Coalición Progresista.
Tampoco Sánchez le va a la zaga a su entrevistador en lo que a farfulla se refiere. Basta con sacarle mínimamente del carril para que le cortocircuite el software que le han insertado en el colodrillo sus consejeros áulicos antes de salir de La Moncloa.
No hace falta jurar que el público objetivo para la dramaturgia partidista desplegada por Sánchez son los párvulos mentales. Sin que nadie le dé pie para ello, el presidente se cuelga un pin con el rótulo de "Perro Sanxe" y un corazón como si fuera un niño tonto; se da a acariciar a un perro de peluche; y masculla, con una ocurrencia a decir verdad poco celebrada (será "culpa del algoritmo", como dice Sánchez), "más sabe el perro por viejo que por perro". Un 'claim' que su director de campaña le ha insistido que tenía que soltar como fuera
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Sánchez, sobre sus 8 años al frente del Gobierno: "La alternancia es buena, pero cuando metes en la ecuación a Vox todo cambia"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró este jueves su desdén ante las peticiones de favorecer la alternancia al frente del Gobierno
"La alternancia es buena, pero cuando metes en la ecuación a Vox, todo cambia", dijo Sánchez en La Revuelta.
Preguntado por David Broncano acerca de los ocho años que lleva Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo y su aspiración a seguir en la Moncloa, a pesar de su elogio por la alternancia en el poder, aseguró que la entrada de Vox en el Gobierno "solo te lleva a involución".
"No debemos permitir que avance el pasado", dijo.
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Sánchez culpa a los "algoritmos" del auge de la "ultraderecha" y lo mezcla con la pornografía infantil
Sánchez ha encontrado al responsable del crecimiento de la "ultraderecha". Son los "algoritmos", porque "te dirigen hasta la conversación. Hemos pecado de ingenuos de que la tecnología es neutra".
Dice que ha hablado del asunto con los dueños de las grandes tecnológicas, aunque se guarda los nombres: "Me he reunido con tecnoligarcas, no te voy a decir quién".
Sánchez ha mezclado en la misma respuesta la "ultraderecha" y la pornografía infantil hecha con inteligencia artificial: "Lo que hacen las plataformas es jugar con imágenes de menores con contenidos sexuales, como permite la IA".
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La Junta Electoral resuelve que el CIS de Tezanos "vulnera la ley" al ocultar los datos que explican cómo 'cocina' sus resultados
La Junta Electoral Central (JEC) ha resuelto que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por José Félix Tezanos, vulneró la ley electoral al no comunicar al PP dentro del plazo legal los datos clave del barómetro de octubre de 2026.
Se trata de toda la metodología de trabajo desagregada para descubrir cómo elabora sus resultados y cocina los resultados de sus encuestas, siempre desviadas de las del resto de empresas demoscópicas.
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Sánchez: "Yo no me pongo nota, eso se lo pido a Tezanos"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se negó este jueves a poner nota a su trabajo al frente del Ejecutivo, tal y como le propuso David Broncano en La Revuelta.
"Yo no me pongo nota, eso se lo pido a Tezanos", dijo en referencia a la polémica gestión que José Félix Tezanos ha hecho del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Broncano le replicó con sorna: "Entonces, diez sobre diez".
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Pedro Sánchez asegura que sabía que "lo de Rufián no iba a funcionar"
David Broncano le ha preguntado a Pedro Sánchez cuál es su partido político preferido: "Creo que he demostrado en estos ocho años que me puedo entender con casi todos los partidos. Nosotros desde luego no vamos a pactar con Vox. Creo que hay buenos partidos, muy buenos políticos".
Además, ha hablado de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz: "Con Yolanda Díaz me he entendido muy bien. Yo no entiendo que vaya a estar fuera, porque me parece una de las políticas más en forma que hay ahora".
