Pedro Sánchez en 'La Revuelta': última hora, en directo | La entrevista de David Broncano al presidente del Gobierno
Pedro Sánchez ha visitado La Revuelta de David Broncano respondiendo a las diferentes preguntas del panorama político actual.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió como invitado al plató del Teatro Albéniz para su primera visita a La Revuelta de David Broncano.
Durante la entrevista, Sánchez tildó de "decepción doble" los casos de corrupción de Ábalos al admitir que se quedó "helado" con su colaborador.
Asimismo, criticó las investigaciones judiciales a su entorno personal denunciando que "se han traspasado líneas rojas", ante lo cual Broncano le recordó que el Ejecutivo no debe cuestionar al Judicial.
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Pedro Sánchez culpabilizó a los grandes fondos del problema de la vivienda en 'La Revuelta'
Pedro Sánchez señaló a "los aticazos y fondos buitre" como responsables del problema de la vivienda. "A esos hay que poner pie en pared con sus abusos y amenazas", aseguró.
Pero la hemeroteca le deja en evidencia. En julio de 2021, en Nueva York, se reunió con altos cargos de grandes gestoras como Blackstone y, después, con Larry Fink, presidente de BlackRock.
En enero de 2023 volvió a verse con Fink en Davos y celebró que BlackRock y Mubadala "confían en nuestras buenas perspectivas económicas".
Tres años después, los grandes fondos se han convertido en el blanco de su campaña.
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La crítica de Pedro Sánchez al poder judicial en 'La Revuelta': "Han traspasado líneas rojas que afectan a mi mujer y mi hermano"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a cargar este jueves en La Revuelta contra el Poder Judicial, y especialmente por las investigaciones contra su mujer y su hermano.
"Se han traspasado líneas rojas que afectan a personas que yo quiero, que son mi mujer, Begoña Gómez, y mi hermano, que es David Sánchez", dijo el candidato socialista.
Al respecto, aseguró que va a "pelear siempre por la inocencia de dos personas que son inocentes como son David y Begoña".
Sin embargo, Broncano le recordó que, desde el Poder Ejecutivo, no debe criticar al Judicial.
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La pregunta que no se abordó en la visita de Pedro Sánchez a 'La Revuelta': la 'ley de nietos'
La entrevista pasó por la vivienda, los medios, Ábalos o Begoña Gómez, pero ni rastro de la 'ley de nietos', a cinco semanas de unas elecciones con el voto exterior en el aire.
Aunque Broncano hizo el amago de abordar el tema, finalmente se escudó en que no tenían tiempo para más preguntas, dejando en el aire uno de los frentes más candentes de la precampaña electoral.
El Supremo acordó en septiembre, y mantuvo en octubre, la suspensión cautelar de las inscripciones en el CERA vinculadas a la presunción de exilio de la Ley de Memoria Democrática.
Este miércoles, el Constitucional inadmitió por 10 votos a dos el amparo del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra esa suspensión.
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La broma del invitado "VIP" de 'La Revuelta' durante la visita de Pedro Sánchez: aplaude las bromas sobre "acabar con el Rey"
Durante el intercambio de regalos entre Pedro Sánchez y David Broncano, el presidente del Gobierno le ha entregado un tablero de ajedrez, teniendo en cuenta la pasión del presentador por este juego de mesa.
En ese momento, el director del programa, Ricardo Castella ha señalado: "Es un juego que va de cargarse al rey, ya me imagino mañana los titulares", un comentario que ha provocado las risas de Sánchez.
A continuación, el invitado "VIP" del programa, un punkie de cresta verde elegido por los asistentes ha aplaudido la broma. El invitado lleva en su camiseta un eslogan típico del punk de los 80: "Ni patria ni rey ni Dios ni amo".
