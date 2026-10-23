Pedro Sánchez en 'La Revuelta': última hora, en directo | La entrevista de David Broncano al presidente del Gobierno

Al término del somnífero recital, no resulta difícil entender por qué Sánchez ha preferido venir a recibir pellizquitos de monja adobados de coña al carnaval de Broncano, antes que aceptar la invitación para participar en el pódcast de Jordi Wild, en una entrevista que prometía, a diferencia de esta, ser árida y sometida a verificación.

Sería faltar a la verdad afirmar que Sánchez carece de las dotes de escalada orgánica que sólo están al alcance de los más avezados hombres políticos (aventureros sin sentido del pecado), y que se desarrollan por definición entre bambalinas. Pero todo lo que supone escucharle en un foro público, así en entrevistas como en el Parlamento, se vuelve una experiencia sumamente insufrible.

El autómata al que han dado cuerda en Ferraz casi consigue convencernos de que ni su mujer ni su hermano le deben su medro, que García Ortiz fue un fiscal general excelente, que ignoraba las andanzas de Ábalos, que Maricarmen le importa de verdad o que las joyas que Zapatero escondió en su caja fuerte eran un regalito inocente.

Broncano ha dejado pasar la oportunidad de preguntarle al presidente si, después del sentido beso a Begoña en el mitin de Fuenlabrada, ha aumentado la frecuencia de su comercio carnal. Y también se ha echado en falta que, cuando el presidente le ha remitido a su declaración de bienes pública, no le haya repreguntado el presentador si guardaba algo en el extranjero como su malogrado ex escudero.