Por otra parte, Sánchez habló de la iniciativa de Rufián de aglutinar a la izquierda: "Yo sabía que lo de Rufián no iba a funcionar. ERC, que es un partido con el que nos hemos entendido, es un partido independentista".
Además, le echa la culpa "al algoritmo" de la polarización de la sociedad: "Al final son los que te dirigen la conversación. Hemos pecado de ingenuos pensando que la tecnología es neutra".
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La claque no está revuelta
El regidor está haciendo un trabajo francamente excelente. La claque aplaude cada eslogan de campaña de Sánchez. No ha visto alterada su costumbre de que los únicos oyentes de sus monsergas sean siempre un auditorio cautivo seleccionado para jalearle en un entorno controlado (como el programa de Broncano).
Preguntado por el balance de su legislatura, el único logro gestor que ha alcanzado a esgrimir Sánchez es un reguero de subsidios invertidos en comprar los votos que no puede fabricar con la 'ley de nietos', y en dopar el simulacro de prosperidad que es la economía española de la que tanto está presumiendo en TVE.
Es una lástima, por otro lado, que entre el carrusel de imágenes cómicas del presidente que han proyectado no haya puesto el realizador la icónica foto de Sánchez con Aldama, o esa instantánea inmortal junto a Ábalos, Koldo y Cerdán.
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Sánchez, sobre Ábalos: "Crees conocer a la gente y de repente te quedas helado"
Sánchez ha calificado de "decepción doble" los casos de corrupción protagonizados por José Luis Ábalos: "Crees conocer a la gente y de repente se desvela una cara en determinados colaboradores que te quedas helado"
El presidente sigue sin explicar por qué lo cesó como ministro de Transportes en julio de 2021 y, dos años después, lo rescató como cabeza de lista del PSOE por Valencia en las generales de 2023.
El Supremo condenó en junio a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
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Sánchez convierte en broma el hackeo de su móvil que su Gobierno elevó a asunto de Estado: "Lo que tendrán son fotos familiares"
Sánchez ha quitado hierro al hackeo de su teléfono con Pegasus: "Lo que tendrán son fotos familiares, si me han robado algo".
Hace cuatro años, su Gobierno no lo veía así. Moncloa convocó una rueda de prensa de urgencia un festivo, el 2 de mayo de 2022, para anunciar el espionaje. Del móvil del presidente salieron más de 2,7 gigas de información.
Días después, cesó a la directora del CNI, Paz Esteban. A día de hoy, la autoría del ataque sigue sin determinarse, aunque todas las sospechas apuntan a Marruecos.
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El invitado "VIP" de La Revuelta aplaude las bromas sobre "acabar con el Rey"
Durante el intercambio de regalos entre Pedro Sánchez y David Broncano, el presidente del Gobierno le ha entregado un tablero de ajedrez, teniendo en cuenta la pasión del presentador por este juego de mesa.
En ese momento, el director del programa, Ricardo Castella ha señalado: "Es un juego que va de cargarse al rey, ya me imagino mañana los titulares", un comentario que ha provocado las risas de Sánchez.
A continuación, el invitado "VIP" del programa, un punkie de cresta verde elegido por los asistentes ha aplaudido la broma. El invitado lleva en su camiseta un eslogan típico del punk de los 80: "Ni patria ni rey ni Dios ni amo".
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Pedro Sánchez reconoce fallos en la gestión de la situación de Ceuta: "En términos objetivos, podríamos haberlo gestionado mejor"
Pedro Sánchez toca uno de los asuntos más candentes de los últimos tiempos, con la situación de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes: "En términos objetivos podríamos haberlo gestionado mejor. Hemos tratado de tener unas relaciones lo más constructivas posibles con Marruecos, pero la fronteras con Ceuta y con Melilla son de las más complicadas. De un lado al otro de la frontera tienes una renta per cápita ocho veces superior".