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El precio de la entrevista a Pedro Sánchez en 'La Revuelta': casi 100.000 euros de dinero público
El coste aproximado de producir una emisión individual de La Revuelta se sitúa entorno a los 98.600 €, una cifra que cubre de manera global la totalidad de los gastos del formato (equipo técnico, salario del personal, plató, colaboradores, producción ejecutiva y licencias).
Este precio se engloba dentro de un contrato de 15.777.786 euros por temporada que RTVE paga a El Terrat y a la productora del propio Broncano.
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La promesa de Pedro Sánchez a 'La Revuelta' de David Broncano: cuatro año más en TVE si gana el 29-N
El presidente del Gobierno ha asegurado que aspira "a renovar cuatro años". "Si eso pasa y ‘La Revuelta’ quiere, os ofrezco seguir cuatro años", ha prometido Sánchez.
La continuidad del formato, en realidad, no depende formalmente del Ejecutivo, sino de la dirección de RTVE, que es quien decide sobre la parrilla de la cadena pública.
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La teoría de Sánchez para defender tu móvil de Pegasus y otros software espía: "Se protege si lo apagas 5 minutos al día"
En una entrevista en La Revuelta con David Broncano, Pedro Sánchez ha revelado una sorprendente técnica para protegerse contra virus y programas espía como Pegasus, que tiene más sentido de lo que pueda parecer.
Como parte de la precampaña electoral del 29N, el presidente del Gobierno habló sobre muchos temas de interés político, pero tal vez el que más ha sorprendido en redes sociales es la afirmación de que apagar el móvil durante 5 minutos protege contra los virus.
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Concluye la entrevista a Pedro Sánchez en 'La Revuelta' tras abordar la actualidad política
El presidente del Gobierno ha finalizado su intervención en el espacio de David Broncano tras repasar temas de actualidad como el caso Ábalos, la crisis de la vivienda, las causas judiciales de su entorno o el papel de la inteligencia artificial.
Durante la charla, Sánchez ha defendido su gestión en un ambiente que combinó el debate político con momentos de humor e improvisación.
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No a la guerra, sí al folleteo
Al término del somnífero recital, no resulta difícil entender por qué Sánchez ha preferido venir a recibir pellizquitos de monja adobados de coña al carnaval de Broncano, antes que aceptar la invitación para participar en el pódcast de Jordi Wild, en una entrevista que prometía, a diferencia de esta, ser árida y sometida a verificación.
Sería faltar a la verdad afirmar que Sánchez carece de las dotes de escalada orgánica que sólo están al alcance de los más avezados hombres políticos (aventureros sin sentido del pecado), y que se desarrollan por definición entre bambalinas. Pero todo lo que supone escucharle en un foro público, así en entrevistas como en el Parlamento, se vuelve una experiencia sumamente insufrible.
El autómata al que han dado cuerda en Ferraz casi consigue convencernos de que ni su mujer ni su hermano le deben su medro, que García Ortiz fue un fiscal general excelente, que ignoraba las andanzas de Ábalos, que Maricarmen le importa de verdad o que las joyas que Zapatero escondió en su caja fuerte eran un regalito inocente.
Broncano ha dejado pasar la oportunidad de preguntarle al presidente si, después del sentido beso a Begoña en el mitin de Fuenlabrada, ha aumentado la frecuencia de su comercio carnal. Y también se ha echado en falta que, cuando el presidente le ha remitido a su declaración de bienes pública, no le haya repreguntado el presentador si guardaba algo en el extranjero como su malogrado ex escudero.
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La entrevista de Sánchez en ‘La Revuelta’: casi 100.000 euros de dinero público
Cada programa de 'La Revuelta' cuesta a los españoles 98.611 euros, dentro de un contrato de 15.777.786 euros por temporada que RTVE paga a El Terrat y a la productora del propio Broncano.
Es lo que ha costado esta noche escuchar a Sánchez bromear sobre Pegasus, despachar a la prensa crítica y no responder ni una pregunta incómoda.