"Necesitas la cooperación para poder frenar de su parte esa llegada tan masiva. Cuando llegó el 30 y 31 de julio, tanto ellos (por Marruecos) como nosotros tuvimos una decisión que tomar. ¿Cómo repeles esa avalancha de gente? Murieron 141 personas, pero si hubiéramos hecho algo más agresivo estaríamos hablado de algo mayor", cuenta Sánchez.
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Sánchez admite que su peor error fue Ábalos, pero asegura que "no lo vio venir"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este jueves que entre sus "peores errores" al frente del Ejecutivo están los casos de corrupción que han asolado a su equipo, especialmente los del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
"Los casos de corrupción que he sufrido en mi partido, con Ábalos, han sido una decepción enorme. Eso ha sido un error", dijo a David Broncano en La Revuelta.
Sin embargo, Broncano le replicó: "¿Pero algo te viste venir algún día?
A lo que el candidato socialista a seguir en la Moncloa lo negó tajantemente. "De verdad que no. Crees conocer a la gente y de repente se desvela una cara que te quedas helado".
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Guionizados hasta los parpadeos
Salta a la vista que Broncano le ha puesto al presidente en bandeja los chascarrillos pseudocríticos para que el invitado remate a portería vacía. Las menciones a las encuestas del prevaricador Tezanos, sus desavenencias con Felipe González, la infección de su móvil por el software Pegasus... Se trata de que Sánchez aparezca como alguien capaz de reírse de sí mismo.
De momento, el presidente saliente ya le ha garantizado a Broncano que le renovará si revalida mandato en las elecciones del 29-N. O sea, algo parecido a lo que ha hecho al prometer a los funcionarios que les subirá el sueldo y, a los pensionistas, que les actualizará la pensión.
Por lo demás, todo resulta tan artificial como cabía esperar. En Sánchez, precipitado quintaesenciado de la mercadotecnia política, todo está programado por su ejército de asesores en comunicación política. Hasta el parpadeo del presidente está guionizado.
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Sánchez desprecia a la prensa más crítica con él: "No tengo por qué amargarme la vida"
Nuevo ataque de Pedro Sánchez a los medios. Preguntado por Broncano si lee OKDiario, el presidente ha respondido con desdén: "Yo no tengo por qué amargarme la vida".
"Yo leo las cabeceras tradicionales. Leo 'La Vanguardia', 'El País', ‘eldiario.es', Infolibre'... El resto se lo dejo a la Secretaria de Estado de Comunicación y que ella me cuente", ha añadido, menospreciando al resto de cabeceras.
De las cuatro medios que cita, solo 'El País' y 'La Vanguardia' figuran entre los diez diarios más leídos en septiembre, según GfK DAM.
Fuera de su lectura queda EL ESPAÑOL, líder con 16,63 millones de usuarios únicos.
No siempre fue así. En noviembre de 2015, cuando jugó al ping-pong en la redacción de este periódico, Sánchez aseguró que leía EL ESPAÑOL. "Leo EL ESPAÑOL y El País. En eso no puedo elegir. Tengo el corazón partido".
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Broncano, al inicio de la entrevista: "Hoy tenemos al presidente del Gobierno… por poco tiempo”
El cómico David Broncano comenzó la entrevista a Pedro Sánchez en La Revuelta con una pulla al jefe del Gobierno: "Hoy tenemos al presidente del Gobierno… por poco tiempo”.
Nada más tomar la palabra el candidato socialista a la Moncloa le replicó: "Luego me dicen que esta televisión es mía.”
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Las joyas incautadas a Zapatero: entre 600.000 € y dos millones, según la calidad de las piedras, afirman los expertos
Las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero tendrían un valor de mercado de entre 600.000 euros y un millón de euros, según las estimaciones a la baja realizadas por expertos consultados por EL ESPAÑOL.
En realidad, esa cuantía podría duplicarse y hasta cuadriplicarse, en función de la calidad de las piedras. Se necesitaría un análisis más profundo para determinar si son zafiros y la propia calidad de los diamantes.