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Pedro Sánchez: "Hago meditación, es algo que me ayuda a relativizar las cosas"
Candela Peña, actriz, aparece en La Revuelta para preguntarle a Pedro Sánchez si hace algún tipo de terapia para combatir el estrés: "Lo que hago es meditación. La terapia, hay mucha gente que se pone en manos de profesionales, pero yo sí que medito. Es una costumbre que tengo desde hace años y me ayuda a relativizar las cosas".
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Pedro Sánchez en 'La Revuelta', en directo | Ni una pregunta sobre la 'ley de nietos'
La entrevista ha pasado por la vivienda, los medios, Ábalos o Begoña Gómez, pero ni rastro de la 'ley de nietos', a cinco semanas de unas elecciones con el voto exterior en el aire.
El Supremo acordó en septiembre, y mantuvo en octubre, la suspensión cautelar de las inscripciones en el CERA vinculadas a la presunción de exilio de la Ley de Memoria Democrática.
Este miércoles, el Constitucional inadmitió por 10 votos a dos el amparo del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra esa suspensión.
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Pedro Sánchez responde a las 'preguntas clásicas' en 'La Revuelta': "Tenemos una vida sexual activa y sana"
El presidente del Gobierno se ha enfrentado a 'las preguntas clásicas' de David Broncano. En cuanto a su patrimonio, ha asegurado que podían consultarlo directamente en la red: "Es transparencia", ha afirmado entre risas.
Sobre su vida sexual en el último mes, Sánchez ha preferido no dar una cifra concreta: "Si digo un número, esto se hace viral al instante", ha bromeado. "Te digo que tenemos una vida sexual activa y sana", ha añadido en referencia a la relación con su esposa Begoña Gómez, procesada y a la espera de juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
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Pedro Sánchez habla de su relación con Donald Trump
Habla Pedro Sánchez sobre su tensa relación con Donald Trump: "En la cumbre de la OTAN se reunió con el secretario general y nos puso a escurrir a varios países. Además, había una rueda de prensa en la que dice que España es un mal aliado, y después coincidimos y se me pone a hablar de golf".
"Yo trato de tener las mejores relaciones posibles, pero defendiendo la soberanía de mi país y lo que considero que es correcto para mi país. El gasto del 5% para defensa es un ajuste de 60.000 millones de euros que hay que sacar algún lado", asegura el presidente del Gobierno.
Además, cuenta una anécdota que vivió durante su visita a Ucrania cuando estalló la guerra con Rusia: "Cuando yo fui por primera vez a Ucrania, al mes de la invasión de Putin, la traductora que iba conmigo me dijo que uno de sus hijos estaba luchando en el frente y que, en los primeros días de la invasión, los paracaidistas rusos llevaban en su mochila los uniformes de gala. Putin sí que pensaba que Ucrania iba a caer y los soldados iban a estar desfilando en Kiev en cuestión de un mes".
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Sánchez presume de la "carrera muy consolidada" de Begoña Gómez, pero omite las saunas de su suegro
Sánchez ha defendido la trayectoria de su mujer: "Nos conocimos con 30 o 31 años y era una persona con una carrera profesional muy consolidada"
Según su relato, Begoña Gómez dejó su empleo al llegar a Moncloa en 2018, "sin consultarme", y siguió colaborando con la Complutense por unos 15.000 euros brutos al año.
Cabe preguntarse si en esa carrera "muy consolidada" se incluyen las saunas de su suegro, Sabiniano Gómez. Según publicó este periódico, el jefe comercial de la revista MENsual asegura que Begoña Gómez le pagó en metálico los anuncios de esos locales entre 2003 y finales de 2005.
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Si cada español me diera un voto
Al cabo de una hora de programa, se me ha escapado al fin, alabado sea Dios, una risilla. Broncano le ha reprochado al presidente, con ese deje jienense saleroso que le adorna, que "os habéis esperado muy al final" para meteros con el problema de la vivienda. También ha tenido guasa la cosa cuándo le ha inquirido "dónde están, dónde están" ese millón de viviendas que Sánchez dice haber construido desde que es presidente, y que, en efecto, deben haberse levantado en la Atlántida o la antigua Tartessos.
La intimidad entre ambos "gigantes del humor", como llamaban en Bruguera a Mortadelo y Filemón, es total. David le llama Pedro, Pedro le llama David. Se duele Pedro de que le boicotee no sólo el algoritmo, sino también las comunidades autónomas del PP, que no le dan chance de demostrar que él lo vale. Después de todo, sólo ha tenido ocho años para mostrar lo que lleva dentro.
A Pedro le parece insuficiente también el poder que atesora en la actualidad. Si tan sólo tuviera durante un año 176 escaños, David... Se me ha helado la sonrisa súbitamente sólo de imaginar ese escenario.
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Sánchez anticipa que Zapatero devolverá los regalos que recibió como presidente del Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anticipó este jueves que su predecesor José Luis Rodríguez Zapatero devolverá algunos de los regalos que recibió en su etapa en la Moncloa, aunque no aclaró a qué presentes se refiere.
"En la última cumbre de la OTAN, Erdogan nos regaló un revólver (...) y lo he dejado en un sitio del Palacio de la Moncloa", aseguró.
David Broncano, presentador de La Revuelta, le espetó: "Te estás anticipando a lo que tenía que haber hecho".
Sánchez recogió el guante y le replicó: "Es probable que es lo que suceda".
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Sánchez vuelve a cargar contra el poder judicial: "Han traspasado líneas rojas que afectan a mi mujer y mi hermano"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a cargar este jueves en La Revuelta contra el Poder Judicial, y especialmente por las investigaciones contra su mujer y su hermano.
"Se han traspasado líneas rojas que afectan a personas que yo quiero, que son mi mujer, Begoña Gómez, y mi hermano, que es David Sánchez", dijo el candidato socialista.
Al respecto, aseguró que va a "pelear siempre por la inocencia de dos personas que son inocentes como son David y Begoña".
Sin embargo, Broncano le recordó que, desde el Poder Ejecutivo, no debe criticar al Judicial.
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Sánchez carga contra los fondos a los que él mismo cortejó
Sánchez culpa del problema de la vivienda a los "aticazos y fondos buitre": "A esos hay que poner pie en pared con sus abusos y amenazas".
Pero la hemeroteca le deja en evidencia. En julio de 2021, en Nueva York, se reunió con altos cargos de grandes gestoras como Blackstone y, después, con Larry Fink, presidente de BlackRock.
En enero de 2023 volvió a verse con Fink en Davos y celebró que BlackRock y Mubadala "confían en nuestras buenas perspectivas económicas".
Tres años después, los grandes fondos se han convertido en el blanco de su campaña.
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Han cantado Lorca
El reproche más comprometedor que ha sido capaz de hacerle Broncano a Sánchez es que no ha sido lo suficientemente ambicioso en lo referente al cambio climático. Es usted bueno, presidente, pero no lo suficiente.
Lo que en principio iba a tratarse de una entrevista se ha convertido, de forma inopinada, en un soporífero coloquio repleto de simplezas sobre los retos y desafíos de la inteligencia artificial, uno de los que podría albergar alguno de esos foros donde los invitados sólo van por compromiso o para hacer "networking". Pero ya se sabe que, en el ecosistema cómico del audiovisual español actual (extensión de la política por otros medios), lo de menos es que el humor haga gracia.
Cuando he despertado de la cabezadita a la que me ha sido imposible resistirme, el presidente seguía allí. He oído que cantaban la palabra "Lorca", quien como todo el mundo sabe es el único escritor que ha existido nunca en España. Ovación arrebatada del respetable. Teniendo en cuenta que la entrevista está grabada antes de la emisión, ojalá poder reproducir el vídeo a velocidad 1,5x, como sí permite YouTube.